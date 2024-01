NBA-Commissioner Adam Silver sagt, er arbeite "Seite an Seite" mit der WNBA, um Brittney Griner freizubekommen

Die zweimalige olympische Goldmedaillengewinnerin, die für die Phoenix Mercury spielt, aber in der WNBA-Saison für ein russisches Basketballteam aktiv ist, wurde im Februar verhaftet.

Die russischen Behörden sagten, sie habe Cannabisöl in ihrem Gepäck und beschuldigten sie des Schmuggels erheblicher Mengen eines Betäubungsmittels - ein Vergehen, das mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Das US-Außenministerium hat Griner inzwischen als in Russland zu Unrecht inhaftiert eingestuft, und ihr Fall wird vom Büro des Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für Geiselangelegenheiten (SPEHA) Roger Carstens bearbeitet.

"Die Liga - und damit sowohl die WNBA als auch ihre Bruderliga, die NBA - hat eine große Verantwortung gegenüber Brittney. Griner ist eine unserer Spielerinnen", sagte Silver gegenüber ESPN.

"Ein Teil unserer Entscheidung, hier nicht stärker in Erscheinung zu treten, kam, offen gesagt, auf den Vorschlag von Experten innerhalb und außerhalb der Regierung, die der Meinung waren, dass der beste Weg, um Brittney herauszuholen, darin besteht, das Thema nicht zu verstärken.

"Abgesehen davon kann die Öffentlichkeit durch Proteste oder die Mitteilung an ihre Vertreter, wie sehr sie sich in dieser Angelegenheit fühlen, eine wichtige Rolle spielen. Wir arbeiten also daran.

"Cathy Engelbert, die Kommissarin der WNBA, befasst sich jeden Tag mit diesem Thema. Ich arbeite Seite an Seite mit ihr. Wir stehen in Kontakt mit dem Weißen Haus, dem Außenministerium, den Geisel-Unterhändlern, mit allen Regierungsebenen und auch mit dem Privatsektor.

"Unsere oberste Priorität ist ihre Gesundheit und Sicherheit und sicherzustellen, dass sie aus Russland herauskommt."

WNBA-Saison beginnt

Die Nachricht kommt, nachdem Außenminister Antony Blinken am Samstag mit der Frau von Griner gesprochen hat, die weiterhin in Russland inhaftiert ist.

Nach Angaben eines hochrangigen Beamten des Außenministeriums sagte der US-Spitzendiplomat Cherelle Griner, dass die Freilassung ihrer Frau für das Ministerium höchste Priorität habe und seine volle Aufmerksamkeit genieße.

Blinken sagte, das Außenministerium arbeite Tag und Nacht an dem Fall und Cherelle solle nicht zögern, sich zu melden, wenn sie irgendetwas nicht erfahre.

Am Freitag hat ein russisches Gericht die Untersuchungshaft von Brittney Griner bis mindestens 18. Juni verlängert.

Griner war die Nummer 1 des WNBA-Drafts 2013 und ist eine der besten Spielerinnen der Liga aller Zeiten.

Die Liga, die ohne Griner in ihre 26. reguläre Saison gestartet ist, ehrt die siebenfache All-Star-Spielerin mit ihren Initialen und ihrer Trikotnummer (42) an der Seitenlinie aller 12 Heimplätze. Griner wird außerdem ihr volles WNBA-Gehalt erhalten, teilte die Liga mit.

In der vergangenen Saison belegte Griner den zweiten Platz bei der Wahl zur wertvollsten Spielerin. Die 1,90 m große Centerin führte die Mercury in die WNBA-Finals, wo Phoenix gegen die Chicago Sky verlor.

Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi und Steve Almasy von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com