Novak Djokovic erreicht Halbfinale der Australian Open mit klarem Sieg über Andrey Rublev

Mit einem 6:1 6:2 6:4-Sieg in nur zwei Stunden und drei Minuten zeigte der 35-Jährige erneut nahezu perfektes Tennis und setzte seinen scheinbar unaufhaltsamen Marsch in Richtung seines 22.

Djokovic spielt derzeit das wohl beste Tennis seiner Karriere und hat in den letzten beiden Matches nur 12 Spiele verloren, womit er seine Siegesserie bei den Australian Open auf 26 erhöht und den Rekord von Andre Agassi eingestellt hat.

Die ersten Anzeichen waren bedrohlich für Rublev, der immer noch die Auswirkungen seines Fünf-Satz-Epos gegen Holger Rune zu spüren schien, da der Russe erst in seinem dritten Aufschlagspiel gebrochen wurde.

Von diesem Rückschlag schien er sich nicht mehr zu erholen, da Djokovic das Match für sich entschied und seinem zehnten Australian Open-Titel einen Schritt näher kam.

"Ich würde diesen Sieg als Nummer 2 [in diesem Jahr] einstufen, aber sehr nahe an der Leistung von vor zwei Nächten", sagte Djokovic in seinem Interview auf dem Platz. "Ich könnte mit meinem Tennis nicht zufriedener sein. Ich habe sehr solide von hinten gespielt, ich liebe es, unter diesen Bedingungen zu spielen ... dieser Platz, ich habe es schon einmal gesagt, ist der speziellste Platz für mich.

"Das Ergebnis in den ersten beiden Sätzen sagt nichts über die Realität des Matches aus, es waren einige enge Spiele dabei. Andrey ist ein großartiger Gegner und ein großartiger Spieler, ich habe großen Respekt vor ihm. Ich kannte den Gameplan, aber eine Sache ist es, sich vorzustellen, wie man spielen will, und eine andere, das auf dem Platz umzusetzen. In den wichtigsten Momenten habe ich mein bestes Tennis gefunden.

"Ich habe so ziemlich jede Bio-Feedback-Maschine auf diesem Planeten ausprobiert, um mein Bein fit zu machen, es hat funktioniert und ich werde weitermachen. Ich vermisse Tennis an meinen freien Tagen, aber es ist wichtig, unter diesen besonderen Umständen klug und weise mit dem Körper umzugehen, denn es ist wichtiger, sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten."

Djokovic wird nun gegen den Amerikaner Tommy Paul, der sein erstes Grand-Slam-Halbfinale bestreitet, um einen Platz im Finale der Australian Open am Sonntag kämpfen.

"Offensichtlich hat er nicht viel zu verlieren, da er zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams steht", sagte Djokovic. "Er hat in den letzten 12 bis 15 Monaten großartiges Tennis gespielt ... ich muss also mental bereit sein und es nicht anders angehen als die letzten paar Matches.

"Wenn ich so spiele, denke ich, dass ich eine gute Chance habe, weiterzukommen."

Ist 'Nole' unaufhaltsam?

Einige Kommentatoren hatten nach Rublevs vorherigem Sieg gegen Rune angemerkt, der Russe habe sich mental bereits mit Djokovic abgefunden.

Auf die Frage nach der Aussicht, das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere zu erreichen, scherzte Rublev, es wäre schön gewesen, wenn das Viertelfinale gegen einen anderen Spieler als den Serben ausgetragen worden wäre.

Es war eine scherzhafte Bemerkung, die aber nach einem zermürbenden Fünfsatzmatch wahrscheinlich die echte Angst verriet, die die meisten Spieler verspüren, wenn sie wissen, dass ein Match gegen Djokovic bevorsteht.

In der Tat machte Rublev schon in der Anfangsphase eine verzweifelte Figur, als Djokovic ihn durch seine frühe Brillanz zwang, mit allen Mitteln zu kämpfen, um jeden Punkt zu gewinnen.

Rublevs Widerstand wurde erst in seinem zweiten Aufschlagspiel gebrochen, und er sah schon wie ein geschlagener Mann aus. Djokovic brach kurz darauf erneut und zog davon, um den ersten Satz mit 6:1 zu gewinnen.

Der zweite Satz war zumindest etwas besser, da Rublev zweimal seinen Aufschlag halten konnte, bevor er gebreakt wurde, aber es schien wenig zu geben, was er tun konnte, um den Ansturm von Djokovic zu stoppen. Es schien immer nur eine Frage des Zeitpunkts zu sein, nicht ob Rublev gebrochen werden würde.

Djokovic, der bis dahin komfortabel gewonnen hatte, war auf dem Platz sichtlich frustriert und schrie während des zweiten Satzes einige Male in Richtung seiner Box.

Es war unklar, worüber er sich genau ärgerte, aber der Wind peitschte einige Male während der Ballwechsel durch die Rod Laver Arena und zwang beide Männer zu Fehlern.

Vielleicht war er aber auch so sehr an die nahezu perfekte Leistung von Djokovic während des gesamten Turniers gewöhnt, dass ein einziger Fehlschlag ein Schock für ihn war.

"Man muss sich an die Bedingungen anpassen", sagte Djokovic nach dem Spiel über den Wind. "Um sechs Uhr, als ich mich aufwärmte, war es noch nicht so windig, und zu Beginn des Matches fing es an.

"Wenn man einen starken Wind im Rücken hat, sehen die Leute auf der Tribüne oder im Fernsehen keinen großen Unterschied, aber für die Spieler macht es einen großen Unterschied."

Der zweite Satz erwies sich als härterer Test für Djokovic, der bei 3:2 und 5:2 zweimal ernsthaft unter Druck geriet, aber beide Male die Oberhand behielt und eine souveräne Zwei-Satz-Führung errang.

Doch es kam noch schlimmer für Rublev, denn diesmal wurde er gleich im ersten Spiel des dritten Satzes gebreakt. Wenn es sich vorher nicht so anfühlte, als ob das Match vorbei wäre, dann war es das jetzt mit Sicherheit.

Es ist Rublev hoch anzurechnen, dass er weiterhin um jeden Punkt kämpfte und den dritten Satz länger brauchte als die beiden vorherigen, aber es war nicht annähernd genug, um Djokovic den Einzug in sein zehntes Australian-Open-Halbfinale zu verwehren.

Quelle: edition.cnn.com