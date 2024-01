Nuno Espírito Santo wird von Tottenham Hotspur entlassen

Das letzte Spiel des Portugiesen war eine bittere 0:3-Heimniederlage in der Premier League gegen Manchester United am Samstag.

Espírito Santo verlässt den Verein aus dem Norden Londons auf dem achten Tabellenplatz mit 10 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Chelsea.

Fabio Paratici, Geschäftsführer für Fußball, sagte: "Ich weiß, wie sehr Nuno und sein Trainerstab Erfolg haben wollten, und ich bedaure, dass wir diese Entscheidung treffen mussten.

"Nuno ist ein echter Gentleman und wird hier immer willkommen sein. Wir möchten ihm und seinem Trainerstab danken und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Der Verein fügte hinzu, dass ein Update zur Trainersituation zu gegebener Zeit folgen werde.

READ: Jimmy Greaves, englischer Weltpokalsieger und Tottenham-Legende, stirbt im Alter von 81 Jahren

Der 47-Jährige war im Juni mit einem Zweijahresvertrag als Nachfolger von Jose Mourinho verpflichtet worden.

Espírito Santo begann die Ligasaison auf beeindruckende Weise und führte Tottenham zu drei Siegen in Folge - gegen Manchester City, Wolves und Watford -, die den Verein an die Tabellenspitze brachten.

Seitdem haben die Spurs in sieben Ligaspielen nur zwei Siege errungen.

Auch die Spielweise des Vereins wurde kritisiert: In 10 Ligaspielen erzielte das Team nur neun Tore - die zweitwenigsten in der Liga.

Außerdem hat die Mannschaft in der Liga seit zwei Stunden und 16 Minuten keinen einzigen Torschuss mehr abgegeben. Der letzte Treffer war ein Kopfball von Harry Kane in der 44. Minute bei der Niederlage gegen West Ham United am Sonntag, den 24. Oktober.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Tottenham Hotspur, das 2019 das Finale der UEFA Champions League erreichte, hat in dieser Saison auch in der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League zu kämpfen.

Der Klub liegt nach drei Spielen auf dem dritten Platz in seiner Gruppe, hinter Rennes und Vitesse.

Die Spurs suchen nach der Entlassung von Mauricio Pochettino im November 2019 ihren vierten festen Trainer in den letzten drei Jahren.

Der Argentinier wurde durch Jose Mourinho ersetzt, aber der "Special One" hielt es nur 17 Monate aus , bevor er entlassen wurde.

Der ehemalige Spieler Ryan Mason leitete die Mannschaft nach Mourinhos Abgang sieben Spiele lang, bevor Espírito Santo nach einer langen Trainersuche ernannt wurde.

Tottenham spielt am Donnerstag in der UEFA Europa Conference League zu Hause gegen Vitesse Arnheim, bevor es am Sonntag in der Premier League zum Auswärtsspiel nach Everton geht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com