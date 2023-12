Ousmane Dembéle: Hat die enttäuschende Zeit des französischen Stars in Barcelona ein unschönes Ende genommen?

Nach dem schockierenden Abgang von Neymar zu Paris Saint-Germain gab Barcelona mehr als die Hälfte der Weltrekordablöse für den Teenager aus, der in der Bundesliga für Furore sorgte.

Berichten zufolge zahlte Barça 2017 eine damalige Rekordablösesumme von 105 Millionen Euro (119 Mio. Euro) für Dembélé, wobei die Ablösesumme auf 140 Millionen Euro (158,5 Mio. Euro) steigen könnte, und der Franzose soll rund 20 Millionen Euro (22,5 Mio. Euro) pro Jahr verdienen.

Doch anstatt die großen Fußstapfen von Neymar auszufüllen, wurde Dembélé - vielleicht zu Unrecht - zum Symbol für die finanzielle Misswirtschaft des katalanischen Klubs in einer Ära, in der der Verein vom Champions-League-Anwärter zum Europa-League-Teilnehmer abgestiegen ist.

Dembélés Zeit im Verein scheint sich nun dem Ende zuzuneigen - ein Ende, mit dem vor fünf Jahren wohl keiner der Beteiligten gerechnet hätte.

Der 24-Jährige hat nur noch sechs Monate Vertrag, aber Barcelonas prekäre finanzielle Situation bedeutet, dass der Klub ihn lieber im Januar verlassen würde, da er weiterhin Schwierigkeiten hat, neue Spieler zu verpflichten.

Am Donnerstag veröffentlichte Barça ein Interview mit seinem Fußballdirektor Mateu Alemany, der sagte, dass Dembélé "sofort gehen sollte", nachdem der Spieler und seine Agenten in monatelangen Verhandlungen zahlreiche Angebote zum Verbleib abgelehnt hatten.

"Wir haben die Gespräche mit Ousmane und seinen Agenten im Juli begonnen", sagte Alemany. "Während dieser Zeit, in sechs oder sieben Monaten, haben wir gesprochen, wir hatten einen Dialog, Barcelona hat verschiedene Angebote gemacht, um einen Weg für den Spieler zu finden, bei uns zu bleiben.

"Diese Angebote wurden von seinen Agenten systematisch abgelehnt. Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht in Barcelona bleiben will und sich nicht für das Zukunftsprojekt des Vereins einsetzt.

"Es wurde ihm und seinen Agenten mitgeteilt, dass er den Verein sofort verlassen soll. Die sportliche Konsequenz, die der Trainerstab und der Manager gezogen haben, ist, dass wir keine Spieler wollen, die sich nicht für das Projekt engagieren".

Dembélé reagierte jedoch später am Donnerstag mit einer Erklärung, in der er betonte, dass er Cheftrainer Xavi immer noch zur Verfügung stehe, und sagte, dass er sich nicht "erpressen" lasse.

Dembélé sagt, er habe vier Jahre lang nichts von dem, was er gelesen hat, rechtfertigen können, und sagt, er habe "Gerüchte" und Leute, die "schamlos" über ihn lügen, ertragen müssen.

"Damit ist heute Schluss", schrieb er. "Von heute an werde ich aufrichtig antworten, ohne mich erpressen zu lassen. Ich bin 24 Jahre alt und wie jeder Mensch habe ich Fehler und Unvollkommenheiten. Ich habe komplizierte Momente erlebt, Verletzungen, Covid hat mich betroffen.

"Ich verbiete es jedem, den Eindruck zu erwecken, dass ich nicht in das Sportprojekt involviert bin. Ich verbiete niemandem, mir irgendwelche Absichten zu unterstellen, die ich nie gehabt habe. Ich verbiete niemandem, für mich oder meine Agenten zu sprechen, denen ich voll und ganz vertraue.

"Ich stehe noch unter Vertrag und stehe meinem Verein und meinem Trainer voll und ganz zur Verfügung. Ich habe immer alles für meine Mannschaftskameraden, die socios, gegeben ... das wird sich jetzt nicht ändern."

Barças Probleme abseits des Platzes wurden durch die Niederlage in der Verlängerung gegen Athletic Bilbao im Achtelfinale der Copa del Rey am Donnerstag noch verschlimmert, was die letzte Chance des Teams auf einen realistischen Titelgewinn in dieser Saison beendete.

In Wahrheit hätte eine Trophäe die Probleme des angeschlagenen Klubs nur übertüncht.

Wenn Dembélés Ankunft bei der Blaugrana eine neue Ära einläuten sollte, so wird dies auch mit seinem Abgang der Fall sein. Doch es braucht mehr als den Abgang eines unzufriedenen Spielers, damit der Klub zu altem Ruhm zurückfindet.

