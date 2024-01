Naomi Osaka beendet die Siegesserie von Bianca Andreescu

In einem Blockbuster zwischen den beiden letzten US-Open-Champions setzte sich die 21-jährige Japanerin Osaka, die Nummer 4 der Welt, in Peking mit 5:7, 6:3, 6:4 gegen die 19-jährige Kanadierin durch.

"Es bedeutet mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute mich nach der Sache in Europa schon abgeschrieben haben", sagte Osaka und bezog sich dabei auf ihre Leistungen auf Sand und Rasen in diesem Jahr, wo sie in der dritten Runde der French Open und in der ersten Runde von Wimbledon verlor und kein Finale erreichte.

"Ich habe dieses Jahr trotzdem einen Slam gewonnen, ich habe (in Osaka) gewonnen. Ich bin immer noch hier. Aber es hat auch etwas Schönes, unterschätzt zu werden."

Die Niederlage beendet die 17 Spiele andauernde Ungeschlagenheit von Andreescu, der zuletzt im März in der vierten Runde in Miami verlor. Für Andreescu, der an Position sechs geführt wird, ist es die erste Niederlage gegen einen Spieler aus den Top 10. Vor Freitag stand es 8:0 für Andreescu, wobei alle diese Siege in diesem Jahr errungen wurden.

"Ich habe vergessen, wie es sich anfühlt, und ehrlich gesagt ist es scheiße", sagte Andreescu, die zum ersten Mal seit ihrem Sieg bei den US Open im September gegen Serena Williams ein Turnier bestritt, über die Niederlage. "Ich habe es nicht vermisst. Aber wenigstens wurde ich nicht 1:1 geschlagen. Ich habe gekämpft. Ehrlich gesagt, hätte es so oder so ausgehen können. Es waren nur ein paar Punkte hier und da. Gleichzeitig bin ich sauer, aber ich bin auch stolz auf mich, wie ich heute gespielt habe."

Am Freitag kämpfte sich Osaka nach einem Satz- und Breakrückstand gegen Andreescu zurück. Die Japanerin und Haitianerin besiegelte den Sieg bei ihrem dritten Matchball mit einem Ass. Sie schloss mit 31 Winnern zu 30 unerzwungenen Fehlern ab und hatte 10 Asse.

"Ich war bei den ersten paar (Matchbällen) wirklich nervös und habe einfach versucht zu atmen", sagte Osaka. "Ich weiß, dass sie eine unglaubliche Spielerin ist."

Nachdem sie ihren Titel bei den US Open im vergangenen Monat nicht verteidigen konnte, hat sich Osaka in Asien erholt. Sie hat acht Matches in Folge gewonnen, darunter den vierten Titel ihrer Karriere, der in Osaka errungen wurde.

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass Osaka in Peking das Halbfinale erreicht. Die zweifache Major-Siegerin trifft als nächstes auf die Titelverteidigerin von Peking, Caroline Wozniacki, die am Freitag Daria Kasatkina besiegte. Das andere Halbfinale bestreitet die Weltranglistenerste Ashleigh Barty gegen die an achter Stelle gesetzte Kiki Bertens.

Am Freitag kam es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Osaka und Andreescu. Und wenn dies der Auftakt zu einer jahrelangen Rivalität zwischen den beiden ist, könnten sich die Tennisfans auf einen echten Leckerbissen freuen.

"Wir werden noch viele solcher Matches haben", sagte Andreescu. "Unsere Spielstile sind sehr unterschiedlich, aber sie sind ziemlich gleichwertig."

Osaka scherzte: "Hören Sie, ich will nicht mehr gegen sie spielen, ich bin gut, ein und dasselbe."

Aber sie räumte ein, dass es wahrscheinlich weitere Begegnungen mit der Kanadierin geben wird.

"Es wird bestimmt wieder passieren", sagte Osaka.

