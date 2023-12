NFL-Woche 16: Triple-Header für die Fans am Weihnachtstag

Da Weihnachten auf einen Montag fällt, werden die NFL-Spiele am 23., 24. und 25. Dezember ausgetragen, was für ein Wochenende voller festlichem Football-Spaß sorgt.

Die Action endet am Montag mit einem Triple-Header am ersten Weihnachtstag, bei dem die Erstplatzierten jeder Conference gegeneinander antreten. Und da die Playoffs vor der Tür stehen, steht mehr auf dem Spiel als je zuvor.

Hier erfahren Sie, was Sie vor dem Einschalten wissen müssen:

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

Die Feiertage beginnen mit dem AFC West-Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Las Vegas Raiders.

Der Super-Bowl-Titelverteidiger hat das Ticket für die Postseason bereits gelöst, will sich aber nun zum achten Mal in Folge den Divisionssieg sichern. Die Raiders hingegen kämpfen gegen Ende der Saison darum, ihre Playoff-Träume am Leben zu erhalten.

Die Dominanz der Chiefs in den letzten zehn Jahren ist offensichtlich. Doch in den letzten Wochen sahen Patrick Mahomes und Co. nicht mehr so souverän aus wie in der Vergangenheit. Vor dem enttäuschenden Sieg gegen die New England Patriots in der vergangenen Woche verlor Kansas City zwei Spiele gegen die Buffalo Bills und die Green Bay Packers.

Zu Beginn dieser Woche äußerte Mahomes, dass er das Team unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückbringen möchte.

"Man will immer seinen besten Football spielen, wenn man in die Playoffs geht", sagte Mahomes den Reportern.

"Wir müssen ein komplettes Spiel abliefern. Ich denke, wenn wir das schaffen und in den letzten Spielen immer besser werden, wir es in die Playoffs schaffen und unseren besten Football spielen, dann denke ich, dass die AFC weit offen ist und wir in der Lage sein werden, da rauszugehen und einen Weg zu finden, in den Super Bowl zu kommen."

Las Vegas geht in dieser Woche mit dem höchsten Saisonsieg in die Partie. Sie schlugen die Los Angeles Chargers mit 63:21 und stellten damit einen neuen Rekord für die meisten erzielten Punkte in einem einzigen Spiel auf.

Diesen Schwung wollen sie in ihre letzten drei Spiele mitnehmen, die alle gegen Teams stattfinden, die in der AFC-Tabelle vor ihnen liegen (Chiefs, Colts und Broncos).

Die Chancen der Raiders, die Postseason zu erreichen, liegen derzeit bei nur 2 % und würden bei einer Niederlage am Montag auf weniger als 1 % sinken. Da die Saison auf dem Spiel steht, können die Fans einen hart umkämpften Kampf erwarten.

"Wir müssen unser bestes Spiel abliefern", sagte Interims-Cheftrainer Anthony Pierce.

"Gegen dieses Team kann man so viele Field Goals werfen, wie man will, aber man muss wissen, dass Patrick Mahomes mehrere Touchdowns erzielen wird. Es spielt keine Rolle, zu wem er geht."

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

Am späten Nachmittag kommt es in der NFC East zum Showdown zwischen den von Tommy DeVito angeführten New York Giants und den angeschlagenen Philadelphia Eagles. Die Eagles wollen nach drei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, während die Giants versuchen werden, mit einem Sieg einem Wild-Card-Platz näher zu kommen.

Nach einem 10:1-Start in die Saison sind die Eagles in eine schwierige Phase geraten. Sie gehen mit einer Drei-Punkte-Niederlage gegen die Seattle Seahawks in das Spiel in dieser Woche. In den beiden Wochen zuvor hatten sie gegen die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers jeweils mit mehr als 20 Punkten verloren.

Trotz der jüngsten Kämpfe bleibt Head Coach Nick Sirianni optimistisch.

"Ich weiß, dass viele unserer Jungs schon viel Mist erlebt haben und schwere Zeiten durchgemacht haben", sagte Sirianni. "So ist das Leben, und solche Momente gibt es im Leben.

