NBA-Star Steph Curry wird heute seinen Abschluss am Davidson College machen

Dreizehn Jahre nachdem er das Davidson College verlassen hat, um in die NBA zu wechseln, wird der Basketball-Superstar heute endlich seinen Bachelor-Abschluss machen, wie das College in einem Tweet mitteilte.

Der 34-jährige Curry musste nur ein Semester lang Kurse belegen, um seinen Abschluss zu machen, erklärte Davidson. Er hatte sich 2006 an der Hochschule immatrikuliert und sich als Spieler der Davidson Wildcats schnell einen Namen gemacht, bevor er sein Abschlussjahr abbrach und von den Golden State Warriors gedraftet wurde.

"Stephen Curry hat bei vielen Gelegenheiten betont, wie wichtig Bildung ist, wie sehr er seine Erfahrung am Davidson College schätzt und dass er sich verpflichtet hat, seinen Abschluss zu machen", schrieb das College auf Twitter.

Der dreimalige NBA-Champion hat sich laut Davidson im Frühjahrssemester erneut eingeschrieben und wird heute zusammen mit der Davidson-Klasse 2022 seinen Bachelor-Abschluss in Soziologie erhalten.

Zum Leidwesen der Basketballfans, die hofften, den Sportler bei der Abschlussfeier zu sehen, wird Curry nach Angaben des Colleges nicht persönlich an der Zeremonie zur Verleihung des Bachelor of Arts in Davidson teilnehmen.

Der College-Abschluss ist nur eine von Currys Errungenschaften in dieser Woche. Am Dienstag wurde Curry der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der 500 Dreipunktewürfe in seiner Karriere erzielte.

Quelle: edition.cnn.com