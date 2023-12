Novak Djokovic bleibt in Serbien trotz Anti-Vax-Haltung ein nationales Idol

In letzter Zeit ist das in dem kleinen Balkanland mit sieben Millionen Einwohnern keine Übertreibung mehr, denn Djokovic wird wie kaum ein anderer verehrt, abgesehen von Jesus Christus selbst - obwohl Srdjan sich nicht gescheut hat, ihn mit dem Sohn Gottes zu vergleichen.

Für viele seiner Fans ist jeder Angriff auf "Nole", wie er genannt wird, ein Angriff auf das ganze Land.

Die Entscheidung Australiens, den Sportler am Vorabend der Australian Open zu inhaftieren und dann abzuschieben - und ihn damit der Chance zu berauben, seinen Titel zu verteidigen - wurde hier mit Wut aufgenommen.

"Sie trampeln auf Novak herum und damit auch auf Serbien und dem serbischen Volk", sagte Srdjan Djokovic, während sein Sohn in Abschiebehaft saß, und beschuldigte die australischen Behörden, seinen Sohn gefangen zu halten.

"Sie wollten ihn ... in die Knie zwingen, und nicht nur ihn, sondern auch unser Land, unser schönes Serbien. Wir sind Serben: ein stolzes europäisches, zivilisiertes Volk. Wir haben nie jemanden angegriffen, wir haben uns nur verteidigt."

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic bezeichnete die Behandlung der Weltnummer 1 als "buchstäbliche Hexenjagd", während Premierministerin Ana Brnabic und das Olympische Komitee des Landes das Vorgehen Australiens als "skandalös" bezeichneten.

Ein Idol zu Hause

Djokovic traf am Montag wieder in Belgrad ein, nachdem er eine Klage gegen die Entscheidung der australischen Regierung verloren hatte, sein Visum aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und Ordnung aufzuheben. Der Streitpunkt? Seine Haltung zur Covid-19-Impfung, die, wie die Behörden befürchteten, die Anti-Vaxx-Anhänger im Lande aufstacheln könnte.

Der Tennisstar, der zweimal positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat sich gegen Zwangsimpfungen ausgesprochen und sagte Reportern bei den Serbia Open im vergangenen April: "Ich habe immer an die Entscheidungsfreiheit geglaubt", so Reuters.

Damals weigerte er sich zu sagen, ob er sich impfen lassen wolle oder nicht: "Es ist eine intime Entscheidung ... Ich möchte nicht als jemand abgestempelt werden, der gegen oder für Impfstoffe ist. Ich werde die Frage nicht beantworten."

Doch viele in Serbien - darunter auch Premierminister Brnabic - wehren sich gegen jeden Versuch, Djokovic als Impfgegner darzustellen.

"Ich sehe Novak nicht als Impfgegner", sagte sie diese Woche gegenüber CNN. "Er unterstützt die Impfung von Menschen, die geimpft werden wollen.

"Er ist ein Idol und viele Leute schauen zu ihm auf", sagte einer von Djokovics engsten Freunden, der ehemalige Tennisprofi Viktor Troicki, gegenüber CNN. "Aber es ist seine persönliche Einstellung ... Es ist seine Entscheidung, was auch immer das Beste für ihn ist."

Eine Frage der Wahl

Premierministerin Brnabic befindet sich in der merkwürdigen Lage, in ihrem Land für Impfungen zu werben - in dem weniger als 60 % der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind - und gleichzeitig Djokovics Entscheidung zu verteidigen, sich nicht impfen zu lassen.

Sie sagt, sie wisse nicht, warum er zögere, aber sie betont, dass er nicht verpflichtet sei, dies zu erklären. "Es ist seine eigene persönliche Entscheidung. Da müssen Sie Novak fragen. Ich weiß, dass die Impfung der einzige Weg aus dieser Pandemie ist".

In Serbien wurde die ganze Episode weithin als kalkulierter politischer Schachzug abgetan, obwohl Brnabic gegenüber CNN erklärte, sie habe von australischen Beamten die Zusicherung erhalten, dass die Politik nicht involviert sei". Das australische Außenministerium äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Dabei ist Djokovics Haltung zu dem Impfstoff überhaupt nicht bemerkenswert - sie wird von vielen Menschen geteilt, die CNN in der vergangenen Woche in Belgrad traf.

"Er wurde verurteilt ... weil er etwas dachte, ohne es zu sagen", sagte ein junger Fan, der Djokovic am Flughafen begrüßen wollte.

Und selbst diejenigen, die fest an die Impfung glauben, verteidigen das Recht anderer, die Impfung zu verweigern.

"Leben wir nicht in einer Demokratie?", sagte Brnabic. "In den schwierigsten Zeiten muss man persönliche Entscheidungen verteidigen, auch wenn man nicht unbedingt mit diesen Entscheidungen einverstanden ist.

"Ich würde niemals Premierministerin eines Landes sein wollen, dessen Polizei Menschen auf der Straße brutal zusammenschlägt, weil sie gegen Impfungen protestieren", fügte sie hinzu.

Serbien auf der Weltbühne repräsentieren

Djokovics Image mag bei den Fans im Ausland durch den Visastreit Schaden genommen haben, doch im eigenen Land hat die Episode eine Welle des serbischen Patriotismus ausgelöst.

Während Djokovic im Park Hotel in Melbourne in Einwanderungshaft saß, demonstrierten Dutzende von Fans - viele von ihnen aus serbischen Kulturgruppen - auf der Straße, schwenkten Fahnen, sangen und hielten Plakate hoch.

In seiner Heimat fand vor der Nationalversammlung ein Protest zur Unterstützung des Weltranglistenersten statt, und in der Nacht vor seiner Rückkehr nach Serbien wurde ein Gebäude in Belgrad mit den Worten beleuchtet: "Nole, du bist der Stolz Serbiens".

Der ehemalige serbische Diplomat Vladeta Jankovic, der Djokovic mehrmals getroffen hat, nennt ihn "das Beste, was Serbien in diesem Jahrhundert passiert ist". Über die wachsende patriotische Unterstützung für den Star sagt er jedoch: "Verwechseln wir das bitte nicht mit Nationalismus."

Jankovic sagt, dass das Image Serbiens im Ausland nach dem Krieg in den 1990er Jahren stark beschädigt war - vor allem in den Augen des Westens. "Es war fast schon peinlich, ein Serbe zu sein, wenn man damals in England oder den USA war", sagte er gegenüber CNN.

Dann kam Djokovic, ein bescheidenes, kirchliches und mehrsprachiges Tennis-Wunderkind, das dazu beitrug, das Ansehen des Landes wiederherzustellen und zu verbessern.

"Novak Djokovic ist ein globales Phänomen, und wenn er sich entschließen würde, sich impfen zu lassen, würde das wahrscheinlich die Zahlen in der ganzen Welt erhöhen", sagte Jankovic.

Und er sagt, dass Djokovics Beliebtheit in seiner Heimat so groß ist wie eh und je, selbst nach seinem überraschenden Ausscheiden in Melbourne.

"Ich glaube nicht, dass sich dadurch etwas geändert hat. Sein Recht auf Wahl steht außer Zweifel. Ich denke, was falsch war, ist, dass er nach Australien kam und dieser Einladung vertraute ... und es endete alles sehr unglücklich für ihn."

Bei der ganzen Angelegenheit geht es keineswegs nur um einen Tennisspieler, wie Präsident Vucic gegenüber Australien klarstellte, sondern "um eine ganze Nation, die frei und stolz ist", sagte er. "Er wird der beste Tennisspieler aller Zeiten bleiben und wird immer in unseren Herzen sein."

