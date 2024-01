NFL erinnert Spieler daran, sich nach der umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichter, das Spiel zwischen den Lions und den Cowboys zu beenden, eindeutig als berechtigte Empfänger zu melden

In den letzten Sekunden des Spiels der Woche 17 im AT&T Stadium wurde eine späte Two-Point-Conversion, die Detroit eine Ein-Punkt-Führung und wahrscheinlich einen beeindruckenden Auswärtssieg beschert hätte, zunichte gemacht, nachdem die Offiziellen entschieden hatten, dass Offensive Lineman Taylor Decker - der die Nummer 68 trägt - kein zulässiger Receiver war, als er einen Pass von Quarterback Jared Goff fing.

Zwei weitere Versuche für einen Zwei-Punkte-Versuch blieben erfolglos und die Lions verloren mit 20:19.

Laut Schiedsrichter Brad Allen im anschließenden Pool-Bericht wurde der Lions-Offensive Lineman Dan Skipper - der die Nummer 70 trägt - als zugelassener Receiver gemeldet, nicht Decker. Decker sagte Reportern nach dem Spiel, er habe Allen gesagt, dass er als spielberechtigter Receiver gemeldet sei.

Die Entscheidung ließ die Lions ratlos zurück. Head Coach Dan Campbell erklärte den Reportern, dass er vor dem Spiel mit den Offiziellen darüber gesprochen hatte, wie sich das Team bei diesem Spielzug aufstellen würde.

"Ich habe vor dem Spiel alles genauestens erklärt. ALLES KLAR? Das habe ich getan. 70 haben sich gemeldet, 68 nicht. Wir haben ihn auf 68 geworfen. Das war die Erklärung", sagte ein frustrierter Campbell.

Am Dienstag schickte die Liga ein Video an alle Teams, in dem sie die Spieler daran erinnerte, wie wichtig es ist, den Offiziellen klar zu signalisieren, dass sie als Receiver spielberechtigt sind, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

"Es liegt in der Verantwortung des Spielers, sicherzustellen, dass die Änderung seines Status dem Schiedsrichter sowohl durch ein physisches Signal, indem er die Hände vor der Brust hebt und senkt, als auch durch die Meldung seiner Absicht, sich als berechtigter Receiver zu melden, deutlich mitgeteilt wird", sagte NFL Senior Vice President Walt Anderson in dem Video.

Bei dem umstrittenen Spielzug ist Decker zu sehen, wie er sich Schiedsrichter Allen nähert, um sich als spielberechtigter Receiver zu melden, aber auch zwei andere Offensive Lineman - Skipper und Penei Sewell - nähern sich Allen, um die Cowboys-Verteidigung zu verwirren, wer der spielberechtigte Receiver ist.

Das Video zeigt Vergleiche zwischen der Art und Weise, wie Skipper - der eingekreist ist - das Feld für den Two-Point-Conversion-Versuch betritt, und einem ähnlichen Spielzug im ersten Viertel des Spiels.

Nach den NFL-Bestimmungen darf sich jeder Offensivspieler mit der Nummer 50-79 oder 90-99 als zulässiger Passempfänger aufstellen, muss die Änderung seines Status aber sofort dem Schiedsrichter melden.

Quelle: edition.cnn.com