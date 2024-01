Naomi Osaka wählt für die Olympischen Spiele in Tokio die japanische Staatsangehörigkeit

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Osaka, die als Tochter einer japanischen Mutter und eines haitianischen Vaters in Japan geboren wurde, aber in den USA aufgewachsen ist, sagte gegenüber NHK, dass es für sie "ein besonderes Gefühl ist, zu den Olympischen Spielen zu fahren und Japan zu vertreten".

Nach japanischem Recht müssen sich Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft vor ihrem 22. Geburtstag für eine entscheiden. Osakas 22. Geburtstag ist am 16. Oktober.

"Ich denke, ich kann mehr von meinen Gefühlen einbringen, wenn ich für den Stolz des Landes spiele", sagte sie gegenüber NHK.

Die in den USA lebende Osaka besiegte am vergangenen Sonntag im Finale der China Open in Peking die Weltranglistenerste Ash Barty.

Mit ihrem Sieg, der auf den Titelgewinn bei den Pan Pacific Open in Japan im vergangenen Monat folgte, kletterte sie wieder auf Platz 3 der Weltrangliste.

Mit ihrem Sieg über Serena Williams im Finale der US Open im vergangenen Jahr holte sie ihren ersten Grand-Slam-Titel und wurde mit ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar zu einem der größten und erfolgreichsten Sportstars Japans.

Osaka, die unter japanischer Flagge auf der WTA-Tour spielt, gab 2017 ihr Fed-Cup-Debüt für ihr Land.

CNN hat den japanischen Tennisverband und Osakas Agenten um eine Stellungnahme gebeten.

