NHL-Kommissar: Bruins-Neuzugang Mitchell Miller, der in einen Mobbing-Skandal verwickelt war, darf nicht in der Liga spielen

"Er wird nicht in die NHL kommen, er ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die NHL spielberechtigt. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass er jemals für die NHL in Frage kommen wird", sagte Bettman bei der NHL Global Series in Tampere, Finnland.

Die Bruins gaben am Freitag bekannt, dass sie den 20-jährigen Miller unter Vertrag genommen haben, nachdem die Arizona Coyotes zwei Jahre zuvor auf ihre Rechte an dem Spieler verzichtet hatten, nachdem ein Bericht der Arizona Republic enthüllt hatte, dass Miller 2016 in der Junior High School einen schwarzen Klassenkameraden mit Behinderung schikaniert hatte.

Miller und ein anderer Teenager wurden beschuldigt, Isaiah Meyers-Crothers mit einem Trick dazu gebracht zu haben, Süßigkeiten zu essen, die in ein Urinal gelegt worden waren, und ihn körperlich angegriffen zu haben. Miller und ein anderer Teenager gaben das Mobbing vor einem Jugendgericht in Ohio zu und wurden zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt, wie die Republic berichtet.

"Was ich verstanden habe, und ich habe durch die Medien anekdotisch gehört, was er als 14-Jähriger getan hat, ist verwerflich, inakzeptabel", sagte Bettman am Samstag. "Bevor die Bruins die Entscheidung getroffen haben, ihn zu verpflichten, wurden wir nicht konsultiert."

Die Bruins teilten am Freitag mit, dass Miller zu den Providence Bruins in der American Hockey League wechseln wird, einer Profiliga, die nicht zur NHL gehört, sondern als Entwicklungsliga für NHL-Kandidaten dient. Zusammen mit der Ankündigung gab das Team eine Erklärung von Miller ab, in der er sagte, dass er den Vorfall "zutiefst" bedauere und sich "bei der Person entschuldigt" habe.

Auf die Frage, was er von Millers Unterschrift halte, sagte Bettman: "Wenn sie (die Bruins) tatsächlich irgendwann denken, dass sie ihn in der NHL spielen lassen wollen, und ich bin mir nicht sicher, dass sie diesem Punkt nahe sind, müssen wir ihn und seine Spielberechtigung genehmigen, und das wird auf der Grundlage aller Informationen geschehen, die wir zu diesem Zeitpunkt aus erster Hand erhalten."

"Es stand ihnen frei, ihn zu verpflichten, damit er woanders spielt, das ist Sache einer anderen Liga, aber niemand sollte zu diesem Zeitpunkt denken, dass er für die NHL spielberechtigt ist oder jemals sein könnte. Und die Bruins verstehen das jetzt", fügte der Kommissar hinzu.

Bruins-Präsident Cam Neely sagte zuvor in einer Erklärung , bevor er Miller verpflichtete, hätten die Hockey Operations- und Community Relations-Gruppen des Teams "in den letzten Wochen Zeit mit ihm verbracht", und während dieser Zeit habe Miller "Verantwortung für sein inakzeptables Verhalten übernommen und sein Engagement gezeigt, mit mehreren Organisationen und Fachleuten zusammenzuarbeiten, um sich weiterzubilden und seinen Fehler als lehrreichen Moment für andere zu nutzen."

Miller bestritt in der vergangenen Saison 60 Spiele für die Tri-City Storm in der United States Hockey League. Er wurde zum USHL-Spieler des Jahres und zum Verteidiger des Jahres gewählt, nachdem er den Ligarekord für Tore und Assists in einer Saison für einen Verteidiger aufgestellt hatte.

Quelle: edition.cnn.com