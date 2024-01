Noah Hoffman: Ehemaliger olympischer Skilangläufer hat "Angst" vor Athleten, die sich zu Peking 2022 äußern

Hoffman, der sich nach den Spielen in PyeongChang 2018 aus dem Skisport zurückgezogen hat, sagt, er sei besorgt über die Menschenrechtsbilanz der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und die mangelnde Unterstützung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Anfang dieses Monats sagte ein Beamter von Peking 2022, dass Athleten, die ein Verhalten an den Tag legen, das "gegen den olympischen Geist und insbesondere gegen die chinesischen Gesetze und Vorschriften" verstößt, mit "gewissen Strafen" rechnen müssen.

Das IOC hat daraufhin bekräftigt, dass jegliche Form von Protest während der Wettkämpfe oder Medaillenzeremonien verboten ist, aber das Olympische Komitee hat erklärt, dass es den Athleten freisteht, ihre Meinung während Pressekonferenzen und Interviews zu äußern.

"Ich habe Angst um die Athleten, die dorthin fahren, denn die Athleten geraten durch die Redebeschränkungen in China in eine wirklich schwierige Situation", so Hoffman gegenüber CNN Sport.

"Die Athleten wurden vom Organisationskomitee gewarnt, dass sie bestraft werden, wenn sie gegen die Gesetze Chinas verstoßen, aber die Gesetze Chinas sind in Bezug auf Meinungsäußerungen äußerst undurchsichtig.

"Es ist überhaupt nicht klar, welche Art von Rede als illegal angesehen werden könnte.

Hoffman sagt, der Umgang mit dem Fall Peng Shuai zeige, wie gefährlich es für Sportler sein kann, die sich gegen China aussprechen.

Im November letzten Jahres wurde befürchtet, dass Peng von der chinesischen Regierung in Isolationshaft gehalten wird, nachdem sie in den sozialen Medien Chinas eine lange Geschichte gepostet hatte, in der sie den pensionierten Vizepremier Zhang Gaoli beschuldigte, sie während einer jahrelangen On-Off-Beziehung zum Sex gezwungen zu haben.

Innerhalb von 30 Minuten wurde der Beitrag gelöscht, und die chinesische Zensur machte sich an die Arbeit, um alle Spuren ihrer Anschuldigung zu beseitigen und jeden Hinweis aus dem chinesischen Äther zu entfernen.

Wenn CNN die Geschichte ausstrahlt, schalten die chinesischen Sensoren den Sender auf Farbbalken um und verbieten jede Erwähnung der Geschichte in China.

Den Athleten wird gesagt, sie sollen sich Wegwerfhandys besorgen

Peng bestritt später, den Vorwurf des sexuellen Übergriffs erhoben zu haben, und das IOC sah sich gezwungen, seinen Umgang mit der Situation zu verteidigen, nachdem es Bilder von Videotelefonaten mit dem chinesischen Tennisstar veröffentlicht und erklärt hatte, sie sei sicher und wohlauf.

Eine unabhängige Überprüfung ihres Wohlbefindens wurde jedoch nicht bestätigt.

"Das IOC hat die Angelegenheit als etwas behandelt, das man einfach unter den Teppich kehren kann. Was für eine traurige, traurige Angelegenheit", sagte CNN-Sportanalystin Christine Brennan.

"An das IOC wird man sich noch lange, lange Zeit erinnern", sagte sie.

Es wurden auch Bilder veröffentlicht, die Peng bei einem Skiwettkampf und mit der Basketball-Legende Yao Ming bei einem Skiwettkampf in Shanghai zeigen.

Menschenrechtsaktivisten erklärten daraufhin, das IOC habe Peng einem "größeren Risiko" ausgesetzt und die Videoanrufe seien inszeniert gewesen.

Die chinesische Regierung hat die Vorwürfe des sexuellen Übergriffs nicht bestätigt. Das chinesische Außenministerium erklärte jedoch , es hoffe, dass die "böswilligen Spekulationen" über sie aufhören würden.

Überwachungsrisiko

Auch prominente Sportler, darunter der NBA-Star Enes Kanter Freedom, haben Chinas Umgang mit der uigurischen Gemeinschaft, Tibet, Taiwan und Hongkong kritisiert.

Das US-Außenministerium hat erklärt, dass es davon ausgeht, dass China einen Völkermord an seiner uigurischen Bevölkerung begeht. Demnach werden etwa zwei Millionen Menschen in einem Netz von Internierungslagern festgehalten und sind Folter, Sterilisation und Nahrungsentzug ausgesetzt.

China streitet jegliche Menschenrechtsverletzungen ab. Es hat darauf bestanden, dass seine Umerziehungslager notwendig sind, um religiösen Extremismus und Terrorismus in der Region zu verhindern.

"Das IOC hat bewiesen, dass es viel mehr daran interessiert ist, die chinesischen Behörden zu beschwichtigen, als die Athleten zu schützen", fügte Hoffman hinzu.

