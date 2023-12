NFL steht wegen Gehirnerschütterungsprotokollen unter besonderer Beobachtung

Die Geschichte um den Quarterback der Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, die damit endete, dass er mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, hat eine Reihe von Fragen über den Umgang mit Kopfverletzungen aufgeworfen.

Eine Untersuchung über den Umgang mit Tagovailoas offensichtlicher Kopfverletzung ist im Gange, während der unabhängige Neurotrauma-Berater, der an der ersten Gehirnerschütterungsuntersuchung des Quarterbacks beteiligt war, Berichten zufolge nicht mehr mit der National Football League Players Association (NFLPA) zusammenarbeitet.

Der medizinische Leiter der NFL, Dr. Allen Sills, sagte dem medizinischen Chefkorrespondenten von CNN, Dr. Sanjay Gupta, am Freitag, dass "wir das richtig machen werden".

Tagovailoa wird das nächste Spiel des Teams gegen die New York Jets am Sonntag verpassen.

"Es ist zu früh, um einen definitiven Zeitplan zu nennen", sagte Dolphins-Cheftrainer Mike McDaniel. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er für das Spiel gegen die Jets ausfallen wird. Aber alles, was darüber hinausgeht, wir konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass er bei optimaler Gesundheit ist, und dann diese Brücke zu überqueren, also ist es ein bisschen früh für definitive Zeitpläne."

McDaniel fügte hinzu, dass Tagovailoa derzeit in der Einrichtung des Teams sei und "ein paar gute Tage" gehabt habe.

"Er versucht nur, das richtige Verfahren und Protokoll zu befolgen, damit er sich zu 100% wohl fühlt", sagte McDaniel. "Ich weiß, dass er sehr gewissenhaft sein wird, und wenn es offensichtlich irgendwelche Dinge gibt, die ihm Probleme in Bezug auf Licht und solche Dinge bereiten, werden wir das abstellen."

Der Beginn der Untersuchung

Alles begann am Sonntag, den 25. September, beim 21:19-Sieg der Dolphins gegen die Buffalo Bills.

Tagovailoa wurde im zweiten Viertel kurzzeitig aus dem Spiel genommen, nachdem ein Hit von Bills-Linebacker Matt Milano den Helm des Dolphins-Quarterbacks auf den Rasen gedrückt hatte.

Der 24-jährige Quarterback stand stolpernd auf und wurde zur Untersuchung der Gehirnerschütterung in die Umkleidekabine gebracht. Milano wurde für eine Strafe wegen "Roughing the Passer" verwarnt.

Die Dolphins gaben zunächst bekannt, dass es fraglich sei, ob Tagovailoa mit einer Kopfverletzung in das Spiel zurückkehren könne, aber er kam im dritten Viertel zurück auf das Feld und beendete das Spiel mit einem Wurf für 186 Yards und einem Touchdown.

Tagovailoa erzählte Reportern nach dem Spiel, dass er auf den Rücken gefallen sei, bevor sein Kopf auf dem Rasen aufschlug, was zu einer Blockierung des Rückens und dem daraus resultierenden Stolpern führte. Er fügte hinzu, dass er auf eine Gehirnerschütterung hin untersucht wurde, die aber letztlich auskuriert werden konnte.

McDaniel, der Cheftrainer der Dolphins, spielte nach dem Spiel auf eine Rückenverletzung an und sagte, Tagovailoa habe sich bei einem früheren Spielzug den Rücken verkrümmt", aber der Schlag habe seinen Rücken gelockert", wodurch seine Beine wackelten. McDaniel fügte hinzu, Tagovailoa habe ihm gesagt, sein Rücken sei wie "Gumby" - eine Anspielung auf die klassische grüne Zeichentrickfigur.

Nur vier Tage später betrat Tagovailoa das Spielfeld, als die Dolphins gegen die Cincinnati Bengals im Thursday Night Football spielten.

Tagovailoa wurde im zweiten Viertel von Josh Tupou, einem Defensive Lineman der Bengals, gesackt und lag mehrere Minuten lang regungslos auf dem Feld.

Die gesamte Seitenlinie der Dolphins kam auf das Spielfeld, als er auf ein Rückenbrett und eine Trage gelegt wurde. Die Fans der Bengals, die im Paycor Stadium in Cincinnati anwesend waren, zollten Tagovailoa ihren Respekt, als er vom Spielfeld getragen wurde.

Auf dem Video war zu sehen, dass Tagovailoas Unterarme gebeugt und seine Finger verdreht waren - ein Zeichen, das Gupta, ein Neurochirurg, als "Fechtreaktion" bezeichnete und mit einer Gehirnverletzung in Verbindung gebracht werden kann. Gupta fragte Sills, der ebenfalls Neurochirurg ist, wie besorgt er war, nachdem er das Video gesehen hatte.

