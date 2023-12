New York Islanders entlassen Cheftrainer Barry Trotz nach vier Spielzeiten

Die Islanders verpassten die Stanley-Cup-Playoffs in der vergangenen Saison, die sie mit einer Bilanz von 37-35-10 abschlossen.

"Es wäre eine gewaltige Untertreibung zu sagen, dass dies keine leichte Entscheidung war", sagte Lamoriello in einer Erklärung gegenüber NHL.com.

"Leider ist es meine Aufgabe, die besten Entscheidungen für die Organisation zu treffen, und ich glaube, dass diese Gruppe von Spielern eine neue Stimme braucht, und das ist in keiner Weise etwas Negatives für Barry Trotz, der, wie jeder von Ihnen weiß, ein großartiger Mensch ist."

Die Islanders qualifizierten sich in Trotz' ersten drei Spielzeiten für die Postseason. In den Jahren 2020 und 2021 erreichten die Isles das Finale der Eastern Conference, scheiterten aber beide Male am späteren Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning.

In seinen vier Jahren in New York erzielte der 59-Jährige eine Bilanz von 152-102-34 in der regulären Saison und 28-21 in den Playoffs. In seiner ersten Saison wurde Trotz mit dem Jack Adams Award als bester Trainer der NHL ausgezeichnet.

Bevor er zu den Islanders kam, führte Trotz die Washington Capitals in der Saison 2017-18 zum ersten Stanley Cup der Franchise. Nach den Spielzeiten 2015-16 und 2016-17 führte er Washington zu zwei aufeinanderfolgenden Presidents' Trophies, die an das Team mit den meisten Punkten vergeben werden.

In 23 Spielzeiten bei den Islanders, Capitals und Nashville Predators hat Trotz als Cheftrainer eine Bilanz von 914-670-60-168 erzielt. Damit ist er der drittbeste Trainer aller Zeiten hinter Scotty Bowman (1.244) und Joel Quenneville (969).