"Wenn man auf diese Momente zurückblickt, weiß man, dass man sie überwunden hat und dass es einem dadurch besser geht, und das war eine durchgängige Botschaft in diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade durchmachen.

Die Eagles haben ihr Ticket für die Postseason bereits gelöst, aber der Divisionssieg und der erste Platz in der NFC sind noch nicht sicher. Philadelphia muss die letzten drei Spiele der regulären Saison gewinnen, um die Dallas Cowboys an der Spitze der NFC East zu überholen.

Um die Conference zu gewinnen, müssen die 49ers außerdem mindestens zwei ihrer letzten drei Spiele verlieren. Gewinnt San Francisco seine letzten drei Spiele, übernimmt es die Führung in der Conference.

Anderswo in der NFC East befinden sich die Giants mitten in einer späten Saison-Renaissance. Nach einem nicht gerade idealen Start in die Saison waren New Yorks Playoff-Hoffnungen so gut wie verloren.

Dann kam Tommy DeVito, der dritte Quarterback der Giants, der nicht eingezogen wurde. Der Italo-Amerikaner aus New Jersey brachte neues Leben in die fade Giants-Mannschaft und gewann seine ersten drei Spiele als Stammspieler.

Das Spiel am Montag im Lincoln Financial Field wird das erste Spiel des Rookies gegen Philadelphia und vor den traditionell ausschweifenden Fans sein. Er wird sicherlich nicht gerade mit offenen Armen empfangen werden, aber sowohl DeVito als auch seine Teamkollegen sind zuversichtlich, dass er mit der Atmosphäre zurechtkommt.

"Ich habe gehört, dass es eine ziemlich feindliche Umgebung ist", sagte DeVito. "Ich freue mich darauf. Ich blühe in solchen Umgebungen gerne auf."

"Er hat dieses Selbstvertrauen. Er wird auftauchen und gut spielen", sagte Offensive Lineman Justin Pugh. "Es wird ein tolles Umfeld sein. Es ist aufregend für ihn.

"Das ist eines der ersten Male, dass man in Philadelphia gegen seine Rivalen spielt, man geht nach Dallas, man geht nach Philadelphia. All das sind intensive Spiele."

Mit 5-9 sind die Chancen der Giants, die Postseason zu erreichen, gering(weniger als 1 % laut NFL.com). Aber der Traum bleibt am Leben, wenn sie die Eagles schlagen. Und wenn die letzten drei Wochen ein Indikator dafür sind, wie das Spiel am Montag verlaufen wird, hätte DeVito seinen Rivalen nicht zu einem besseren Zeitpunkt treffen können.

Die Eagles von heute scheinen zwar ein günstigerer Gegner zu sein als die Eagles zu Beginn der Saison, doch Running Back Saquon Barkley warnte, dass man ein Team aus Philadelphia niemals unterschätzen sollte.

"Wir lassen uns nicht von der Pechsträhne der Eagles anstecken", sagte Barkley. "Sie sind immer noch Philly. Sie sind immer noch die letztjährigen (NFC-)Champions und immer noch großartige Spieler, also wissen wir, dass es ein hartes Match sein wird und wir müssen unser bestes Spiel abliefern, wenn wir dort mit einem Sieg herauskommen wollen."

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

Den Abschluss des Weihnachtstages bildet das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers, zwei der besten Teams der Liga.

Die beiden Teams treffen im Levi's Stadium aufeinander, was eine mögliche Vorschau auf Super Bowl LVIII sein könnte.

"Man kann es nicht ignorieren", sagte Ravens-Safety Kyle Hamilton den Reportern. "Es sind zwei großartige Teams, die aufeinander treffen. Wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag; das ist so ziemlich das Größte, was es gibt.

Vor dem Spiel führen beide Teams ihre jeweilige Conference an und haben die beste Bilanz in der NFL. Obwohl beide Teams bereits für die Postseason qualifiziert sind, gibt es in den letzten drei Wochen der regulären Saison noch einiges zu gewinnen.

