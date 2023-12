Nikola Jokić zieht mit den Denver Nuggets ins Finale der Western Conference ein

In einer Serie, in der viele den späteren Sieger der Western Conference vorausgesagt hatten, trat im entscheidenden Spiel nur ein Team an - die Nuggets, die die Serie mit 4:2 für sich entscheiden konnten.

Jokić glänzte einmal mehr und setzte seinen unglaublichen Lauf in den Playoffs fort - mit 32 Punkten, 12 Assists und 10 Rebounds lieferte er eine beeindruckende Leistung ab.

Der "Joker" gab von Anfang an den Ton an und ließ die Suns im ersten Viertel regelrecht abfackeln. Der zweifache MVP erzielte oder assistierte in den ersten 12 Minuten 26 Punkte - die Suns hatten als Team nur 26 Punkte.

Die Nuggets gingen nach dem ersten Viertel mit 44:26 in Führung und gaben diese nicht mehr ab.

Jokić kontrollierte das Spiel mit seinem Triple-Double und Jamal Murray und Kentavious Caldwell-Pope, die jeweils über 20 Punkte beisteuerten, machten den Nuggets den Weg zum Sieg frei.

Das Ergebnis und vor allem die Leistung der Nuggets werden die Fans der Suns beunruhigen, da viele der Meinung sind, dass sich das schreckliche Spiel 7 von Phoenix aus dem letzten Jahr wiederholt.

Im Jahr 2022 waren es die Dallas Mavericks, die die Suns in einem entscheidenden Playoff-Spiel mit 123:90 ausschalteten, und auch diesmal waren die Suns nicht in der Lage, in einem Spiel, in dem es um Sieg oder Heimsieg ging, zu überzeugen.

Devin Booker hatte Probleme mit seinem Wurf und konnte in seinen 36 Minuten auf dem Spielfeld nur 12 Punkte erzielen. Auch Kevin Durant war in einer für die Suns enttäuschenden Nacht weit von seiner Bestform entfernt.

"Es war ein schlechtes Gefühl", sagte Durant den Reportern nach dem Spiel. "Es war peinlich. Sie sind rausgekommen und haben uns aufs Maul gehauen, und wir konnten uns nicht davon erholen."

Cameron Payne, der die Suns überraschenderweise in der Punktewertung anführte, sagte ebenfalls zu Reportern: "Ich wünschte, es wäre wenigstens knapper ausgegangen. Natürlich will ich gewinnen, aber das sieht einfach nicht gut aus."

Denvers Cheftrainer Michael Malone war nach dem Sieg in der Serie voll des Lobes über sein Team.

"Wenn wir verteidigen, wenn wir rebounden, wenn wir laufen, wenn wir den Ball teilen, glauben wir alle, dass wir das beste Team der NBA sind", sagte er nach dem Spiel zu Reportern.

NBA-Playoffs

In den Playoffs haben die Boston Celtics das Spiel 6 gegen die Philadelphia 76ers gewonnen, obwohl sie keinen Heimvorteil hatten.

Die Celtics setzten sich mit 95:86 durch und sorgten mit einer brillanten Mannschaftsleistung auswärts dafür, dass die Serie für Spiel 7 nach Boston zurückkehrt.

Das Entscheidungsspiel der Serie dürfte ein unglaubliches Match werden, in dem beide Teams die Fehler der vergangenen Jahre wiedergutmachen wollen, und es scheint, dass die Sixers dieser Herausforderung gewachsen sind.

"Wenn ich auswärts in den Krieg ziehen müsste, also in Spiel 7 in Boston, würde ich mit dieser Mannschaft antreten wollen", sagte Tyrese Maxey von den Sixers gegenüber Reportern. "Ich weiß, dass wir einige Kämpfer haben, ich weiß, dass wir einige widerstandsfähige Jungs haben. Ich bin bereit, es anzugehen."

Spiel 7 findet am Sonntag statt, wobei die Uhrzeit noch nicht feststeht, da das Ergebnis von Spiel 6 der Serie zwischen den Los Angeles Lakers und den Golden State Warriors abgewartet wird.

