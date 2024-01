Naomi Osaka sagt, dass das Format der Pressekonferenz "eine Auffrischung braucht".

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin, die sich im Mai aus psychischen Gründen von den French Open zurückzog, erklärte anschließend, dass sie seit ihrem ersten Grand-Slam-Titel 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe. Osaka zog sich später aus Wimbledon zurück.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin sagte jedoch, es sei nie ihre Absicht gewesen, "eine Revolte auszulösen".

"Ich liebe die Presse; ich liebe nicht alle Pressekonferenzen", schrieb Osaka. "Aber meiner Meinung nach (und ich möchte betonen, dass dies nur meine Meinung ist und nicht die aller Tennisspielerinnen auf der Tour), ist das Format der Pressekonferenz selbst ... stark auffrischungsbedürftig."

"Ich glaube, dass wir es besser machen können [...] Weniger Subjekt gegen Objekt; mehr Peer gegen Peer.

"Sportler sind Menschen. Tennis ist unser privilegierter Beruf, und natürlich gibt es auch Verpflichtungen außerhalb des Platzes, die damit einhergehen. Aber ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, in dem eine konstante Anwesenheit [...] so streng geprüft wird", fügt Osaka hinzu.

Die 23-jährige Osaka wird Ende des Monats beiden Olympischen Spielen in Tokio wieder ins Wettkampfgescheheneingreifen. Sie ist eine der besten Goldmedaillenanwärterinnen Japans.

Unter Berufung auf ihre natürliche Introvertiertheit und ihren Wunsch, nicht im Rampenlicht zu stehen, sagte Osaka in ihrem Ich-Essay für TIME: "Ich versuche immer, mich dazu zu drängen, für das einzutreten, was ich für richtig halte, aber das geht oft auf Kosten großer Ängste.

"Ich fühle mich unwohl dabei, die Sprecherin oder das Gesicht der psychischen Gesundheit von Athleten zu sein, da das Thema noch so neu für mich ist und ich nicht alle Antworten habe. Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass es in Ordnung ist, wenn es einem nicht gut geht, und dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen.

Ich hätte vorbereitet sein müssen

Angesichts erdbebenartiger Ereignisse wie der BLM-Proteste im letzten Sommer, der Coronavirus-Pandemie und der weltweiten Zunahme von Hassverbrechen gegen Asiaten, die die Bruchlinien in der Gesellschaft offenlegen, sagt Osaka, sie hätte die gemischten Reaktionen auf ihre Entscheidung, sich Anfang des Jahres von den Medien zurückzuziehen, vorhersehen müssen.

"Man kann es nie allen recht machen", schreibt sie in ihrem Essay. "Die Welt ist jetzt so gespalten, wie ich mich in meinen kurzen 23 Jahren nicht erinnern kann."

"Ich hätte darauf vorbereitet sein müssen."

Sich unter Druck fühlen

Osaka schlägt weiter vor, dass Athleten das Recht haben sollten, sich bei seltenen Gelegenheiten eine mentale Auszeit von den Medien zu gönnen, ohne dafür strenge Sanktionen auferlegt zu bekommen.

Sie betont: "Man müsste seinem Arbeitgeber nicht seine persönlichsten Symptome offenbaren; es gäbe wahrscheinlich Personalmaßnahmen, die zumindest ein gewisses Maß an Privatsphäre schützen."

Bei der Bekanntgabe ihrer Absage von Roland Garros verriet Osaka, dass sie nach dem Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels 2018 lange Zeit unter Depressionen gelitten habe.

"Ich fühlte mich unter großem Druck, meine Symptome offenzulegen - offen gesagt, weil die Presse und das Turnier mir nicht geglaubt haben. Das wünsche ich niemandem", sagt sie.

"Ich möchte auch nicht, dass meine persönliche medizinische Geschichte jemals wieder unter die Lupe genommen wird. Deshalb bitte ich die Presse um ein gewisses Maß an Privatsphäre und Empathie, wenn wir uns das nächste Mal treffen."

Nach Osakas Rückzug von den French Open erklärte der Französische Tennisverband (FFT), er sei "traurig und bedauernd für Naomi Osaka".

"Das Ergebnis von Naomis Rückzug aus Roland-Garros ist unglücklich. Wir wünschen ihr die beste und schnellstmögliche Genesung und wir freuen uns darauf, Naomi im nächsten Jahr bei unserem Turnier zu haben", sagte der Präsident des französischen Tennisverbands, Gilles Moretton, in einer Erklärung.

"Wie alle Grand Slams, die WTA, die ATP und die ITF engagieren wir uns weiterhin sehr für das Wohlergehen aller Athleten und für die kontinuierliche Verbesserung aller Aspekte der Erfahrung der Spieler bei unserem Turnier, einschließlich der Medien, wie wir es immer angestrebt haben."

Quelle: edition.cnn.com