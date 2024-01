NASCAR-Legende Cale Yarborough stirbt im Alter von 84 Jahren

Die Todesursache wurde nicht genannt.

"Cale Yarborough war einer der härtesten Konkurrenten, die die NASCAR je gesehen hat", sagte der NASCAR-Vorsitzende und CEO Jim France auf X, früher bekannt als Twitter. "Seine Kombination aus Talent, Kampfgeist und Entschlossenheit unterschied Cale von seinen Kollegen, sowohl auf der Strecke als auch im Rekordbuch."

Yarborough dominierte die NASCAR Mitte der 1970er Jahre und war der erste Fahrer, der drei aufeinanderfolgende Titel in der Königsklasse gewann. Drei weitere Male in seiner Karriere wurde er Vizemeister in der Punktejagd.

In seinen Meisterschaftsjahren 1976 bis 1978 verbuchte er 28 seiner 83 Karrieresiege und liegt damit gemeinsam mit dem siebenmaligen NASCAR-Cup-Champion Jimmie Johnson auf dem sechsten Platz bei den Siegen aller Zeiten.

Der siebenfache Champion Richard Petty sprach X sein Beileid aus und erinnerte sich an ihre gemeinsamen Rennjahre.

"(Yarboroughs) Rivalität und sein Kampfgeist mit The King werden immer ein berühmter Teil der NASCAR-Geschichte sein, der ihren gegenseitigen Respekt und die Intensität ihres Wettbewerbs auf der Rennstrecke zeigt", schrieb Petty.

Zu Yarboroughs Vermächtnis gehört auch ein Zwischenfall beim Daytona 500 von 1979, dem ersten 500-Meilen-Rennen der NASCAR, das in seiner Gesamtheit im nationalen Fernsehen übertragen wurde. Die CBS-Zuschauer sahen, wie sich Yarborough und Donnie Allison in der letzten Runde einen Kampf um die Führung lieferten, bei dem die Autos kollidierten und die Fahrer sich dann auf dem Gras des Infields schlugen, während Petty das Rennen schließlich gewann. Der Kampf eskalierte, als Allisons Bruder Bobbie seinen Rennwagen anhielt und sich einmischte.

Yarborough gewann das wichtigste NASCAR-Rennen viermal und das Southern 500 in Darlington, South Carolina, fünfmal.

Yarborough wurde 2012 als Mitglied der dritten Klasse in die NASCAR Hall of Fame aufgenommen. Er nahm sich die Zeit, seiner Familie und den Autobesitzern zu danken, für die er in seiner Rennkarriere fuhr, darunter auch Hall of Famer Junior Johnson, mit dem er seine besten Saisons hatte.

"Junior war auf der Suche nach einem Fahrer, und ich suchte nach einer Mitfahrgelegenheit. Und Junge, wir haben uns zusammengetan und hatten eine gute Zeit", sagte Yarborough in seiner Einführungsrede. "Junior, ich kann dir nicht genug danken. Wir hatten eine gute Fahrt."

Yarborough scherzte dann darüber, wie seine Karriereergebnisse hätten aussehen können, wenn er das Team nicht vor der Saison 1981 verlassen hätte, um einen begrenzten Zeitplan mit anderen Besitzern zu fahren und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

"Wäre ich bei Junior geblieben, könnte ich nicht sagen, wie viele Meisterschaften ich gewonnen hätte ... Richard Petty, du weißt nicht, wie viele Meisterschaften wir vielleicht gewonnen hätten. Du wärst vielleicht nicht einmal auf dem Bild gewesen", sagte er und erntete damit ein großes Gelächter der Menge und von Petty, der mit 200 Siegen die Nummer 1 aller Zeiten ist.

Yarborough scherzte auch über seinen mangelnden Erfolg als Rennstallbesitzer, der in 11 Jahren nur einen Sieg erringen konnte.

Auf die Frage nach seiner Rede, ob er mit dem Titel des härtesten NASCAR-Fahrers einverstanden sei, sagte er dem Speed Network: "Wenn es das ist, was sie sagen, dann muss ich dem wohl zustimmen."

Dale Earnhardt Jr. zollte auf X seinen Respekt.

"Er war sicher eine Legende hinter dem Lenkrad, aber er hatte eine Persönlichkeit, einen Biss und eine Ausstrahlung, die Fans auf der ganzen Welt zu ihm und zu Nascar hinzog. Er hat den Sport um ein Vielfaches besser gemacht, weil er ein Teil davon war. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie", schrieb Earnhardt, der jetzt als Radiosprecher und Rennstallbesitzer tätig ist.

Yarborough fuhr auch einige Jahre lang Indy-Cars, nachdem sich Ford 1970 vorübergehend aus der NASCAR zurückgezogen hatte, und er wurde 1972 Zehnter beim Indianapolis 500.

Jacob Lev von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com