"Leider haben wir gesehen, dass das IOC mit der KPCh zusammenarbeitet, um die Geschichte von Peng Shuai zu vertuschen und ihre Vorwürfe der sexuellen Nötigung zu ignorieren, anstatt sie zu schützen.

Hoffman wetterte auch gegen China, nachdem er vor einem Mangel an Privatsphäre gewarnt worden war.

Die nationalen olympischen Komitees mehrerer westlicher Länder haben die Athleten gewarnt, persönliche Telefone und Geräte zu Hause zu lassen und aufgrund von Sicherheits- und Überwachungsrisiken temporäre Telefone zu benutzen.

"Ich habe also Angst um die Athleten, die nach Peking reisen", sagte Hoffman. "Den Athleten wird geraten, sich Wegwerfhandys und Leihcomputer zu besorgen, weil sie in Peking keine digitale Privatsphäre haben werden."

China hat wiederholt jegliche Versuche, den Sport zu politisieren, verurteilt und erklärt, ein diplomatischer Boykott durch die USA und andere Länder beruhe auf "ideologischer Voreingenommenheit" sowie "Lügen und Gerüchten" und sei ein Versuch, die Spiele zu stören.

Es ist das Risiko einfach nicht wert

Hoffman sagt zwar, er sei schon immer offen gewesen, gibt aber zu, dass er während seiner sportlichen Karriere kontroverse Themen vermieden hat.

Der 32-Jährige, der kürzlich an einer Initiative mit dem Purple Project mitgearbeitet hat, um Geld und Aufmerksamkeit für Einrichtungen für häusliche Gewalt zu sammeln, möchte, dass andere Sportler ihre Plattformen nutzen, um sich zu Themen zu äußern, die ihnen am meisten bedeuten.

Allerdings rät er den Athleten, die 2022 nach Peking reisen, zu warten, bis sie zu Hause sind, bevor sie sich äußern.

"Zunächst einmal denke ich, dass Athleten immer die Möglichkeit haben sollten, sich zu äußern. Ich denke, sie sind in erster Linie Menschen, und wie jeder Mensch haben sie das Recht, ihre Meinung zu äußern", fügt er hinzu.

"Ich glaube nicht, dass Sportadministratoren das Recht haben, die Meinungsäußerung von Sportlern einzuschränken.

"Aber wenn die Athleten erst einmal in China sind, ist es das Risiko nicht wert, dass sie kommen und eine politische Erklärung abgeben.

"Ich hoffe, dass kein Sportler in eine Situation gerät, wie Peng Shuai sie jetzt hat.

Hoffman arbeitet jetzt mit Global Athlete zusammen, einer Bewegung, die Sportlern eine einheitliche Stimme geben will, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können.

Die Hoffnung ist, das "Machtungleichgewicht" zwischen Athleten und Sportverwaltungen auszugleichen.

IOC-Kritik

Hoffman wünscht sich vor allem weitreichende Veränderungen im IOC und hat die Athleten sowie die politischen Gremien aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Organisation für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen wird - vor allem in Bezug auf die Menschenrechte.

"Die olympische Bewegung existiert nicht ohne die Athleten, und diese Art von Druckmittel ist entscheidend, wenn man versucht, eine Organisation wie das IOC zu verändern", sagt er.

"Das IOC funktioniert wirklich wie eine autoritäre Organisation. Im Moment sind sie keiner Regierung, keinem Sponsor oder finanziellen Unterstützer gegenüber voll rechenschaftspflichtig. Den Athleten gegenüber sind sie sicherlich nicht verantwortlich.

"Das IOC benutzt die Athleten, um zu legitimieren, was es tut, anstatt den Athleten tatsächlich zuzuhören, mit ihnen zu verhandeln und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Das IOC hat noch nicht auf die Anfrage von CNN zu Hoffmans Kommentar geantwortet, sagte aber bereits gegenüber CNN: "Die Olympischen Spiele sind das einzige Ereignis, das die ganze Welt in einem friedlichen Wettbewerb zusammenbringt."

"Angesichts der vielfältigen Beteiligung an den Olympischen Spielen muss das IOC in allen weltpolitischen Fragen neutral bleiben.

"Das IOC erkennt zu jeder Zeit die Menschenrechte an, wie sie in den Grundprinzipien der Olympischen Charta und in seinem Ethikkodex verankert sind, und hält sie aufrecht.

"Wir sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der Olympischen Charta im Hinblick auf die Olympischen Spiele zu gewährleisten, und nehmen diese Verantwortung sehr ernst.

"Alle interessierten Parteien müssen versichern, dass die Grundsätze der Olympischen Charta im Rahmen der Spiele eingehalten werden.

Das IOC hat außerdem eine Athletenkommission eingerichtet, die nach eigenen Angaben als Bindeglied zwischen den Athleten und der Organisation dient.

Die Olympischen Winterspiele in Peking sollen am 4. Februar beginnen.

