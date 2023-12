Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas nach hitzigem Match in Wimbledon mit Geldstrafe belegt

Der Weltranglistenfünfte Tsitsipas wurde wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe von 10.000 Dollar belegt - die bisher höchste Einzelstrafe des Turniers.

Nach dem Match entschuldigte er sich dafür, dass er einen Ball auf die Tribüne geschlagen hatte, was nach den Grand-Slam-Regeln ein separates Vergehen ist.

Kyrgios, der das Match in vier Sätzen gewann und am Montag in der vierten Runde auf Brandon Nakashima aus den USA trifft, wurde wegen einer hörbaren Obszönität mit einer Geldstrafe von 4.000 Dollar belegt.

Damit wurde der Australier im bisherigen Turnierverlauf mit einer Geldstrafe von 14.000 Dollar belegt, nachdem er während seines Erstrundenmatches gegen den Briten Paul Jubb in die Richtung eines Zuschauers gespuckt hatte, der ihm gegenüber respektlos war.

Nach der hitzigen Auseinandersetzung am Samstag setzten Tsitsipas und Kyrgios ihren Schlagabtausch abseits des Platzes fort - der viertplatzierte Grieche nannte seinen Gegner "böse" und einen "Tyrannen", während Kyrgios sagte, Tsitsipas sei in der Umkleidekabine "nicht beliebt".

"Ich habe heute Stefanos gegenüber nichts getan, was respektlos war", fügte er hinzu. "Ich habe ihn nicht mit Bällen gebohrt. Hierher zu kommen und zu sagen, dass ich ihn schikaniert habe, das ist einfach weich."

Kyrgios hat in seiner Karriere immer wieder durch sein Verhalten auf dem Platz für Kontroversen gesorgt, aber in Wimbledon hat er auch einige seiner besten Spiele abgeliefert - vor allem als er Filip Krajinovic in der zweiten Runde in nur einer Stunde und 25 Minuten besiegte.

Der 27-Jährige hat bereits zweimal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht - ein Rekord, den er mit einem Sieg gegen Nakashima einstellen könnte, wenn die beiden auf dem Centre Court aufeinandertreffen.

Quelle: edition.cnn.com