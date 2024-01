Neun von 12 Super-League-Vereinen kehren zur UEFA zurück und geben zu, dass das Projekt ein Fehler war

In einer Pressemitteilung vom Freitag erklärt die UEFA, dass Arsenal, AC Mailand, Chelsea, Atlético Madrid, Inter Mailand, Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur zugegeben und akzeptiert haben, dass "das Projekt Super League ein Fehler war und sich bei den Fans, den nationalen Verbänden, den nationalen Ligen, den anderen europäischen Vereinen und der UEFA entschuldigen".

Die UEFA hat gegen die neun Vereine finanzielle Sanktionen verhängt. Gemeinsam werden die Teams 15 Millionen Euro (18,25 Millionen Dollar) an Wohltätigkeitsorganisationen spenden und auf fünf Prozent der Einnahmen verzichten, die sie aus den Wettbewerben erhalten hätten. Die UEFA sagt, dass die Vereine zugestimmt haben, eine Geldstrafe von bis zu 100 Millionen Euro (121,7 Millionen Dollar) zu zahlen, sollten sie ihre Verpflichtungen gegenüber der UEFA nicht erfüllen.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin sagte in der Mitteilung: "Diese Vereine haben ihre Fehler schnell eingesehen und haben Maßnahmen ergriffen, um ihre Reue zu zeigen ... das Gleiche kann man nicht von den Vereinen sagen, die weiterhin an der sogenannten 'Super League' beteiligt sind, und die UEFA wird sich mit diesen Vereinen später befassen."

Die verbleibenden drei Gründungsvereine der Super League, Barcelona, Juventus und Real Madrid, bleiben im Streit mit der UEFA.

Bereits am Freitag hatte sich Joel Glazer, Co-Vorsitzender und Geschäftsführer von Manchester United, in einem Brief an das Fan-Forum gewandt und sich für die Fehler entschuldigt, die bei der Anmeldung zur Super League gemacht wurden.

"Ich möchte vor allem die Notwendigkeit von Veränderungen anerkennen", fügte er hinzu. "Wir wollen uns mit Ihnen als unserer wichtigsten Fanvertretung in einer Reihe von wichtigen Fragen, einschließlich der Wettbewerbe, in denen wir spielen, eingehender beraten.

"Wir wollen zusammenarbeiten, um ein ehrgeiziges Maßnahmenpaket zu schnüren, das unsere Beziehung zu den Fans verändern und den Verein langfristig stärken wird. In diesem Sinne werden wir uns mit den Mitgliedern des Forums in Verbindung setzen, um ein Treffen zu vereinbaren, an dem ich so bald wie möglich nach dem letzten Spiel der Saison teilnehmen werde."

Quelle: edition.cnn.com