Novak Djokovic gewinnt mit dem Sieg im Halbfinale der Italian Open das 1.000ste Spiel auf der ATP-Tour

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors und Ivan Lendl sind die einzigen anderen Männer, die diesen historischen Meilenstein erreicht haben. Djokovic erreichte seinen 1.000sten Sieg in 1.203 Matches, was ihn laut ATP-Statistiken zum viertschnellsten Spieler macht, der dieses Kunststück vollbrachte.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger, dem die Turnierorganisatoren zur Feier des Tages eine Torte überreichten, hatte seinen ersten Sieg auf der Tour 2004 errungen und ist seitdem zu einem der größten Tennisspieler aller Zeiten aufgestiegen.

"Danke an das Turnier und das Publikum, dass sie diesen Meilenstein mit mir gefeiert haben", sagte Djokovic in seinem Interview mit der ATP auf dem Platz. "Natürlich habe ich gesehen, wie Roger und Rafa diese Meilensteine in den letzten Jahren gefeiert haben, und ich habe mich darauf gefreut, selbst die 1.000 zu erreichen.

"Ich bin sehr, sehr gesegnet und privilegiert, so viele Siege auf der Tour zu haben. Es ist lange her, dass ich mein erstes Match auf der Tour gespielt und gewonnen habe, und hoffentlich kann ich so weitermachen und es werden noch viele weitere Siege folgen."

Djokovic, der auf der Suche nach seinem ersten Titel in dieser Saison ist, will am Sonntag im Finale der Italian Open gegen den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas seinen 1.001 Sieg feiern.

Quelle: edition.cnn.com