"Nun, natürlich bin ich genauso besorgt wie Sie als Neurochirurg und jeder, der eine signifikante Verletzung und solche neurologischen Anzeichen hat", sagte Sills.

"Die unmittelbare Sorge ist ... sicherzustellen, dass wir in dem Moment alles tun, was wir können, um die bestmögliche und rechtzeitige Versorgung zu gewährleisten ... die Atemwege zu sichern, sicherzustellen, dass es keine Wirbelsäulenverletzung gibt und so weiter und so fort.

"Ich bin besorgt über diese Verletzung und alle anderen Verletzungen."

Tagovailoa durfte nach einem Besuch im Krankenhaus nach Miami zurückkehren, und McDaniel sagte Reportern am Freitag, sein Quarterback sei in "guter Verfassung".

Doch Chris Nowinski, Mitbegründer und CEO der Concussion Legacy Foundation, forderte die NFL auf, "es besser zu machen".

"Es geht um mehr als um Protokolle", twitterte Nowinski. "Eine Gehirnerschütterung kann ein Leben verändern. Für mich ist das etwas Persönliches. Wir können nicht zulassen, dass weitere Kinder ohne ihre Väter aufwachsen." CNN hat der NFL das Recht auf eine Antwort auf Nowinskis Tweet angeboten.

Adam Thielen, Wide Receiver der Minnesota Vikings, sagte, die Liga habe die Pflicht, Quarterbacks zu "schützen", wenn sie auf den Kopf geschlagen werden.

"Offensichtlich müssen diese definitiv gemeldet werden, weil wir unsere Quarterbacks in dieser Liga schützen müssen", sagte Thielen auf die Frage nach Treffern auf den Helm von Vikings-Quarterback Kirk Cousins. "Sie sind riesig und sehr wichtig für den Erfolg dieser Liga und für diese Teams, um ein gutes Produkt auf dem Feld zu haben. Wir müssen diese Jungs schützen."

Die NFL und die NFLPA gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der beide Seiten darin übereinstimmten, dass die Protokolle aktualisiert werden müssen, insbesondere im Hinblick auf Vorfälle von grobmotorischer Instabilität".

Sills erklärte gegenüber Gupta, dass an der laufenden Überprüfung die Spieler, die NFL und die NFLPA sowie Trainer, Ärzte und unabhängige Experten beteiligt sind.

"Wir werden sehr transparent und sehr offen darüber sein, was wir daraus gelernt haben und wie die Abfolge der Ereignisse genau aussieht", fügte Sills hinzu.

Gupta stellte am Sonntag fest, dass Tagovailoa Probleme beim Gehen hatte, nachdem sein Helm im Spiel gegen die Bills auf dem Rasen aufschlug - ein potenzielles "No-Go"-Zeichen, das bedeutet, dass ein Spieler nicht auf das Spielfeld zurückkehren sollte und würde.

Sills sagte, dass eine solche "grobmotorische Instabilität" ein "No-Go"-Zeichen ist, wenn festgestellt wird, dass sie eine neurologische Ursache hat.

Der Treffer der Bills wird noch untersucht, sagte er, und "das ist sehr schwer anhand von Videoaufnahmen allein zu beurteilen". Sills betonte, dass die Entscheidung, ob ein Spieler in ein Spiel zurückkehren kann, nie von einer Person getroffen wird, sondern von einer Gruppe von Ärzten, einschließlich eines unabhängigen neurologischen Experten.

Am Sonntag verließen zwei Quarterbacks das Spiel aufgrund des Gehirnerschütterungsprotokolls: Tyrod Taylor von den New York Giants und Brian Hoyer von den New England Patriots.

Der Cheftrainer der Baltimore Ravens, John Harbaugh, bezeichnete die Ereignisse als "erstaunlich", während der Präsident der NFLPA, JC Tretter , sich "empört" über die Geschehnisse zeigte.

"Bis wir eine objektive und validierte Methode zur Diagnose von Hirnverletzungen haben, müssen wir alles tun, was möglich ist, einschließlich der Änderung der Protokolle, um das Potenzial menschlicher Fehler weiter zu reduzieren", sagte JC Tretter in einer Erklärung auf Twitter.

"Ein Versagen in der medizinischen Beurteilung ist ein Versagen der Protokolle, wenn es um das Wohlergehen unserer Spieler geht."

Wie sieht das Gehirnerschütterungsprotokoll der NFL aus?

Ein Spieler tritt in das Gehirnerschütterungsprotokoll ein, wenn er einen Schlag auf den Kopf erhalten hat und Symptome oder Anzeichen aufweist oder meldet, die auf eine Gehirnerschütterung oder einen Stinger (eine Nervenquetschung) hindeuten, oder wenn der Athletiktrainer des Teams, der ATC-Spotter in der Kabine, der Mannschaftsarzt, der Spieloffizielle, der Trainer, der Mannschaftskamerad, der unbeteiligte Neurotrauma-Berater an der Seitenlinie (UNC) oder der UNC in der Kabine das Protokoll einleitet.

