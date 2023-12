Netflix stellt Trailer für neue Dokumentarserie über Naomi Osaka vor

Der Video-Streaming-Dienst hat am Dienstag einen ersten Blick auf seinen neuen Sporttitel geworfen, der sich auf das Leben der vierfachen Grand-Slam-Championesse und ihren Kampf damit konzentriert, ins Licht der Öffentlichkeit katapultiert zu werden.

"Naomi Osaka", die von dem Tennisstar persönlich erzählt wird, blickt zurück auf die Erziehung der 23-Jährigen und darauf, wie ihr Sieg bei den US Open 2018 sie zu einem "Superstar über Nacht" gemacht hat.

"In der Serie geht es um Naomis Reise in einer Momentaufnahme ihres Lebens", sagte Regisseur Garrett Bradley, dessen Film "Time" für den Academy Award für den besten Dokumentarfilm nominiert war, in einer Pressemitteilung.

"Aber es geht auch um den Sinn des Lebens, um den persönlichen Wert, um den Mut, den es braucht, um seine persönlichen Werte in seine Arbeit einfließen zu lassen und umgekehrt.

"Mehr als alles andere hoffe ich, dass die Menschen die Kraft der Empathie spüren und sich ermutigt fühlen, im Leben etwas zu wagen, vielleicht besonders in Momenten, in denen es sich unmöglich anfühlt, was auf dem Spiel steht.

Osaka wird bei den Olympischen Spielen in Tokio in den Tennissport zurückkehren, nachdem sie ihre Teilnahme an den French Open aus Gründen der psychischen Gesundheit zurückgezogen hatte. Später gab sie bekannt, dass sie sich auch aus dem diesjährigen Wimbledon-Turnier zurückgezogen hat.

Die japanische Weltranglistenzweite verriet, dass sie seit dem Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe.

"Ich habe das Gefühl, dass die Plattform, die ich jetzt habe, etwas ist, das ich früher für selbstverständlich hielt, und ich habe das Gefühl, dass ich sie für etwas nutzen sollte", sagte sie in einer Pressemitteilung für die neue Serie. "Ich glaube, dass man seinen eigenen Weg gehen muss, anstatt ihm zu folgen."

Die dreiteilige Dokumentation wird am 16. Juli ausgestrahlt.

