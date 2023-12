Olivia Moultrie, 15, schreibt Geschichte, indem sie bei den Portland Thorns der NWSL unterschreibt

Moultrie hat jetzt ein Team: Sie hat einen Dreijahresvertrag mit Portland Thorns FC unterzeichnet, wie das Team am Mittwoch bekannt gab. Sie ist sofort spielberechtigt.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung, und ich kann es kaum erwarten, offiziell mit meinen Thorns-Teamkolleginnen in den Wettbewerb einzusteigen", sagte Moultrie in einer Presseerklärung. "Ich bin dem Anwaltsteam, das mir dabei geholfen hat, sehr dankbar, sie waren einfach großartig."

In einer Pressemitteilung der Thorns heißt es, dass Portland die Rechte an Moultrie vom NWSL-Klub OL Reign erworben hat, der ihre Rechte als erstes Team auf der NWSL-Prioritätenliste für Neuzugänge hielt. Im Gegenzug erhält OL Reign einen Drittrunden-Pick für den NWSL-Draft 2022.

Moultrie trainiert seit der Saison 2019 bei den Thorns FC und kam in den letzten drei Spielzeiten jeweils in der Vorsaison zum Einsatz.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Videos und Beiträge

"Dieser Schritt ist sehr wichtig für Olivia", sagte Thorns-Cheftrainer Mark Parsons. "Dass dieser Verein das Engagement und die Vision hat, eine junge, talentierte Spielerin zu verpflichten, an die wir wirklich glauben, ist enorm. Olivia hat sich während ihrer Zeit hier ständig weiterentwickelt und jede Herausforderung in eine Chance verwandelt."

"Wir freuen uns, Olivia in unserem Team zu haben", sagte Gavin Wilkinson, General Manager und President of Soccer von Thorns FC. "Sie ist seit Anfang 2019 Teil dieses Clubs, und viele Mitarbeiter der Thorns haben voll in ihre Entwicklung investiert."

Am 17. Juni erließ die US-Bezirksrichterin Karin J. Immergut eine einstweilige Verfügung für Moultrie, deren Vater argumentierte, dass die NWSL-Regel, die es Spielern unter 18 Jahren verbietet, bei einem Team zu unterschreiben, gegen das Bundeskartellrecht verstößt.

In der Verfügung von Immergut wird darauf hingewiesen, dass es in der Major League Soccer, der Männerliga der NWSL, kein Mindestalter gibt und dass "mehr als die Hälfte der MLS-Teams im Mai 2021 einen oder mehrere Spieler" unter 18 Jahren hatten.

CNN hat die NWSL um eine Stellungnahme zur Unterzeichnung von Moultrie gebeten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com