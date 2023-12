NWSL-Commissioner tritt zurück, Liga sagt Wochenendspiele nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens durch entlassenen Trainer ab

Riley wurde am Donnerstag von den North Carolina Courage entlassen, nachdem The Athletic einen Untersuchungsbericht veröffentlicht hatte, in dem Spielerinnen zu Protokoll gaben, dass Riley jahrelang seinen Einfluss und seine Macht ausgenutzt habe, um Spielerinnen sexuell zu belästigen und in einem Fall eine Spielerin zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.

Riley wies die Anschuldigungen in dem Bericht zurück. CNN war nicht in der Lage, Riley für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Liga veröffentlichte einen Satz über die Kommissarin Lisa Baird, der besagt, dass sie zurückgetreten ist und die Liga dies akzeptiert hat.

Zuvor hatte die NWSL erklärt, die Entscheidung der Liga, die Spiele an diesem Wochenende nicht auszutragen, sei in Zusammenarbeit mit der Spielergewerkschaft getroffen worden und beruhe auf "der Schwere der Ereignisse der letzten Woche".

In einer Erklärung der Spieler gewerkschaft hieß es, es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, um die Absage der Spiele zu bitten. Die Gewerkschaft erkannte an, dass die Fans Reisepläne machten und Geld ausgaben, um die Spiele zu besuchen. Sie erkannte auch an, dass das Spielen den Spielern Freude bereitet.

"Wir weigern uns, uns diese Freude nehmen zu lassen. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass die psychischen Probleme real sind", heißt es in der Erklärung. Die Priorität an diesem Wochenende wird sein, dass die Spieler sich um sich selbst kümmern, heißt es in der Erklärung.

Baird hatte sich für die Folgen entschuldigt: "Diese Woche und ein Großteil der Saison waren für unsere Spieler und Mitarbeiter unglaublich traumatisch, und ich übernehme die volle Verantwortung für die Rolle, die ich gespielt habe.

"Es tut mir sehr leid für den Schmerz, den so viele empfinden. Angesichts dieses Traumas haben wir beschlossen, an diesem Wochenende nicht auf dem Platz zu stehen, um allen etwas Raum zum Nachdenken zu geben. Das normale Geschäft ist im Moment nicht unser Anliegen.

"Unsere gesamte Liga hat viel zu tun, um sich zu erholen, und unsere Spieler haben etwas Besseres verdient. Wir haben diese Entscheidung in Zusammenarbeit mit unserer Spielervereinigung getroffen, und diese Pause wird der erste Schritt sein, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, die Kultur dieser Liga zu verändern, etwas, das längst überfällig ist."

Die zweimalige Weltmeisterin Christie Pearce Rampone, die am Samstag in die National Soccer Hall of Fame aufgenommen werden sollte, hat beschlossen, ihre Aufnahme auf 2022 zu verschieben.

Sie sagte, sie habe diese Entscheidung getroffen, "nachdem sie alles, was in den letzten Tagen passiert ist, verdaut hat" und wolle nächstes Jahr aufgenommen werden, "wenn wir alle den Frauenfußball richtig feiern können".

Ehemalige Spielerin sagt über Riley: "Ich fühlte mich gefordert

Die NWSL, die 10 Teams umfasst, hatte am Freitag und Samstag fünf Spiele angesetzt. Die nächsten Spiele sind für Mittwoch angesetzt, wo drei Begegnungen auf dem Programm stehen, darunter ein Heimspiel der North Carolina Courage.

The Athletic hat mehr als ein Dutzend Spielerinnen befragt, die seit 2010 unter Riley gespielt haben, und andere, die mit Frauenfußball zu tun haben.

Eine ehemalige Spielerin, die für Riley in drei verschiedenen Mannschaften spielte, Sinead Farrelly, beschrieb, wie der verheiratete Riley sie zum Sex in sein Hotelzimmer zwang. Farrelly beschrieb, wie sie unter Rileys Kontrolle stand und sagte: "Ich fühlte mich beansprucht. Dieses Wort beschreibt es für mich wirklich perfekt, denn ich habe das Gefühl, dass er herumging und sich seine Interessenten ansah und mich ins Visier nahm. Er hat mich beansprucht; so hat sich seine Berührung angefühlt. Ich weiß nur noch, dass ich dachte: 'Sieht das noch jemand?' Ich fühlte mich unter seiner Kontrolle."

In einem anderen Bericht wird beschrieben, wie Riley Farrelly und seine Teamkollegin Mana Shim in seine Wohnung zwang und die beiden dazu brachte, sich zu küssen. Shim beschrieb, wie Riley sie zu einer Spielaufzeichnung in sein Hotelzimmer einlud und sie nur in Unterwäsche bekleidet begrüßte. Andere ehemalige Spielerinnen, die ungenannt bleiben möchten, sagten, der ehemalige Trainer habe unangemessene Bemerkungen über Gewicht und sexuelle Orientierung gemacht.

The Athletic bat Riley um eine Stellungnahme zu seinem angeblichen Fehlverhalten, woraufhin er antwortete, die Behauptungen der ehemaligen Spieler seien "völlig unwahr". Laut The Athletic teilte Riley in einer E-Mail mit: "Ich hatte nie Sex mit diesen Spielern und habe ihnen auch keine sexuellen Avancen gemacht."

In seinen Dementis gegenüber The Athletic sagte Riley: "Es besteht die Möglichkeit, dass ich etwas gesagt habe, das jemanden beleidigt hat", aber er habe die Spieler nicht "herabgesetzt". Riley bestritt auch, sich in seinem Hotelzimmer Spielmaterial angesehen zu haben.

Riley trainierte von 2014 bis 2015 die Portland Thorns, 2016 die Western New York Flash und die Courage, nachdem die Flash aufgelöst und die Franchise-Rechte an eine Gruppe in North Carolina verkauft wurden. Er wurde 2017 und 2018 zum Trainer des Jahres gewählt.

Verbände werden ermitteln

US Soccer teilte am Freitag mit, dass man eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe in Auftrag geben werde.

"Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, das verabscheuungswürdige Verhalten, über das berichtet wurde, energisch zu untersuchen und ein vollständiges und offenes Verständnis der Faktoren zu erlangen, die es ermöglicht haben, dass es passiert ist", sagten Beamte in einer Erklärung. US Soccer regiert nicht nur den Fußball im Land, sondern unterstützt die NWSL auch finanziell. Und bis zu dieser Saison verwaltete US Soccer den Ligabetrieb.

Der Verband teilte mit, er sei auf der Suche nach einem Ermittler, der Erfahrung mit hochkarätigen Anschuldigungen von Fehlverhalten am Arbeitsplatz habe, um die Untersuchung zu leiten.

Der Weltfußballverband FIFA kündigte ebenfalls an, eine Untersuchung einzuleiten.

"Wenn es um Fehlverhalten im Fußball geht, möchten wir noch einmal betonen, dass die Position der FIFA klar ist: Jeder, der sich des Fehlverhaltens und des Missbrauchs im Fußball schuldig gemacht hat, wird vor Gericht gestellt, sanktioniert und aus dem Spiel entfernt", so die FIFA-Funktionäre.

Jill Martin und Jacob Lev von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

