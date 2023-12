Höhepunkte der Geschichte

Novak Djokovic kämpft nach schockierender Niederlage in Indian Wells weiter

Djokovic verliert gegen Taro Daniel 7-6 4-6 6-1

Seine früheste Niederlage in Indian Wells seit seinem Turnierdebüt im Jahr 2006

Das erste Match des Serben nach seiner Ellbogenoperation vor einigen Wochen

Sein letzter Grand-Slam-Titel war bei den French Open 2016

Der Serbe war einst der dominanteste Spieler der Welt - er gewann von 2015 bis 2016 vier Grand-Slam-Titel in Folge -, doch von dieser glänzenden Form war wenig zu sehen, als der 12-fache Grand-Slam-Sieger am Sonntag in der zweiten Runde in Indian Wells vom japanischen Qualifikanten Taro Daniels mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:1 geschlagen wurde.

Kein Wunder, dass der verletzungsgeplagte Djokovic danach zu Reportern sprach: "Für mich fühlte es sich an wie (das) erste Match, das ich jemals auf der Tour gespielt habe. Sehr seltsam."

Djokovic, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, gab im ersten Satz eine 5:2-Führung aus der Hand und machte am Ende 61 unerzwungene Fehler.

Djokovic, der in der kalifornischen Wüste mit fünf Titeln so erfolgreich war, schied am Sonntag zum ersten Mal seit seinem Debüt im Jahr 2006 in Indian Wells aus. Und seit 2008 hatte er in Miami nicht mehr gegen einen Qualifikanten verloren.

Als seine Form Ende 2016 zu sinken begann, gab Djokovic zu, dass er von Problemen abseits des Platzes betroffen war, auf die er nicht näher eingegangen ist. Aber seine Ellbogenprobleme scheinen das viel größere Problem zu sein.

Djokovic beendete seine Saison nach Wimbledon 2017 und entschied sich, obwohl er nicht in Bestform war, bei den diesjährigen Australian Open zu spielen, wo er in der vierten Runde gegen den Südkoreaner Hyeon Chung ausschied.

Anfang Februar gab er dann bekannt, dass er sich einem "kleinen medizinischen Eingriff" am Ellbogen unterzogen hatte, bevor er in Las Vegas mit seinem renommierten Trainer Andre Agassi trainierte.

Schnelle Genesung nach der Operation

"Ich sollte wegen der Operation, die erst fünf, sechs Wochen zurückliegt, gar nicht hier sein", sagte Djokovic.

Als ob die Operation nicht schon genug wäre, sah Djokovic am Vorabend von Indian Wells aus, als sei er krank gewesen.

"Ich habe einfach komplett den Rhythmus verloren, alles", sagte Djokovic. "Ich hatte in den letzten Wochen auch ein wenig mit meiner Gesundheit zu kämpfen.

"Aber ... Ich war dankbar, dass ich nach der Operation so schnell wieder auf dem Platz stehen konnte. Aber gleichzeitig habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt.

"Ich habe so viele unerzwungene Fehler gemacht, dass es einfach einer dieser Tage war, an denen man nicht in der Lage ist, den Rhythmus von der Grundlinie zu finden, vor allem von der Rückhandseite. Das war in meiner ganzen Karriere immer ein felsenfester Schlag für mich.

"Ich habe einfach ein paar unerklärliche, untypische Fehler gemacht. Aber ich denke, das ist alles Teil der besonderen Umstände, in denen ich mich im Moment befinde."

Rückendeckung für Del Potro

Wenn jemand weiß, wie es ist, sich mit Verletzungen herumzuschlagen, dann ist es Juan Martin del Potro - die Karriere des US-Open-Siegers von 2009 wurde von Handgelenksverletzungen heimgesucht. Doch der Argentinier unterstützt Djokovic bei seiner Genesung.

"Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dort ankommt, wo er es verdient", sagte Del Potro. "Und wenn sich sein Körper gut anfühlt, kommt auch das Tennis und das Selbstvertrauen.

"Aber es ist nicht einfach, mit dieser Art von Frustration nach Verletzungen umzugehen oder wenn man immer der Favorit auf den Turniersieg ist, hierher kommt und in der ersten Runde verliert.

"Aber er ist stark genug, um damit umzugehen, und ich liebe ihn und möchte ihn sehr bald auf den vorderen Plätzen sehen."

Im Moment scheint Del Potro - angesichts seines starken Starts in das Jahr 2018 - der größte Rivale von Roger Federer in Indian Wells zu sein.

Während Federer sein Auftaktmatch gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:3, 7:6 (8:6) gewann, startete Del Potro mit einem 6:2, 6:1-Sieg gegen den vielversprechenden Australier Alex de Minaur in das Turnier.

Für Djokovic stellt sich nun die Frage, ob er Ende des Monats in Miami spielen wird.

