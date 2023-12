Patrick Mahomes wird zum "Sensenmann", als die Kansas City Chiefs die Buffalo Bills in einem epischen Hin und Her in der Verlängerung besiegen

Wir haben im Arrowhead Stadium zwei großartige Quarterbacks der nächsten Generation gesehen, als Patrick Mahomes, QB der Kansas City Chiefs, und Josh Allen, QB der Buffalo Bills, am Sonntagabend in einem epischen Duell der AFC-Divisionsrunde in den NFL-Playoffs eine absolute Show ablieferten.

Mahomes warf in der Verlängerung einen Walk-Off-Touchdown zu Travis Kelce, und die Chiefs besiegten die Bills schließlich mit 42:36 nach einem Spiel, in dem es immer wieder zu Wendungen kam.

Das Spiel gipfelte in einer wilden Schlussphase, in der in den letzten 1:54 der regulären Spielzeit außergewöhnliche 25 Punkte erzielt wurden.

Bei nur noch 13 Sekunden verbleibender Spielzeit und einem Rückstand von drei Punkten schien es unwahrscheinlich, dass Kansas City noch ins Spiel zurückfinden könnte.

Doch Chiefs-Cheftrainer Andy Reid hatte einige inspirierende Worte für Mahomes parat.

"Wenn es düster aussieht, sei der Sensenmann und hol ihn dir", sagte Reid zu Mahomes vor dem letzten Drive der regulären Spielzeit. "So he did that. Er hat alle um ihn herum besser gemacht, was er großartig kann, und er macht das einfach mühelos. Wenn es schwierig wird, ist er da und kämpft, und die Spieler wissen das zu schätzen."

Und mit diesen Worten im Ohr brachte der 26-Jährige sein Team in Position für einen 49-Yard-Field Goal von Harrison Butker, der das Spiel abschloss.

In der Verlängerung wurde der Münzwurf zum entscheidenden Faktor, da die Bills und Allen nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehrten und die Chiefs den ganzen Weg bis zum Walk-Off-Touchdown von Kelce zurücklegten.

Aber das Spiel wird als eines der größten in der Geschichte der NFL in Erinnerung bleiben, und mit zwei der besten jungen Quarterbacks der Liga am Ruder könnte es in den kommenden Jahren noch mehrmals zu einem solchen Duell kommen.

"Es war ein Wahnsinnsspiel", sagte Mahomes nach dem Spiel gegenüber Tracy Wolfson von CBS. "Ich meine, 17, Josh (Allen) hat sich den Arsch abgespielt, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Ich meine, es war ein großartiges Spiel zwischen zwei großartigen Football-Teams und am Ende des Tages haben Jungs wie Tyreek (Hill) und Travis (Kelce) die Spielzüge gemacht, die uns das Spiel gewonnen haben."

Die Chiefs sind am kommenden Wochenende Gastgeber der Cincinnati Bengals im AFC-Meisterschaftsspiel, nachdem die Bengals am Samstag die als Nummer 1 der AFC gesetzten Tennessee Titans geschlagen haben.

Eine atemlose Begegnung

Mahomes ist bereits Super-Bowl-Champion und Allen ist ein aufstrebender Superstar - die Hoffnungen auf ein spannendes Spiel zwischen den beiden Teams waren groß.

Und von der ersten Minute an wurden sie nicht enttäuscht. Die Bills erzielten gleich zu Beginn des Spiels einen Touchdown, doch die Chiefs antworteten unmittelbar danach.

Die Verteidigungen beider Teams hielten in den nächsten Spielabschnitten stand, aber wieder einmal erzielten beide Offensiven Touchdowns, so dass es mit einem 14:14-Unentschieden in die Halbzeit ging.

Unmittelbar nach der Pause konnte Kansas City ein Field Goal erzielen, bevor Mecole Hardman die Buffalo-Defense mit einem Sprung-Touchdown überwand und die Führung ausbaute.

Doch ein herrlicher 75-Yard-Touchdown-Pass von Allen zu Gabriel Davis brachte das Team von der Straße zurück ins Spiel.

