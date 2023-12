Netflix kooperiert mit der PGA Tour und den Golf-Majors für eine packende Doku-Serie mit glanzvollen Spielern

Der Streaming-Dienst kündigte am Mittwoch an, dass er sich mit der PGA Tour und den wichtigsten Golfmeisterschaften zusammenschließen wird, um eine "packende Dokumentarserie" zu veröffentlichen.

Die Serie wird das Leben und die Geschichten einiger der größten Namen des Golfsports verfolgen, während sie während der Saison 2022 auf der ganzen Welt antreten.

Die Ankündigung enthüllte die Starbesetzung der Serie, die zum Teil von der Firma produziert wird, die auch hinter der beliebten Formel-1-Serie "Drive to Survive" steht.

Zum ersten Mal im Golfsport werden alle vier Dachverbände, die die großen Golfmeisterschaften organisieren - Augusta National Golf Club, die PGA of America, die USGA und die R&A - Zugang zu allen vier Majors sowie zu einigen der größten Veranstaltungen auf dem PGA-Tour-Kalender bieten, darunter die Players Championship und der FedExCup zum Saisonende.

Mit "beispiellosem Zugang zu den Seilen und hinter den Kulissen" will die Serie die "Intensität des Trainings, der Reisen, des Sieges und der Niederlage durch die Linse einer vielfältigen Gruppe von Spielern und ihren Support-Teams" zeigen, so Netflix in seiner Erklärung.

"Diese Partnerschaft mit Netflix bietet der PGA TOUR und den vier Major-Turnieren die Möglichkeit, ein völlig neues und vielfältiges Publikum anzusprechen", sagte Rick Anderson, Chief Media Officer der PGA Tour.

"Dieser Dokumentarfilm wird den Fans einen authentischen Einblick in das wahre Leben unserer Athleten geben, und wie es ist, während einer Saison auf der PGA TOUR zu gewinnen - und zu verlieren."

"Wir sind begeistert, dass wir die führenden Organisationen und Spieler des Golfsports für diese einzigartige Partnerschaft zusammenbringen und einen einmaligen Einblick in das Leben auf der Tour geben können", sagte Brandon Riegg, Netflix Vice President of unscripted and documentary Series.

"Unsere Mitglieder werden es lieben, die Spieler und Persönlichkeiten sowie die ikonischen Schauplätze entlang des Weges kennen zu lernen. Selbst die eingefleischtesten Golf-Fans haben den Sport noch nie so gesehen."

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Die Golfer, denen die Serie folgen würde, sind in alphabetischer Reihenfolge: Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas, und Bubba Watson.

Netflix kündigte außerdem an, den als Nummer 1 eingestuften Amateurgolfer Keita Nakajima bei den ersten Majors seiner Karriere zu begleiten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com