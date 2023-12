NCAAs "sportartspezifischer Ansatz zur Teilnahme von Transgendern" löst Debatte aus

Die am späten Mittwoch bekannt gegebene Maßnahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Schwimmerin Lia Thomas von der University of Pennsylvania, die am Samstag in Harvard die 100- und 200-Meter-Freistilrennen der Frauen gewann, in dieser Saison Rekordzeiten im Frauenteam aufstellt. Zuvor hatte sie in der Schwimmmannschaft der Männer an der Penn teilgenommen und sich zwei Jahre lang einer Hormontherapie unterzogen.

Jetzt wird Thomas als eine der besten College-Schwimmerinnen des Landes gefeiert, und ihr rasanter Erfolg hat in der Schwimmwelt sowohl Lob als auch Kritik hervorgerufen.

Transgender-Athleten müssen sich ab dem akademischen Jahr 2022-23 obligatorisch auf Testosteron testen lassen - zu Beginn der Saison und erneut sechs Monate später, so die Regeln, die diese Woche vom NCAA Board of Governors genehmigt wurden. Außerdem müssen sie vier Wochen vor den Meisterschaftsentscheidungen getestet werden.

Die NCAA verlangte bisher, dass Transgender-Frauen ein Jahr lang eine Behandlung zur Unterdrückung von Testosteron durchführen müssen, bevor sie in einem Frauenteam antreten dürfen.

Penn Athletics sagte, dass es mit der NCAA bezüglich Thomas' Teilnahme an der Schwimm- und Tauchmeisterschaft 2022 im März zusammenarbeiten wird.

Dennoch wird die neue Richtlinie der NCAA als unzureichend und unklar kritisiert - von der Vereinigung der Schwimm- und Tauchtrainer an Colleges über ehemalige olympische Schwimmer bis hin zu den Eltern von Schwimmerinnen auf College-Ebene.

CNN hat die NCAA um eine Stellungnahme zu dieser Kritik gebeten.

"Sie tun dies mitten in der Saison, und es ist klar, dass sie nicht alles vollständig durchdacht haben", sagte Joanna Harper, eine Transgender-Läuferin, die an der englischen Loughborough University die sportliche Leistung von Transgendern erforscht.

Harper, eine Medizinphysikerin, die die erste Studie über den Einfluss von Testosteronunterdrückung und Östrogenbehandlung auf die Leistung von Transgender-Athleten veröffentlicht hat, fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass diese Politik zum Beispiel Lia Thomas auch nur ein bisschen beeinträchtigen wird, und die Leute werden unglücklich sein, weil sie gut abschneidet."

Thomas, 22, hat sich nicht öffentlich zu der neuen Politik geäußert. Sie sagte dem SwimSwam-Podcast im letzten Monat, dass es eine unglaublich lohnende Erfahrung war, nach der Umwandlung weiter zu schwimmen". Sie sagte, sie hoffe, "den Sport, den ich liebe, weiterhin als mein authentisches Ich ausüben zu können".

Politik im Einklang mit der der olympischen Komitees

Die NCAA stimmte diese Woche für einen "sportartspezifischen Ansatz für die Teilnahme von Transgendern", der mit dem US-amerikanischen und dem Internationalen Olympischen Komitee übereinstimmt.

Die Teilnahme von Transgendern in den einzelnen Sportarten wird durch die Richtlinien des nationalen Dachverbands der jeweiligen Sportart bestimmt. Gibt es keinen nationalen Dachverband, so gelten die Richtlinien des internationalen Sportverbands der jeweiligen Sportart. Und wenn es keine Richtlinien eines internationalen Verbandes gibt, würden die zuvor festgelegten IOC-Richtlinienkriterien befolgt", heißt es in einer Erklärung des Verbands.

"Wir unterstützen Transgender-Athleten und die Förderung von Fairness im College-Sport", sagte John DeGioia, Vorsitzender des NCAA-Vorstands und Präsident von Georgetown.

