Novak Djokovic gewinnt nach seinem Sieg im Wimbledon-Finale gegen Matteo Berrettini seinen 20. Grand-Slam-Titel

Der Weltranglistenerste schließt mit 20 Grand-Slam-Titeln zu Roger Federer und Rafael Nadal auf und zementiert damit seinen Ruf als einer der größten Spieler in der Geschichte des Sports.

Nach einem nervösen Start erholte sich Djokovic und gewann 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 gegen seinen italienischen Gegner und holte sich seinen sechsten Wimbledon-Titel.

Nachdem er in diesem Jahr bereits die Australian Open und die French Open gewonnen hat, fehlen ihm nur noch die olympische Goldmedaille und der US-Open-Titel, um als erster Mann überhaupt einen Golden Slam zu gewinnen.

"Das war mehr als ein Kampf. Zunächst möchte ich Matteo, seiner Familie und seinem Team zu einem fantastischen Turnier gratulieren. Es war heute ein hartes Match", sagte Djokovic in seinem Interview auf dem Platz. "Von einem 7-jährigen Jungen in Serbien, der eine Wimbledon-Tennistrophäe aus improvisierten Materialien baute, die ich in meinem Zimmer fand, bis hin zu meinem sechsten Wimbledon heute. Es ist unglaublich."

Berrettini, der sein erstes Grand-Slam-Finale bestritt, hätte man seine Nervosität verzeihen können, aber es war der erfahrene Djokovic, der zu Beginn etwas wackeliger wirkte.

Der 34-Jährige begann das Match mit einem Doppelfehler, bevor er in seinem ersten Aufschlagspiel einen Breakball abwehren konnte.

Berrettini, der als erster Italiener einen Einzeltitel in Wimbledon gewinnen möchte, wollte sich auf seinen starken Aufschlag und seine kraftvolle Vorhand verlassen, um das Match für sich zu entscheiden, wurde aber von Djokovic in seinem zweiten Aufschlagspiel gebrochen.

Der Italiener kämpfte daraufhin um seine Form und verpasste einige leichte Schläge, fand aber gerade noch rechtzeitig seinen Rhythmus und breakte gegen Djokovic, als dieser zum Satzgewinn aufschlug.

Der Mini-Sieg schien Berrettini Auftrieb zu geben, und das Momentum schwenkte zu seinen Gunsten, während das Publikum den Außenseiter unterstützte.

Der erste Satz ging in einen spannenden Tie-Break, den Berrettini mit einem Ass für sich entschied.

Es war klar, dass Djokovic sein Spiel verbessern musste, und genau das tat er im zweiten Satz, indem er dem Italiener bei seinen ersten beiden Versuchen zweimal den Aufschlag abnahm.

Berrettini gab jedoch nicht auf und holte sich erneut den Satz, als Djokovic bei eigenem Aufschlag aufschlug, doch der Serbe kämpfte sich zurück und glich das Match aus.

Der dritte Satz ähnelte mehr dem Finale, das viele erwartet hatten, und beide Männer zeigten wunderbares Tennis, sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer auf dem Centre Court.

Doch nach einem frühen Break ging Djokovic im Finale erneut mit 2:1 in Führung.

Berrettini setzte Djokovic im letzten Satz des Matches weiter unter Druck, doch die Erfahrung des großen Champions begann sich auszuzahlen. Er reduzierte seine unerzwungenen Fehler drastisch, und wie immer fand er einen Weg, die wichtigen Punkte zu gewinnen.

"Sicherlich war Novak besser als ich. Er ist ein großer Champion. Er hat die Geschichte des Sports geschrieben, also verdient er die ganze Anerkennung", sagte Berrettini während seines Interviews auf dem Platz. "Ich bin wirklich glücklich über das Finale. Hoffentlich wird es nicht mein letztes hier oder generell mein letztes sein. Es ist ein unglaubliches Gefühl."

In seiner derzeitigen Form scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Djokovic Federer und Nadal bei den Grand-Slam-Titeln überholt, aber der Serbe zollte den beiden Legenden des Männersports Respekt.

"Sie sind Legenden unseres Sports, und sie sind die beiden wichtigsten Spieler, gegen die ich in meiner Karriere je angetreten bin", sagte er. "Sie sind der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin. Sie haben mir geholfen zu erkennen, was ich tun muss, um mich zu verbessern und stärker zu werden."

Djokovic wird nun nach Tokio reisen, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen, bevor er zu den US Open aufbricht.

