Niederlage gegen Wales beendet Hoffnungen der Ukraine auf eine Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft

Die Ukraine hat sich nach einer 0:1-Niederlage gegen Wales nicht für die diesjährige FIFA-Weltmeisterschaft, das prestigeträchtigste Fußballturnier, qualifiziert, aber wenn sich das Land im Krieg befindet, spielt das keine Rolle. Das Blutvergießen geht weiter, es gibt immer noch Tote.

Und doch war dieses Spiel an einem regnerischen Abend in Wales 90 Minuten lang wichtig, denn es gab Hoffnung, eine Gelegenheit zum Träumen und zum Jubeln.

Als sich die ukrainischen Spieler vor dem Endspiel um die Qualifikation für die diesjährige Weltmeisterschaft in der Umkleidekabine versammelten, hing an einer der Wände eine von der Front gesandte Nationalflagge.

Dies war ein Spiel, bei dem Krieg und Fußball ineinander übergingen. Es war nicht zu übersehen, warum das Herz des Unparteiischen der Ukraine gehörte.

Nach dem begeisternden 3:1-Sieg der Ukraine gegen Schottland Anfang der Woche im Playoff-Halbfinale dankte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der Mannschaft für "zwei Stunden Glück".

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft hätte dem ukrainischen Volk noch viel mehr gebracht, doch ein abgefälschter Freistoß von Gareth Bale sorgte dafür, dass Wales den letzten Qualifikationsplatz für Katar im November einnahm.

'Menschliche Freundschaft'

Die Bedeutung eines Spiels lässt sich an der Atmosphäre vor dem Stadion in den Stunden vor dem Anpfiff ablesen. Bei diesem Spiel standen beide Gruppen von Fans Schlange, um Einlass zu erhalten, und tummelten sich schon Stunden vor dem Spiel. Der Sieger würde alles gewinnen und, im Falle von Wales, Geschichte schreiben.

Die ukrainischen Fans, die fast alle in den Nationalfarben gekleidet waren, mischten sich freundschaftlich unter die Heimfans und erzählten von der Herzlichkeit, die ihnen von den walisischen Fans entgegengebracht wurde.

"Es ist eine menschliche Freundschaft", sagte Nelya Sushereba, die aus West-London angereist war. "Wir spüren die Unterstützung, sogar von Walisern."

Die ukrainischen Fans waren hauptsächlich aus London angereist, und unter ihnen waren auch Fußballneulinge.

Für Andriy Grabar aus Essex und seine Frau Mariia war das Schottlandspiel Anfang der Woche das erste, das sie besuchten.

Das Ehepaar erzählte, dass sie die Mannschaft angesichts der Geschehnisse in ihrer Heimat unterstützen wollten.

"Unsere Leute in der Ukraine warten auf ein glückliches Gefühl", sagte Andriy, während Mariia die Gefühle vor dem Spiel kurz und bündig auf den Punkt brachte: "Es [wäre] ein kleiner Sieg für ein größeres Ziel."

An einem emotionsgeladenen Abend betraten die ukrainischen Spieler das Spielfeld mit ihren Nationalflaggen auf den Schultern.

Kurz bevor sich die Spieler für die Hymnen aufstellten, sang der walisische Folksänger Dafydd Iwan "Yma o Hyd", ein Lied, das von den walisischen Fans als inoffizielle Hymne übernommen wurde. Sein mitreißender Text - der ins Englische übersetzte Refrain lautet "despite everyone and everything, we are still here" - könnte auch bei den Gästefans Anklang gefunden haben.

Über weite Strecken des Spiels hatte die Ukraine den meisten Grund zum Jubeln, obwohl die rund 1 000 Ukrainer im Stadion kaum zu hören waren, so laut waren die heimischen Fans.

Wales' erste Weltmeisterschaft seit 64 Jahren

Wales verdankt seine Teilnahme an der WM in Katar der Heldentat von Torhüter Wayne Hennessey. In der ersten Halbzeit hielten Roman Yaremchuk und Viktor Tsygankov den Waliser auf Trab, wobei letzterer die beste Chance der ersten Halbzeit vergab, als er allein auf das Tor zulief, aber das Ziel nicht traf.

In der Schlussphase rettete Hennessey sein Team mit einer Glanzparade, als er einen Kopfball des eingewechselten Artem Dovbyk aus der Gefahrenzone köpfte.

Neben Hennessey war Bale, wie so oft, der andere Schlüsselspieler von Wales, dessen Freistoß von Kapitän Andriy Yarmolenko ins Netz gelenkt wurde.

Obwohl Bales Stern in den letzten Jahren bei Real Madrid abgeflaut war, ist der Stürmer nach wie vor der stärkste Spieler von Wales, der in diesem Jahr gegen Österreich zwei herausragende Tore erzielte und Wales damit ins Finale brachte.

Bei allem Wohlwollen vor dem Spiel - die walisischen Fans applaudierten sogar der ukrainischen Nationalhymne - war dies ein Spiel, das Wales die Möglichkeit geben würde, seine WM-Dämonen zu vertreiben.

Als sich Wales das letzte Mal für das größte Fußballturnier der Welt qualifizierte, hatten die Menschen den Mond noch nicht betreten, und ein jugendlicher Pelé erzielte den Siegtreffer, der Wales 1958 aus dem Viertelfinale warf. Es war eine lange Zeit des Wartens, mit vielen knapp verpassten Qualifikationen.

Für die "Goldene Generation" des Landes - zu der auch Bale und Aaron Ramsay gehören - war dies wohl die letzte Gelegenheit, sich für das wichtigste Turnier des Sports zu qualifizieren.

Die Heimmannschaft musste tief in die Tasche greifen, und zeitweise hatten die Männer in Rot das Glück auf ihrer Seite, doch nach dem Schlusspfiff war es der nach der Pause eingewechselte Bale, der auf das Spielfeld sprintete und mit seinen Mannschaftskameraden feierte, während die ukrainischen Spieler verzweifelt auf die Knie fielen.

Die Gäste hatten alles gegeben, und zu Recht wurden beide Mannschaften nach dem Schlusspfiff von den Fans bejubelt. Inmitten ihres Jubels nahmen sich die walisischen Spieler die Zeit, in die Ecke des Stadions zu gehen, wo die ukrainischen Fans waren, um, wie Teammanager Robert Page es ausdrückte, "ihnen ihre Wertschätzung zu zeigen".

Auf die Frage nach der Zukunft der Mannschaft sagte der ukrainische Trainer Oleksandr Petrakov nach dem Spiel zu Reportern: "Ich kann nur sagen, dass wir am 8. dieses Monats ein Spiel haben, und das ist unsere Zukunft."

"Wir haben alles getan, was wir konnten, aber ich möchte wirklich, dass sich die Menschen in der Ukraine an unsere Mannschaftsleistung erinnern", fügte ein niedergeschlagener Petrakov hinzu.

"Ich möchte sagen, dass es mir leid tut, dass wir kein Tor geschossen haben, aber so ist der Sport, so ist das nun mal. Mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Quelle: edition.cnn.com