"Es ist wichtig, dass NCAA-Mitgliedsschulen, Konferenzen und College-Sportler in einem inklusiven, fairen, sicheren und respektvollen Umfeld konkurrieren und mit einem klaren Verständnis der neuen Richtlinie vorankommen können."

Laut NCAA-Präsident Mark Emmert sind etwa 80 Prozent der US-Olympioniken aktuelle oder ehemalige College-Sportler.

Das IOC kündigte im November einen neuen Rahmen für Transgender-Athleten an , der besagt, dass kein Athlet vom Wettbewerb ausgeschlossen werden sollte, weil er aufgrund seines Geschlechts einen Vorteil hat. Die Änderung übertrug den einzelnen Sportverbänden die Verantwortung dafür, festzustellen, ob ein Athlet einen unverhältnismäßigen Vorteil hat.

Nach der bisherigen Politik des IOC durften Transgender-Athleten an Wettkämpfen teilnehmen, sofern ihr Testosteronspiegel mindestens 12 Monate vor dem Wettkampf unter einem bestimmten Grenzwert lag.

Thomas ging in ihrem Interview mit Swimswam auf die IOC-Richtlinien ein: "Ich denke, die Richtlinien, die sie aufgestellt haben, sind sehr gut. Sie leisten sehr gute Arbeit, um Inklusion zu fördern und gleichzeitig die Integrität der Wettkämpfe zu wahren."

Penn Athletics sagt, dass es Thomas unterstützt

An der Universität von Pennsylvania haben Eltern anderer Schwimmerinnen die Fairness in Frage gestellt, Thomas in der Frauenmannschaft starten zu lassen.

Die Mutter einer Schwimmerin an der Penn University sagte, es gehe ihr um Fairness und um die Bestimmung des Titels IX von 1972, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts an Schulen, die Bundesmittel erhalten, verbietet und die, wie sie sagte, "es Frauen ermöglicht, in der Leichtathletik zu glänzen".

Titel IX ist der Grund für die explosionsartige Zunahme von Frauen in der College-Leichtathletik und dafür, dass die Schulen Geld in den Frauensport stecken.

"Mädchen, die ihr Leben dem Schwimmen widmen, fangen sehr früh an", sagte die Mutter, die aus Angst vor Repressalien gegen ihre Tochter nicht genannt werden möchte. "Sie verpassen nie das Training. Sie wachen um 5 Uhr morgens auf, und das schon ab 12 Jahren. Sie nehmen keinen Urlaub."

Diese Mutter und ein weiteres Elternteil machen sich Sorgen, dass der Erfolg von Thomas auf Kosten der Möglichkeiten ihrer eigenen Töchter gehen könnte, zu reisen und an Wettkämpfen teilzunehmen, weil die Zahl der Spielerinnen begrenzt ist.

"Meine Tochter zum Beispiel hat während der gesamten Highschoolzeit mehr als 20 Stunden pro Woche trainiert", sagte der andere Elternteil, ein Vater, der anonym bleiben möchte.

"Ihr einziger freier Tag war der Sonntag. Außerdem musste sie die akademischen Anforderungen erfüllen, um an einer Schule wie der University of Pennsylvania angenommen zu werden. Dafür hat sie vier Jahre lang während der High School gearbeitet. Ganz zu schweigen von all den Jahren vor der Highschool, die dazu geführt haben. Und dann erfährt man, dass man und seine Mannschaftskameraden Plätze an eine transsexuelle Frau verlieren werden".

In einer Erklärung sagte Penn Athletics, dass sie Thomas unterstützen und "wir werden mit der NCAA bezüglich ihrer Teilnahme unter den neu angenommenen Standards für die NCAA Schwimm- und Tauchmeisterschaft 2022 zusammenarbeiten."

Die ehemalige olympische Schwimmerin Nancy Hogshead-Makar, die eine gemeinnützige Organisation leitet, die Frauen im Sport rechtlich vertritt, sagte, sie sei mit der neuen Richtlinie einverstanden, da sie von Transgender-Schwimmern wie Thomas verlangen würde, ihre Testosteronwerte vier Wochen vor den Meisterschaftsauswahlen zu melden.

