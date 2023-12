NBA-Commissioner Adam Silver sagt, die Liga habe durch die China-Affäre "Hunderte Millionen Dollar" verloren, und äußert sich zum Fall Brittney Griner

Ein Tweet des damaligen Generalmanagers der Houston Rockets, Daryl Morey, zur Unterstützung von Anhängern der Demokratiebewegung in Hongkong löste einen diplomatischen Sturm zwischen der NBA und China aus.

Nachdem sich die Liga zunächst von Moreys Tweet distanziert und ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht hatte, "Freunde und Fans in China" beleidigt zu haben, unterstützte Silver den Trainer später im Hinblick auf dessen Meinungsfreiheit.

Der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV stoppte daraufhin die Übertragung von NBA-Spielen im Land aufgrund "starker Unzufriedenheit" über Silvers Äußerungen, bevor er die Sperre im März beendete und das Spiel der Los Angeles Clippers gegen die Utah Jazz übertrug.

Auf seiner üblichen Pressekonferenz vor den NBA-Finals am Donnerstag erklärte Silver gegenüber Reportern, er glaube, dass "positive" Schritte unternommen worden seien, ungeachtet der finanziellen Kosten.

"Mein Standpunkt ist, dass Engagement positiv ist, insbesondere durch Sport", sagte Silver.

"Um die Menschen in Sicherheit und Wohlstand zu halten, ist es von entscheidender Bedeutung, den Sport als Plattform zu nutzen, um die Menschen auf der ganzen Welt im Gespräch zu halten.

"Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es mit unseren Werten unvereinbar ist, wenn unser Spiel in China und in über 200 anderen Ländern der Welt übertragen wird. Das ist also der Stand der Dinge.

"Ich denke, dass es im Moment eine sehr positive Sache ist, dass wir diese Americana, den NBA-Basketball und die damit verbundenen Botschaften, nach China exportieren", so Silver weiter.

Verluste in Kauf nehmen

Der freiberufliche NBA-Spieler Enes Kanter Freedom hat seine Social-Media-Plattform genutzt, um Chinas Umgang mit der uigurischen Gemeinschaft zu kritisieren, und hatte zum Boykott der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking aufgerufen.

Die Äußerungen des 30-jährigen ehemaligen Spielers der Boston Celtics zu den Spielen lösten in dem asiatischen Land eine Gegenreaktion aus, die die Regierung kritisierte und dazu führte, dass Spiele der Celtics von der chinesischen Video-Streaming-Website Tencent entfernt wurden.

Freedom ist jetzt ein freier Mitarbeiter, nachdem er im Februar von den Houston Rockets freigestellt wurde, was er im März gegenüber der New York Times mit seinem Aktivismus begründete.

Silver bestritt diese Behauptung und sagte der Times, er habe mit Freedom gesprochen, um ihm klarzumachen, dass es sein gutes Recht sei, sich zu Themen zu äußern, die ihm am Herzen lägen.

Auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag führte der Commissioner die hohen finanziellen Verluste als Beweis dafür an, dass die NBA hinter der Redefreiheit ihrer Spieler stehe.

"Wir akzeptieren das [die Verluste]", sagte Silver. "Wenn das die Konsequenzen sind, dann bedeutet das, dass unsere Werte mit uns reisen.

"Andere haben sich seitdem in China und an anderen Orten in der Welt über ihre Ansichten geäußert. Wenn die Konsequenzen darin bestehen, dass wir aus der Sendung genommen werden oder Geld verlieren, dann akzeptieren wir das."

Die gläserne Decke durchbrechen

Bei der Diskussion über seinen Wunsch nach weiblichen Cheftrainern in der NBA räumte Silver ein, dass es eine "gläserne Decke" zu durchbrechen gelte.

Im Dezember gab Becky Hammon - die erste weibliche Vollzeit-Assistenztrainerin in der Geschichte der NBA, die bei den San Antonio Spurs tätig war - bekannt, dass sie ihren Posten am Ende der Saison aufgeben wird, um die Cheftrainerrolle bei den Las Vegas Aces in der WNBA zu übernehmen.

Hammon, die verriet, dass sie sich für mehrere NBA-Cheftrainerposten beworben hatte, erklärte im Januar gegenüber Reportern, dass dieser Schritt ein Schritt nach vorn" sei. Der sechsfache WNBA-All-Star hat in Vegas einen glänzenden Start hingelegt und wurde zum Trainer des Monats der Liga gekürt, nachdem sie mit 9:1 die beste Startbilanz eines neuen Trainers erzielt hatte.

Silver lobte Hammons Schritt als "großartige Gelegenheit" und erklärte, es gebe "keinen Grund", warum die NBA nicht mehr Frauen als Trainerinnen und Funktionärinnen beschäftigen sollte.

"Genauso wie wir bei den schwarzen Trainern Fortschritte gemacht haben, bedarf es eines ständigen Dialogs", sagte Silver.

"Es muss sichergestellt werden, dass es eine Pipeline von Frauen gibt, die nach oben kommen, die unseren Teams bekannt sind ... das alte Netzwerk der Jungs aufbrechen, soweit es existiert, wo es vielleicht keine absichtliche Voreingenommenheit ist, aber die Leute stellen ihre Freunde ein, die Leute stellen die Leute ein, mit denen sie vorher gearbeitet haben, die Leute stellen die Leute ein, die sie kennen.

"Wir müssen dranbleiben, aber ich würde gerne sehen, dass der Durchbruch eher früher als später kommt."

Hilfe bei der Entlassung von Griner

Silver eröffnete seine Pressekonferenz mit einem aktuellen Bericht über Brittney Griner, die WNBA-Spielerin, die seit über 100 Tagen in Russland inhaftiert ist.

Die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin wurde im Februar auf einem Moskauer Flughafen verhaftet, nachdem die russischen Behörden sie beschuldigt hatten, erhebliche Mengen eines Betäubungsmittels geschmuggelt zu haben, ein Vergehen, das mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Anfang des Monats verlängerte ein russisches Gericht die Untersuchungshaft der 31-jährigen Athletin bis mindestens Juni.

Das US-Außenministerium hat erklärt, dass Griner zu Unrecht inhaftiert ist, und Silver erklärte, dass die NBA mit der Regierung zusammenarbeitet, um ihre Freilassung auszuhandeln.

"Ich wollte Brittney Griner nicht unerwähnt lassen, während ich hier bin", sagte Silver. "Ich denke, das ist etwas, zu dem wir alle gehört werden sollten, indem wir uns an unsere Vertreter und andere wenden.

"Unsere Herzen sind bei ihr und ihrer Familie, und wir hoffen auf ihre sichere Rückkehr."

