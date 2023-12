Nick Kyrgios sagt, er fühle sich "gelassen" und "reif", als er Brandon Nakashima besiegt und das Viertelfinale von Wimbledon erreicht

Es war eine weitaus verhaltenere Leistung von Kyrgios auf dem Centre Court im Vergleich zu seinem feurigen Match gegen Stefanos Tsitsipas am Samstag, und der Australier gab zu, dass er weit von seiner Bestform entfernt war, als er 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2 triumphierte.

Erst als er bei seinem ersten Matchball im fünften Satz einen Vorhand-Volley versenkte, zeigte Kyrgios echte Emotionen - er schaute zum Publikum und brüllte vor Freude.

Der Sieg war hart erkämpft, denn der 27-Jährige schien während des gesamten Matches mit einem Schulterproblem zu kämpfen und musste beim Stand von 3:2 im dritten Satz vom Physiotherapeuten behandelt werden.

"Ich brauche heute Abend auf jeden Fall ein Glas Wein", gab er in seinem Interview nach dem Match auf dem Platz zu.

Als nächstes trifft Kyrgios auf den Chilenen Cristian Garin, der als erster Spieler des diesjährigen Turniers einen Zwei-Satz-Rückstand wettmachte und den Australier Alex de Minaur besiegte.

Kyrgios hat nun sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale seit sieben Jahren erreicht und ist in all seinen Fünf-Satz-Begegnungen in Wimbledon ungeschlagen geblieben.

"Heute habe ich auf der anderen Seite fast nur gelächelt und gelacht, weil ich wusste, dass ich in einer absoluten Schlacht steckte", sagte er gegenüber Reportern. "In der Vergangenheit war ich nicht in der Lage, das zu genießen ... Ich habe den Wettkampf (heute) fast genossen."

Der Amerikaner Nakashima, der sein erstes Viertrundenmatch bei einem Grand Slam bestritt, holte sich den ersten Satz mit dem ersten Breakball des Matches, aber Kyrgios schlug zu Beginn des zweiten Satzes mit einem Break zurück, obwohl er sich mehrmals die Schulter umklammerte.

Der Aufschlag erwies sich als Kyrgios' beste Waffe. Mit einem Ass, das 137 Meilen pro Stunde schnell war, holte er sich den Satz und glich das Match aus.

Im dritten Satz gab es nur wenige Breakchancen für einen der beiden Spieler, aber Kyrgios behielt im Tiebreak die Oberhand, indem er eine Vorhand quer über den Platz schlug, die Nakashima nicht erreichen konnte, und so die Führung im Match übernahm.

Der 20-Jährige war jedoch noch lange nicht fertig und schaffte im vierten Satz ein Break zur 4:3-Führung. Was folgte, war ein seltsamer Spielverlauf, in dem Kyrgios den Rest des Satzes mit langsamen Aufschlägen und glanzlosen Bodenschlägen zu vergeuden schien.

Komplette "rope-a-dope"-Taktik", erklärte er später. "Ich habe das Aufschlagspiel einfach weggeworfen. Ich wusste, dass er in einem Rhythmus war, dass er anfing, mich zu überrumpeln, und ich wollte ihn einfach ein bisschen aus der Bahn werfen."

Das bedeutete, dass das Match in den Entscheidungssatz ging, in dem Kyrgios sein bestes Tennis zeigte, während Nakashima schwächer wurde.

Ein doppeltes Aufschlag-Break legte den Grundstein für den Sieg, und Kyrgios beendete das Match mit 35 Assen - womit er seine Gesamtzahl bei diesem Turnier auf 103 erhöhte - und 79 Winnern.

Es ist sein zweites Wimbledon-Viertelfinale und das erste seit 2014. Damals besiegte er als 19-jähriger Debütant Rafael Nadal in der vierten Runde.

Sein Auftritt am Montag mag nicht die gleiche ansteckende, pulsierende Energie gehabt haben wie sein Sieg gegen Nadal, aber es war dennoch ein mutiger Sieg.

"Es war nicht annähernd meine beste Leistung, aber ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe", sagte Kyrgios. "Ich habe heute wirklich hart gekämpft."

Kontroversen haben Kyrgios während seiner gesamten Tenniskarriere begleitet, und das diesjährige Wimbledon war da keine Ausnahme.

Er wurde wegen einer verbalen Obszönität in seinem Match gegen Tsitsipas mit einer Geldstrafe von 4.000 Dollar belegt, zusätzlich zu den 10.000 Dollar, die er wegen unsportlichen Verhaltens zahlen musste, nachdem er während seines Erstrundenmatches gegen Paul Jubb in Richtung eines Fans gespuckt hatte, der ihn angeblich nicht respektierte.

Kyrgios hat jedoch eingeräumt, dass er ein anderer Spieler und Mensch ist als der, der vor acht Jahren gegen Nadal antrat, was sich auch in seinem ruhigen Auftreten am Montag zeigte.

Anfang des Jahres hatte er über seine psychischen Probleme berichtet, mit denen er im Laufe seiner Karriere zu kämpfen hatte, wie etwa Drogen- und Alkoholmissbrauch oder Selbstverletzungen.

Am Montag konnte er kurz darüber nachdenken, was er als seine "Achterbahnfahrt" bezeichnete.

"Schauen Sie, es gab eine Zeit, in der ich um 4 Uhr morgens aus einer Kneipe gezwungen werden musste, um in der zweiten Runde gegen Nadal zu spielen", sagte Kyrgios.

"Mein Agent musste kommen und mich um 4 Uhr morgens aus dem Pub holen, bevor ich mein Match auf dem Centre Court in Wimbledon spielte.

"Ich habe einen langen Weg hinter mir, das ist sicher. Ich denke, es sind die täglichen Gewohnheiten und die Menschen um mich herum... Jetzt hier im Viertelfinale von Wimbledon zu sitzen, mich gut zu fühlen, gelassen zu sein, mich reif zu fühlen und das alles um mich herum zu haben, ist ein großes Glück für mich und ich fühle mich wohl in meiner Haut."

Gegen Garin, einen Spieler, der in der Weltrangliste drei Plätze unter ihm steht, aber weniger Erfahrung auf den größten Bühnen des Sports hat, könnte Kyrgios zum ersten Mal in das Final Four eines Grand Slam einziehen.

Das wäre ein bedeutender Moment für einen Spieler, der es gewohnt ist, die Höhen und Tiefen einer professionellen Tenniskarriere zu durchlaufen.

Quelle: edition.cnn.com