Sie bezeichnete die neue Regelung jedoch als unfair, weil sie Thomas als biologischen Vorteil ansieht.

Politik ist eine direkte Reaktion auf Druck

Die College Swimming & Diving Coaches Association unterstützte diese Woche in einer Erklärung das Recht von Thomas, an Wettkämpfen teilzunehmen, und verurteilte den gegen sie gerichteten "Hass". Der Verband sagte aber auch, dass die neue NCAA-Politik "keine Lösung" sei und eine "verpasste Gelegenheit, eine gründliche, durchdachte und wissenschaftliche Diskussion über das Gleichgewicht von Inklusion und Fairness zu führen".

USA Swimming, der nationale Dachverband für den Sport in den USA, sprach sich für "Inklusivität" und "Wettbewerbsgleichheit" aus. In der Erklärung gelobte die Organisation, "zu lernen und uns über das angemessene Gleichgewicht in diesem Bereich zu informieren."

Chris Mosier, ein Transgender-Sportler und -Verfechter, sagte via Twitter, die NCAA habe "eine lächerlich komplexe Richtlinie ausgeheckt, die sich für sie als unmöglich zu befolgen erweisen wird."

"Es ist klar, dass diese Politik eine direkte Reaktion auf den Druck ist, der auf einen aktuellen Athleten ausgeübt wird, der in der NCAA antritt", sagte Mosier in einer gemeinsamen Erklärung mit Athlete Ally, einer Gruppe, die LGBTQ-Athleten unterstützt.

"Es ist enttäuschend für mich, dass nach jahrelangen Diskussionen und Forderungen nach mehr Forschung eine neue Politik schnell unter dem Druck von Leuten zusammengestellt werden könnte, die nicht wollen, dass ein großartiger Athlet, der transgender ist, Erfolg hat."

Die Kontroverse um Thomas kommt zu einer Zeit, in der eine Reihe staatlicher Gesetzgeber Transgender-Mädchen und -Frauen inöffentlichen Sekundarschulen und Colleges die Teilnahme an Mädchen- und Frauensportmannschaften verbotenhaben.

Kontroverse "völlig übertrieben", sagt der Forscher

Harper, die selbst transgender ist, schätzt, dass etwa 50 der rund 200.000 Sportlerinnen, die in den USA auf College-Ebene Sport treiben, transgender sind.

Im Jahr 2015 veröffentlichte Harper die erste Studie über die Auswirkungen einer Hormontherapie auf Transgender-Athleten. Sie kam zu dem Ergebnis, dass transsexuelle Langstreckenläuferinnen keinen inhärenten Vorteil als Frauen haben. Die Studie umfasste eine kleine Stichprobe von Läufern, sagte sie und fügte hinzu, dass die Muskelmasse von Transgender-Sprintern bei kürzeren Rennen von Vorteil sein könnte.

Eric Vilain, ein Genetiker, der sich auf geschlechtsspezifische Biologie an der George Washington University spezialisiert hat, nannte Harpers Studie in einem Artikel in Sciene - einer von der American Association for the Advancement of Science herausgegebenen, von Experten begutachteten Zeitschrift - im Jahr 2018 "bahnbrechend".

Dennoch gibt es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine hitzige Debatte darüber, ob androgene Hormone wie Testosteron nützliche Marker für sportliche Vorteile sind, so die Experten.

Harper sagte, die Kontroverse über Thomas' Rekordsaison rühre von ihrer Dominanz in diesem Sport her.

"Ich denke, dass ein Großteil der Aufregung um Lia Thomas einfach übertrieben ist", sagte Harper.

"Trans-Frauen machen ihre Transition nicht für den Sport. Wir verwandeln uns, um mehr wie andere Frauen zu sein. Und als Teil dieser Therapie, um glücklicher und gesünder zu sein ... werden sich Transfrauen dieser Therapie unterziehen und den Testosteronspiegel einhalten, weil es für ihre Gesundheit ist und nicht, weil es etwas mit Sport zu tun hat."

Quelle: edition.cnn.com