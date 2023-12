Olesen holt sich den dramatischen British Masters-Sieg mit einem atemberaubenden Eagle-Birdie-Finish

Der 32-Jährige, der seit den Italian Open 2018 nicht mehr gewonnen hatte, schien sein Warten auf einen sechsten Tour-Sieg in The Belfry zu beenden, bevor er in der letzten Runde einen dramatischen Einbruch erlitt.

Doch gerade als der Schwede Sebastian Soderberg nach einer atemberaubenden Steigerung am Finaltag zu triumphieren drohte, versenkte Olesen ein 30-Fuß-Eagle und ein 36-Fuß-Birdie, um den Sieg noch aus den Händen zu geben.

"Irgendwie habe ich einfach weitergemacht. Was für ein Finish, unglaublich", sagte Olesen, der 369.214 € (389.000 $) Preisgeld erhielt, gegenüber der DP World Tour.

"Ich habe einfach alles gegeben, ich hatte viel Vertrauen in diese beiden Putts".

Olesen hatte nach einer 6 unter 66 in der Eröffnungsrunde am Donnerstag die Führung übernommen, gefolgt vom Australier Ryan Fox an der Spitze.

Nach einer 2 unter Runde am Freitag lag der Ryder-Cup-Sieger von 2018 vor dem dritten Tag einen Schlag hinter dem deutschen Spitzenreiter Hurly Long zurück. Mit einer starken 3 unter Runde ging Olesen mit drei Schlägen Vorsprung vor Long und dem Engländer Marcus Armitage in den letzten Tag.

Nach einem katastrophalen Start in die Finalrunde eröffnete Olesen jedoch mit einem Bogey. Ein Birdie am dritten Loch sorgte für eine kurze Verschnaufpause, bevor er vor dem 16.

"Es war ein ziemlich harter Tag, viele Schläge nach links - ich hatte wirklich zu kämpfen", sagte Olesen.

Währenddessen spielte Soderberg eine herausragende Runde, die ihn in der Rangliste nach oben katapultierte und ihn in den Wettbewerb brachte. Nachdem er den Sonntag mit sechs Schlägen Rückstand auf Olesen begonnen hatte, spielte der Schwede in der letzten Runde eine 68er-Bestleistung und setzte das Clubhausziel auf neun unter.

Nachdem er in den ersten 16 Runden nur einmal über Par lag, benötigte Olesen nun zwei Birdies in Folge, um ein Stechen zu erzwingen.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Däne am Samstag mit einem Eagle-Birdie abschloss, hätte eine Wiederholung vielleicht nicht so wundersam erscheinen müssen, aber nach zwei Bogeys auf den letzten drei Löchern sah es unmöglich aus.

Und doch gelang Olesen das Kunststück, einen dramatischen Sieg zu erringen, und er drehte sich um, um im Ziel mit den zahlreichen Zuschauern zu feiern.

Olesens Sieg kommt sechs Monate, nachdem er laut Reuters von den Vorwürfen der sexuellen Nötigung auf einem Flug nach London im Jahr 2019 freigesprochen wurde .

Mit dem Sieg klettert er in der DP World Tour-Rangliste um 69 Plätze auf Rang 9 und schließt sich den Golfikonen Seve Ballesteros und Nick Faldo an, die das British Masters gewonnen haben.

"Es ist natürlich ein großes Turnier, das war es schon immer", sagte Olesen. "Es sind so viele große Champions hier, dass es ein Privileg ist, seinen Namen dort zu sehen.

"Es ist immer eine großartige Unterstützung, die man in Großbritannien bekommt. Die Zuschauer waren vom ersten Tag an fantastisch... so viel Unterstützung, das freut mich sehr, es bedeutet mir viel."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com