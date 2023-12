NBA-Superstar Kevin Durant bittet Berichten zufolge um Austausch mit den Brooklyn Nets

Laut ESPN hat der Geschäftsführer des 33-Jährigen, Rich Kleiman, gegenüber Wojnarowski geäußert, dass sie mit dem General Manager der Nets, Sean Marks, zusammenarbeiten, um einen Handelspartner zu finden. Wojnarowski berichtet, dass die Phoenix Suns und die Miami Heat zu den Teams gehören, die auf Durants Wunschzettel stehen.

CNN hat die Nets und Kleiman um eine Stellungnahme gebeten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Durant schloss sich den Nets vor der Saison 2019 im Rahmen eines Sign-and-Trade-Deals mit den Golden State Warriors an und beendete gerade seine dritte Saison bei der Franchise mit durchschnittlich 29,9 Punkten, 7,4 Rebounds und 6,4 Assists in 55 Spielen. Durant hat in der vergangenen Saison eine Vertragsverlängerung mit Brooklyn unterzeichnet und steht bis zur Saison 2025/26 unter Vertrag.

Durant wurde von den Seattle SuperSonics in der ersten Runde des NBA-Drafts 2007 von der University of Texas gedraftet. Durant wurde für 12 All-Star-Spiele ausgewählt und ist zweimaliger NBA-Champion.

Durants Wechselwunsch kommt wenige Tage nachdem Nets-Teamkollege Kyrie Irving laut Charania und Wojnarowski seine Spieleroption für die Saison 2022/23 gezogen hat.

Es sah so aus, als würde Irving die Tür verlassen, bevor er seine 37 Millionen Dollar teure Spieleroption zog, aber laut Wojnarowski wollen Durant und Irving "weiterhin zusammen spielen", aber nicht in Brooklyn.