Im vierten Viertel ging es dann aber Schlag auf Schlag.

Ein 27-Yard-Touchdown für die Bills zu Davis bei einem vierten und 13 Punkten und eine anschließende Two-Point-Conversion brachten Buffalo 114 Sekunden vor Schluss eine Drei-Punkte-Führung.

Doch nur wenige Augenblicke später wurde ein kurzer Pass von Mahomes auf Hill von dem schnellen Wide Receiver 64 Yards weit getragen und brachte die Chiefs erneut in Führung.

Und wieder schlug Allen zurück, diesmal brauchte er nur acht Spielzüge und 49 Sekunden, um sein Team 75 Yards zu Davis zu führen und den Vorsprung wenige Sekunden vor Schluss zurückzuerobern.

Es war Davis' vierter Touchdown des Abends, und er wurde damit zum ersten Spieler in der Super Bowl-Ära, der in einem Playoff-Spiel mehr als 200 Receiving-Yards und vier oder mehr Receiving-Touchdowns erzielte.

Mit nur noch 13 Sekunden Restspielzeit und von der eigenen 25-Yard-Linie aus bediente Mahomes Hill für 19 Yards und Kelce für 25 Yards, um das spielentscheidende Field Goal vor Ablauf der Zeit zu erzielen.

Und in der Verlängerung ließ Mahomes Allen keine Gelegenheit, von der Bank zu kommen. Mit neun Spielzügen und 75 Yards schickte er die Chiefs in ihr viertes AFC-Meisterschaftsspiel in Folge.

Der Superstar von Kansas City passte für 378 Yards und drei Touchdowns und erlief weitere 69 Yards und einen Score. Allen passte für 329 Yards und vier Touchdowns und sorgte mit einigen wichtigen Läufen dafür, dass der Drive in Gang kam.

"In diesem Moment dabei zu sein, in diesem Spiel, gegen dieses Team, einen Spielzug zu machen, um ein Spiel in Arrowhead zu gewinnen, an dieses Spiel werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern", sagte Mahomes.

"Es war definitiv etwas Besonderes, ein Spiel wie dieses in Arrowhead zu gewinnen. Natürlich war der Super Bowl die Nummer eins für mich, aber dieses Spiel steht ganz oben auf der Liste. Ein paar Mal zurückzukommen, Punkte zu erzielen, wenn wir sie brauchten, Touchdowns zu erzielen, in Field Goal-Reichweite zu kommen - das werde ich nie vergessen."

Ein unbefriedigendes Ende

Das Spiel am Sonntagabend war zweifellos eines der besten Spiele der Saison, aber sein Ende ließ einige ein wenig unbefriedigt zurück.

Die Chiefs gewannen den Münzwurf in der Verlängerung, was bedeutete, dass sie den Kickoff zu Beginn der zusätzlichen 10 Minuten erhalten würden.

Nach den NFL-Regeln ist das Spiel zu Ende, wenn das Team, das den Ball zuerst erhält, einen Touchdown erzielt. Erzielt die Mannschaft, die den Ball zuerst erhält, ein Field Goal, erhält die gegnerische Mannschaft die Chance, ein eigenes Field Goal oder einen Touchdown zu erzielen.

Da Mahomes und die Chiefs im ersten Ballbesitz der Overtime einen Touchdown erzielen konnten, bekamen wir die Antwort von Allen und der Offense der Bills nicht zu sehen.

Die Regelung kam bei einigen Fans auf Twitter nicht gut an, einige nannten sie die "schlimmste Regel im Sport".

Auch Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown meldete sich zu Wort: "Tolles Spiel von beiden Teams, aber die Regeln für die Verlängerung müssen geändert werden! Kein Münzwurf sollte so viel Macht haben."

Nach der herzzereißenden Niederlage gab Allen jedoch nicht den Regeln die Schuld.

"Die Regeln sind, wie sie sind, und darüber kann ich mich nicht beschweren, denn wenn es andersherum wäre, würden wir auch feiern", sagte er. "Es ist also so, wie es jetzt ist. Wir haben heute Abend nicht genug Spielzüge gemacht."

Quelle: edition.cnn.com