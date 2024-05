Nikola Jokić von den Denver Nuggets erhält zum dritten Mal in vier Jahren den NBA MVP Award

Der 29-jährige Serbe erzielte in dieser Saison durchschnittlich 26,4 Punkte, 12,4 Rebounds und 9,0 Assists pro Spiel und verhalf dem Titelverteidiger Denver Nuggets damit zu einer Bilanz von 57:25 und sicherte sich den zweiten Platz in der Western Conference.

Jokic ist nun der neunte Basketballspieler in der Geschichte der NBA, der die MVP-Auszeichnung zum dritten Mal gewinnt. Er übertraf damit andere Nominierte wie Luka Doncic von den Dallas Mavericks und Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder.

Jokic drückte seine Dankbarkeit gegenüber seinen Teamkollegen und Trainern aus, als er nach seinen Gedanken zum dritten Gewinn der MVP-Auszeichnung gefragt wurde.

"Ohne sie bin ich nichts", sagte Jokic gegenüber NBA on TNT. "Trainer, Spieler, Organisation, medizinisches Personal - es ist alles ein großer Kreis. Ohne sie kann ich nicht sein, was ich bin."

Zum sechsten Mal in Folge nahm ein internationaler Spieler die MVP-Trophäe mit nach Hause.

Michael Malone, Trainer der Denver Nuggets, lobte Jokic im Februar, nachdem er sein 15. Triple-Double in dieser Saison erzielt hatte.

"Er ist ein Weltmeister und ein MVP der Finals", sagte Malone. "Seine Fähigkeit, für sich selbst großartig zu sein und, was noch wichtiger ist, alle um ihn herum besser zu machen, ist die Definition von Größe."

"Wir sind verwöhnt worden. Ich bin sicher, dass einige von uns das als selbstverständlich ansehen, aber man sollte sich daran erinnern, dass es nicht viele Spieler wie Nikola Jokic gibt, die durch diese Türen gehen und jede Gelegenheit zu schätzen wissen, ihn spielen zu sehen."

Jokic und die Nuggets wollen verhindern, dass sie in den NBA-Playoffs an den Rand des Ausscheidens gedrängt werden, wenn sie am Freitag auswärts gegen die Minnesota Timberwolves antreten, die in der Serie mit 0:2 zurückliegen.

Quelle: edition.cnn.com