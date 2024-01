Patrick Mahomes und Jalen Hurts sind die ersten schwarzen Quarterbacks, die beim Super Bowl gegeneinander antreten

Schwarze Quarterbacks haben in der Vergangenheit den Super Bowl gespielt und gewonnen, aber noch nie gab es zwei schwarze Quarterbacks, die für jede Seite starteten.

Mahomes, der 2020 als dritter schwarzer Quarterback den Super Bowl gewinnen wird, will der erste schwarze Quarterback in der Geschichte der NFL werden, der mehrere Super Bowls gewinnt, während Eagles-Quarterback Hurts der vierte schwarze Quarterback werden könnte, der die Lombardi Trophy gewinnt.

Doug Williams war der erste schwarze Quarterback, der im Super Bowl antrat und ihn gewann, als er 1988 die damaligen Washington Redskins zum Sieg führte. Es folgten Russell Wilson für die Seattle Seahawks im Jahr 2014 und Mahomes im Jahr 2020, während andere das große Spiel begonnen und verloren haben.

Mahomes hat eine Knöchelverletzung überstanden und sein Team am Sonntag zu einem 23:20-Sieg in der AFC-Meisterschaft gegen die Cincinnati Bengals inspiriert.

Der 27-Jährige, der sichtlich mit den Schmerzen zu kämpfen hatte, zeigte eine inspirierte Leistung und warf für 326 Yards und zwei Touchdowns.

"Ich glaube nicht, dass wir Zigarren haben, aber wir werden beim Super Bowl bereit sein", sagte Mahomes nach dem Spiel gegenüber CBS, ohne sich zu sehr zu freuen.

Zuvor hatte Eagles-Quarterback Hurts beim 31:7-Sieg gegen die San Francisco 49ers Cam Newton überholt und damit die meisten Rushing Touchdowns eines Quarterbacks in einer einzigen Saison erzielt.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen soll", sagte er nach dem Erreichen der Super Bowl zu Reportern.

"Man arbeitet wirklich hart, um sich in diese Position zu bringen, und ich bin für immer dankbar. Nur Gott weiß, was jeder Einzelne in diesem Team alles überwinden musste, damit wir als Team zusammenkommen und als Gruppe etwas Besonderes erreichen konnten.

"Das ist es, was mir am meisten bedeutet. Ich will immer da rausgehen und mein Bestes geben, egal was passiert, weil ich meinen Nebenmann nicht im Stich lassen will."

Der Super Bowl LVII findet am 12. Februar statt.

