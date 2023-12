New York Giants und Green Bay Packers treffen in London aufeinander

Die New York Giants und die Green Bay Packers treffen im Tottenham Hotspur Stadium zum internationalen Duell der Woche 5 aufeinander. Beide Teams weisen eine Bilanz von 3:1 auf. Das bedeutet, dass zum ersten Mal in 32 Wettbewerben ein Spiel in London stattfindet, bei dem zwei Teams mit einer Gewinnbilanz aufeinandertreffen.

Auch die Packers spielen zum ersten Mal in London und sind damit das 32. Team, das dies tut. Historisch gesehen haben die Giants außerhalb der USA gut gespielt.

Das Team hat 2007 das erste reguläre Saisonspiel in London bestritten und ist eines von nur vier Teams, die in London mehrere Siege und keine Niederlage verbuchen konnten.

In den letzten vier Wochen hatten die Giants unter dem neuen Head Coach Brian Daboll überraschend viel Erfolg. Wie bei jeder größeren Veränderung in einem Team ist eine Anpassungsphase zu erwarten, aber von Woche 1 an hat Daboll bewiesen, dass er in der Lage ist, dieses Giants-Team zum Sieg zu führen.

Mit Ausnahme des Auftaktspiels gegen die Tennessee Titans hatte das Team bisher einen ziemlich leichten Spielplan.

Die Giants schlugen die Carolina Panthers und die Chicago Bears mit Leichtigkeit und kassierten ihre einzige Saisonniederlage gegen die Cowboys ohne Dak Prescott in einem Spiel, das von schlampigen Fehlern und verpassten Torchancen geprägt war.

Die Packers treten in Woche 5 an, nachdem sie beinahe gegen die New England Patriots und ihren Third-String-Quarterback Bailey Zappe verloren hätten.

Die Patriots brachten die Packers bis in die Verlängerung, wo Rodgers einen 77-Yard-Lauf anführte und mit einem 31-Yard-Field Goal von Mason Crosby den Sieg besiegelte.

Die Packers gewannen zwar, aber sie waren kurz davor, eine unglaublich enttäuschende Niederlage zu erleiden. Der unerfahrene Rookie-QB der Patriots erwies sich als wesentlich schwerer zu schlagen, während Rodgers eine katastrophale erste Halbzeit hatte und wieder einmal unter seinem typischen Durchschnitt blieb.

Für einen Sieg von Green Bay muss Rodgers sein ganzes Spiel durchspielen. Die Giants werden versuchen, den vierfachen Weltmeister so weit wie möglich unter Druck zu setzen.

Sein Passer Rating ist das schlechteste der Liga, wenn er ohne Druck wirft (108,4) und unter Druck (28,6). New York ist in der Lage, diese Schwäche auszunutzen, denn sie haben bei 41,9 % der Dropbacks geblitzt (die zweitmeisten in der NFL) und bei 29 % der QB-Dropbacks Druck erzeugt (Platz 12 in der Liga).

Für die Giants würde ein Sieg das Pendel eher in Richtung "Herausforderer" als in Richtung "Herausforderer" ausschlagen lassen.

Die Giants haben sich in den letzten zehn Jahren meist schwergetan und hatten seit 2016 keine erfolgreiche Saison mehr. Das neue Team unter Daboll ist der erste Vorgeschmack auf den Erfolg, den die Giants-Fans seit einer ganzen Weile haben. Wie sie diese Woche abschneiden, wird Aufschluss darüber geben, ob dieses Team wirklich das Potenzial für die Postseason hat.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers' (1-3) Rookie-Quarterback Kenny Pickett gibt am Sonntag gegen die schwergewichtigen Buffalo Bills (3-1) seinen ersten Start in seiner Karriere. Auch die Bills werden es Pickett nicht leicht machen.

Zu Beginn von Woche 5 führt Buffalo die Liga in der Passverteidigung an und lässt die wenigsten Yards und die zweitwenigsten Touchdowns aus der Luft zu.

Wer war der letzte Rookie-Quarterback, der ein Team mit der besten Passverteidigung der Liga besiegt hat? Laut NFL Research war es Ben Roethlisberger mit den Steelers im Jahr 2004.

Auf der gegnerischen Seite hat Bills-Quarterback Josh Allen das Potenzial, sich weiter in die Rekordbücher einzutragen.

Ihm fehlen nur noch zwei Touchdowns, um an Hall of Famer Peyton Manning vorbeizuziehen und die viertmeisten Passing- und Rushing-Touchdowns eines Spielers in seinen ersten fünf Spielzeiten in der NFL-Geschichte zu erzielen.

In dieser Saison steht er mit 12 kombinierten Pass- und Rushing-Touchdowns an zweiter Stelle in der NFL. Seit seinem Eintritt in die Liga im Jahr 2018 hat er 146 kombinierte Touchdowns erzielt.

Schalten Sie am Sonntag um 1 p.m. ET ein, um Allen und Pickett in Aktion zu sehen.

Philadelphia Eagles vs. Arizona Cardinals

Arizona Cardinals-Tight End Zach Ertz trifft am Sonntag auf sein ehemaliges Team, die ungeschlagenen Philadelphia Eagles. Ertz spielte mehr als acht Saisons für die Eagles und verhalf dem Team 2018 zum Gewinn der Super Bowl.

Im vergangenen Oktober wurde er zu den Cardinals gehandelt, nachdem er und die Eagles sich nicht auf einen Vertrag einigen konnten. Dies wird das erste Mal sein, dass Ertz in einem gegnerischen Trikot auf die Eagles trifft.

In diesem Matchup treffen auch die beiden besten Rushing-Quarterbacks der Liga aufeinander: Jalen Hurts und Kyler Murray. Murray führt alle Quarterbacks mit 18 Rushing Touchdowns an, während Hurts mit 17 Touchdowns auf dem zweiten Platz liegt.

Kickoff ist für Sonntag um 4:25 p.m. ET angesetzt.

Wie man zuschaut

Hier erfahren Sie, wie Sie diese und andere Teams der Liga von überall aus sehen können.

Australien: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brasilien: NFL Game Pass, ESPN

Kanada: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass auf DAZN

Deutschland: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexiko: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

GROSSBRITANNIEN: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

USA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime

