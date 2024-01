Novak Djokovic übertrifft Roger Federers Rekord an Wochen, die er als Nummer 1 der Welt verbracht hat

Der Serbe führt die ATP-Rangliste nun seit insgesamt 311 Wochen an und hat damit Federers Rekord von 310 Wochen überholt, der am Montag bekannt gegeben wurde.

Djokovic war bereits fünf Mal der beste männliche Tennisspieler der Welt, zuletzt im Februar 2020, als er Rafael Nadal den Spitzenplatz abnahm.

"Es ist wirklich aufregend für mich, den Weg der Legenden und Giganten dieses Sports zu gehen", sagte Djokovic per ATP-Tour.

"Zu wissen, dass ich mir meinen Platz unter ihnen verdient habe, indem ich meinem Kindheitstraum gefolgt bin, ist eine schöne Bestätigung dafür, dass alles möglich ist, wenn man Dinge aus Liebe und Leidenschaft tut."

Der 33-Jährige stand im Juli 2011 erstmals an der Spitze der Rangliste und hat sich seitdem als einer der besten Spieler der Tennisgeschichte etabliert.

Nach seinem Sieg bei den Australian Open im Februar hat Djokovic nun 18 Grand-Slam-Titel auf seinem Konto, nur zwei weniger als Federer und Nadal.

"Novak Djokovics Leistungen im Tennis sind außergewöhnlich", sagte ATP-Präsident Andrea Gaudenzi. "Unter ihnen ist dieser Rekord vielleicht sein beeindruckendster."

"Die Nr. 1 zu werden ist etwas, wovon viele Spieler träumen und was nur sehr wenige jemals erreichen, und dass er die Spitzenposition länger als jeder andere gehalten hat, ist ein Beweis für das Niveau der anhaltenden Spitzenleistungen, die Novak in unserem Sport neu definiert hat."

Djokovic reagierte in den sozialen Medien etwas gedämpft auf die rekordverdächtige Nachricht und schrieb auf Twitter: "Big day today."

Federer-Rückkehr

Nach seinem Sieg bei den Australian Open sagte Djokovic, er werde sich nun ausschließlich darauf konzentrieren, weitere Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, während er den Rekord von Federer und Nadal bei den Männern jagt.

Der 39-jährige Federer besteht jedoch darauf, dass seine Karriere nach einer langen Verletzungspause im letzten Jahr noch lange nicht vorbei ist.

Seit seiner Niederlage gegen Djokovic im Halbfinale der Australian Open im vergangenen Jahr hat er kein Wettkampfspiel mehr bestritten, wird aber diese Woche in Katar wieder in Aktion treten.

Auch wenn die Erwartungen an sein erstes Match seit über einem Jahr gering sind, will Federer im Juni in Wimbledon wieder voll fit sein.

"Ich könnte mich selbst überraschen, aber das habe ich in den letzten Wochen im Training bereits getan", sagte er gegenüber Reportern.

"Ich war überrascht, wie gut es gelaufen ist. Aber wie wir wissen, sind Matches ein anderes Tier."

Quelle: edition.cnn.com