Sowohl in der NFC als auch in der AFC ist die Nummer 1 der Gesamtwertung noch zu haben. Der Erstplatzierte jeder Conference erhält ein Freilos in der ersten Runde und den Heimvorteil.

San Francisco hat die NFC West bereits für sich entschieden und würde mit zwei Siegen in den letzten drei Spielen den ersten Platz in der NFC erringen. Die Ravens können die AFC North mit einem Sieg am Montag und einer Niederlage der Cleveland Browns für sich entscheiden.

Außerdem müssen sie nächste Woche die Miami Dolphins schlagen, um die Nummer 1 der AFC zu werden.

Obwohl die Auswirkungen auf die Playoffs auf der Hand liegen, zieht es Ravens-Quarterback Lamar Jackson vor, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.

"Der Super Bowl ist im Februar", sagte Jackson den Reportern. "Wir sind jetzt im Dezember. Wir müssen uns auf Montagabend konzentrieren. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was die Leute sagen."

San Francisco geht mit einer sechs Spiele andauernden Siegesserie in das Spiel. Sie haben in dieser Saison eine Handvoll starker Gegner dominiert und sowohl die Cowboys als auch die Eagles mit mehr als 20 Punkten besiegt.

San Franciscos Cheftrainer Kyle Shanahan sieht in Baltimore einen weiteren starken Gegner, wobei er insbesondere die Stärken der Defense hervorhebt.

"Die Zahlen sind in der Regel das erste, was man sieht, und man sieht, wie großartig ihre Zahlen sind", sagte Shanahan. "Dann schaltet man das Video ein und es sieht genauso aus wie ihre Zahlen.

"Sie sind wirklich gut gegen den Lauf, wirklich gut gegen den Pass, extrem solide Deckungen. Sie wissen, wie man ihn unter Druck setzt. Sie wissen, wie man es mit der Front Four anstellt."

Die Ravens gehen mit einer identischen Bilanz wie San Francisco und einer vier Spiele andauernden Siegesserie in das Match. Allerdings war ihr Spielplan etwas leichter, so dass sie in dieser Woche als Außenseiter in das Match gehen.

Das Spiel am Montag ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass sie als Außenseiter in ein Match gehen.

"Wir fühlen uns dadurch ein wenig respektlos behandelt", sagte Hamilton. "Ich habe das Gefühl, dass wir das beste Team der Liga sind, und wir haben die Gelegenheit, das vor den Augen des ganzen Landes zu zeigen."

Jackson lässt sich durch den Titel jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

"Ich will nicht, dass sie uns auswählen", sagte der MVP-Kandidat. "Ich bin gerne der Außenseiter. Ich glaube, wir spielen besser, wenn wir angezweifelt werden und [wenn] die Leute nicht auf uns setzen. Ich habe das Gefühl, dass wir immer besser spielen, also machen wir das bis zum Februar. Das ist alles, worum ich bitte."

Spielplan

Sonntag

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers @ Carolina Panthers, 1:00 p.m. ET

Cleveland Browns @ Houston Texans, 1:00 p.m. ET

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 1:00 p.m. ET

Washington Commanders @ New York Jets, 1:00 p.m. ET

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans, 1:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars @ Tampa Bay Buccaneers, 4:05 p.m. ET

Arizona Cardinals @ Chicago Bears, 4:05 p.m. ET

Dallas Cowboys @ Miami Dolphins, 4:05 p.m. ET

New England Patriots @ Denver Broncos, 8:15 p.m. ET

Montag

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

Wie man das Spiel sieht

Hier erfahren Sie, wie Sie die Spiele dieser Teams von überall aus sehen können.

Australien: NFL+, ESPN, 7Plus

Brasilien: NFL+, ESPN

Kanada: NFL+, CTV, TSN, RDS

Deutschland: NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

Mexiko: NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

UK: NFL+, Sky Sports, ITV, Channel 5

US: NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

