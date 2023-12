Naomi Osaka: Serena Williams will die Nummer 2 der Welt umarmen, andere bezeichnen sie als "Prinzessin

Osakas Ausscheiden aus dem Turnier folgt auf ihre Entscheidung, nicht an Medienkonferenzen in Roland Garros teilzunehmen, die sie zunächst mit psychischen Gründen begründete.

Inzwischen hat sie enthüllt, dass sie nach dem Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels 2018 "lange unter Depressionen gelitten hat".

'Ich fühle mit Naomi'

Auch andere Sportstars wie Usain Bolt, Kyrie Irving und Venus Williams zeigten ihre Unterstützung für Osaka, indem sie ihren Instagram-Post kommentierten, wobei letztere schrieb: "So stolz auf dich. Pass gut auf dich auf und wir sehen dich bald wieder beim Gewinnen!"

Während ihrer Pressekonferenz nach dem Spiel sagte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams: "Das Einzige, was ich fühle, ist, dass ich für Naomi fühle. Ich wünschte, ich könnte sie umarmen, weil ich weiß, wie das ist. Wie ich schon sagte, war ich auch schon in dieser Situation."

Andere Tennisstars haben jedoch gesagt, dass die Arbeit mit den Medien ein fester Bestandteil des Jobs ist.

"Presse, Spieler und Turniere gehen Hand in Hand", sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Victoria Azarenka. "Ich denke, das ist sehr wichtig für die Entwicklung unseres Sports, für die Förderung unseres Sports".

Sie fügte hinzu, dass es Momente gebe, in denen die Medien mehr Einfühlungsvermögen zeigen müssten.

Die Weltranglistenfünfte Sofia Kenin räumte ein, dass man als junge Sportlerin im Rampenlicht stehe, sagte aber: "Dafür hat man sich entschieden."

"Das ist Sport. Es gibt Erwartungen von außen, von Sponsoren und allen anderen. Man muss nur irgendwie damit umgehen können", fügte Kenin hinzu.

Eine überholte Praxis?

Osakas Rückzug hat Fragen über die Beziehung der Sportler zu den Medien aufgeworfen und darüber, ob die Pressekonferenzen auf Kosten ihrer geistigen Gesundheit gehen oder nicht.

"Ich bin kein natürlicher Redner und bekomme große Angstzustände, bevor ich zu den Medien der Welt spreche", sagte Osaka in ihrer Online-Erklärung.

Im Guardian beschrieb Jonathan Liew die Medienkonferenzen als "keinen sinnvollen Austausch mehr", sondern als "zynisches und oft räuberisches Spiel", bei dem die Sportler "intimen Fragen in einem möglichst intimen Rahmen" ausgesetzt sind.

Andere Journalisten nahmen eine weniger wohlwollende Haltung ein.

"Die Unreife, Kostbarkeit und Heuchelei von Naomi Osaka macht mich sprachlos", schrieb Will Swanton in der Zeitung The Australian.

"Nachdem sie allen gesagt hat, sie solle sich gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt aussprechen, hat sie beschlossen, sich zu verkriechen und sich zu weigern, bei den French Open Pressekonferenzen zu geben ... während sie glücklich ist, die Millionen Dollar Preisgeld einzusacken, die genau von dem Turnier und der Regierungsbehörde angeboten werden, denen sie den Vogel zeigt.

Die traditionelle Presse im Zeitalter der sozialen Medien

Einige haben jedoch auf die Art und Weise hingewiesen, wie Schwarze Frauen unter die Lupe genommen werden, wenn sie den Medien ihre psychischen Probleme offenbaren, und Parallelen zur Behandlung von Meghan Markle durch die britische Boulevardpresse gezogen.

Osakas Rückzug wirft auch eine breitere Debatte darüber auf, ob Sportler im Zeitalter der sozialen Medien noch traditionelle Medien brauchen.

Die Sportlerinnen fordern Ungerechtigkeit heraus

Pressekonferenzen und andere alteingesessene Medienumgebungen sind nicht mehr die einzige Möglichkeit für Athleten, ihre Stimme zu erheben. Online-Plattformen bieten den Spielern die Möglichkeit, direkt mit den Fans zu kommunizieren und ihre eigene Geschichte zu kontrollieren.