Der Spieler wird an die Seitenlinie gebracht oder auf dem Spielfeld stabilisiert und einem Test unterzogen.

Der Mannschaftsarzt und der UNC führen eine Untersuchung am Spielfeldrand durch, bei der u. a. "No-Go"-Anzeichen (Bewusstseinsverlust, grobmotorische Instabilität, Verwirrtheit, Amnesie), die Vorgeschichte des Ereignisses, Anzeichen/Symptome einer Gehirnerschütterung, eine Videountersuchung sowie eine gezielte neurologische Untersuchung einschließlich einer Untersuchung der Halswirbelsäule, einer Beurteilung der Sprache, einer Beobachtung des Gangs und der Augenbewegungen sowie einer Pupillenuntersuchung bewertet werden.

Wenn einer der Tests positiv, nicht schlüssig oder verdächtig auf eine Gehirnerschütterung ist, wird der Spieler zur weiteren Untersuchung in die Umkleidekabine begleitet, die einen vollständigen NFL SCAT und eine vollständige neurologische Untersuchung umfasst.

Bei einem abnormalen Befund darf der Spieler nicht zum Spiel zurückkehren und bleibt in der Umkleidekabine, wo er regelmäßig vom medizinischen Team untersucht wird.

Jeder NFL-Spieler, bei dem eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wird, muss einen fünfstufigen Prozess durchlaufen, bevor er wieder voll trainieren oder an einem Spiel teilnehmen kann.

Warum sind Gehirnerschütterungen in der NFL so wichtig?

Gehirnerschütterungen und ihre Vorbeugung sind in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema geworden, da sie mit späteren Gehirnerkrankungen in Verbindung stehen.

Eine 2017 in der medizinischen Fachzeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlichte Studie ergab, dass bei 99 % der Gehirne verstorbener NFL-Spieler, die für wissenschaftliche Untersuchungen gespendet wurden, eine chronische traumatische Enzephalopathie (CTE) festgestellt wurde.

Die neurodegenerative Gehirnerkrankung tritt bei Personen auf, die einem wiederholten Kopftrauma ausgesetzt waren. Die Krankheit ist pathologisch durch eine Anhäufung von abnormalem Tau-Protein im Gehirn gekennzeichnet, das die Nervenbahnen blockieren und zu einer Reihe von klinischen Symptomen führen kann. Dazu gehören Gedächtnisverlust, Verwirrung, beeinträchtigtes Urteilsvermögen, Aggression, Depression, Angstzustände, Probleme mit der Impulskontrolle und manchmal Selbstmordgedanken.

Die meisten Fälle, wenn auch nicht alle, wurden entweder bei Veteranen oder bei Personen beobachtet, die Kontaktsportarten, insbesondere American Football, betrieben haben.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass CTE schon früh und ohne Anzeichen einer Gehirnerschütterung beginnen kann. Dr. Lee Goldstein, einer der Autoren der in der Zeitschrift Brain veröffentlichten Studie, und seine Kollegen von der Boston University untersuchten die Gehirne von vier verstorbenen Sportlern im Alter von 17 und 18 Jahren. Alle vier waren innerhalb eines Tages bis vier Monate nach einer sportbedingten Kopfverletzung gestorben und hatten zuvor Football gespielt.

Zu Beginn dieses Jahres starb der ehemalige NFL-Spieler Demaryius Thomas plötzlich im Alter von 33 Jahren. Monate später erklärte die Familie von Thomas , dass er zum Zeitpunkt seines Todes an CTE im Stadium 2 gelitten habe.

In den letzten Jahren wurde bei Vincent Jackson, der im Alter von 38 Jahren starb, und Phillip Adams - der sechs Menschen erschoss, bevor er sich das Leben nahm - posthum CTE diagnostiziert.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab außerdem, dass NFL-Spieler ein etwa viermal höheres Risiko haben, an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), auch bekannt als Lou-Gehrig-Krankheit, zu sterben, als die Allgemeinheit.

ALS ist eine neurodegenerative Krankheit, die eher bei älteren weißen Männern diagnostiziert wird. Die Ursachen sind noch unbekannt, und die meisten Fälle werden als sporadisch betrachtet.

Die Forscher vermuteten einen Zusammenhang zwischen Kopftrauma und ALS, da ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Fußball und der neurodegenerativen Krankheit CTE festgestellt wurde. Frühere Forschungen haben ergeben, dass CTE und ALS ähnliche Auswirkungen auf das Gehirn haben können.

Jamie Gumbrecht, David Close und Homero de la Fuente von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

