Nadal besiegt Thiem und gewinnt rekordverdächtige 12. French Open

Als Nadal einen müden Dominic Thiem auf dem Platz, der ihm seit seiner Jugend gehört, mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 besiegte, wurde der Spanier zum ersten Spieler, der ein Grand-Slam-Turnier 12 Mal gewinnen konnte. Damit übertraf er die Bilanz von Margaret Court bei den Australian Open, die er vor einem Jahr mit einem Sieg über Thiem in Paris egalisierte.

Die Bezeichnung "King of Clay" wird dem mittlerweile 18-fachen Grand-Slam-Champion also nicht mehr gerecht.

Sein Lieblingsfußballverein Real Madrid nennt seine häufig eingekauften Spieler, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen, "Galacticos".

Der 33-Jährige ist von einem anderen Tennisplaneten auf Sand.

Ein echter Nadal sagte während der letzten zwei Wochen, er habe das Gefühl, dass eines Tages jemand kommen würde, der seine Trophäenausbeute hier übertrifft.

Das scheint unvorstellbar zu sein. Es ist eine Meisterschaft, die von keinem Tennisspieler auf irgendeinem Belag in irgendeiner Ära erreicht wurde.

"Einen Grand Slam zu gewinnen, ist nicht einfach. 12 französische Titel zu gewinnen, ist unfassbar", twitterte Rod Laver, der Nadal den Coupe des Mousquetaires überreichte. Laver hat den Grand Slam im Kalenderjahr zweimal gewonnen.

Nadal verbesserte seine Bilanz bei den French Open auf 93:2 und hat noch nie ein Finale verloren. Er musste nicht einmal über fünf Sätze gehen.

Thiem und die anderen Spieler müssen sich gefreut haben, als Nadal - der gerade eine weitere Knieverletzung überwunden hat - den Sandplatzwettbewerb für seine Verhältnisse schlecht begann.

Er gab zu, dass er bei den Barcelona Open im April ernsthaft in sich gegangen war, nachdem er bei seinem Erstrundensieg untypischerweise negativ aufgefallen war.

"Nach der ersten Runde in Barcelona war ich in der Lage, ein paar Stunden allein in einem Raum zu bleiben und darüber nachzudenken, was los ist und was ich tun muss", sagte er. "Und es gab ein paar Dinge, die ich entscheiden musste, oder? Eine Möglichkeit war, für eine Weile aufzuhören und meinen Körper zu erholen.

"Die andere war, meine Einstellung und meine Mentalität drastisch zu ändern, um die nächsten Wochen zu spielen."

Er entschied sich für Letzteres und schlug Novak Djokovic im Finale von Rom im vergangenen Monat, was ihm einen erheblichen Auftrieb gab. Roland Garros war das große Ausrufezeichen.

Bis auf zwei Punkte an Federer herangerückt

Zum ersten Mal rückte Nadal bis auf zwei Grand-Slam-Titel an Roger Federer heran, den er am Freitag im Halbfinale des Hauptturniers bezwang.

Sollte der 37-jährige Schweizer kein weiteres Major gewinnen, könnte Nadal mit weiteren Siegen in Roland Garros auf 20 kommen. Wie er bereits sagte, ist er jedoch nicht davon besessen, mit Federer gleichzuziehen.

"Ich mache mir darüber keine großen Sorgen." Nadal sagte.

"Man kann nicht die ganze Zeit frustriert sein, weil der Nachbar ein größeres Haus hat als man selbst oder einen größeren Fernseher oder einen besseren Garten. Das ist nicht die Art, wie ich das Leben sehe."

Zum dritten Mal in Folge hat der unglückliche Thiem bei den French Open gegen Nadal verloren, nachdem er ihn in einem Aufwärmspiel besiegt hatte.

Er kennt also aus erster Hand den Unterschied zwischen dem Versuch, Nadal über drei Sätze zu bezwingen, und dem über fünf.

Dass Thiem in der Lage war, die Dinge konkurrenzfähig zu machen, ist ihm hoch anzurechnen - drei der vier Sätze waren knapp, unabhängig von den Ergebnissen der letzten beiden Sätze.

Thiem beendete das Turnier, indem er wegen des Regens vier Tage in Folge spielte, was für die untere Hälfte der Auslosung ein großer Nachteil war.

Wer weiß, was passiert wäre, wenn er zwischen dem Halbfinale und dem Finale den üblichen freien Tag gehabt hätte.

Thiems Trainer, Nicolas Massu, bat die Organisatoren, das Finale auf Montag zu verschieben, um das Spielfeld auszugleichen, aber ihm wurde gesagt, es gäbe "keine Chance".

In der Tat war der Samstag ein perfekter Tag für Nadal. Thiem kämpfte drei Stunden lang intensiv gegen den Weltranglistenersten Djokovic in der Endphase des vom Wetter beeinflussten Halbfinales - und gewann.

Zweifellos wäre ihm Thiem lieber gewesen als Djokovic, einer der beiden Spieler, die Nadal bei den French Open aus dem Konzept gebracht haben, und der härteste Gegner des Linkshänders aller Zeiten.

Große Leistung von Thiem

Und vor allem ein geschwächter Thiem.

Thiem, der bei seinen Kollegen sehr beliebt ist, ist kein Freund von Ausreden, gab aber zu, dass er die Auswirkungen des Krimis vom Samstag spürte.

"Es war ein Grand-Slam-Finale, deshalb habe ich mich in dem Match nicht müde gefühlt", sagte er. "Aber gleichzeitig hinterlässt ein Match wie gestern, ein Sieg gegen Novak über zwei Tage mit all den Unterbrechungen, Spuren im Körper und auch im Kopf. Das ist 100%."

Thiem - der Nadal im vergangenen Jahr bei den US Open in einem Fünf-Satz-Epos in die Enge getrieben hatte - sagte, dass das Adrenalin am Samstag seine Bemühungen unterstützen würde, dem Spinmeister Paroli zu bieten.

Das war nicht nur kämpferisches Gerede.

Er verfügt über eine brillante Kombination aus Tempo und Kraft, und mehr als einmal in der Anfangsphase in der Sonne jagte Thiem lobenswerterweise Bällen hinterher und bot defensive Lobs, um den Mallorquiner zu neutralisieren.

Seine Leistung im ersten Satz ließ nichts von dem Kampf mit Djokovic erahnen.

Im Finale 2018 lag Thiem früh mit einem Break zurück, doch dieses Mal gelang dem 25-Jährigen dank seiner starken Vorhand das erste Break zum 3:2.

Was nicht im Drehbuch stand, war, dass er im nächsten Spiel gebreakt wurde.

Es waren zwei Spiele, die das Momentum veränderten, aber ein noch wichtigeres sollte noch kommen.

In einem ausgedehnten 10-Minuten-Spiel wehrte Nadal einen Breakball ab und hielt zum 4:3.

In der Folge gab Thiem seinen Aufschlag ab, wobei Nadal einen schönen Dropshot von Thiem verfolgte und dann mit einem eigenen Dropshot-Winner antwortete.

Schlüssel zum ersten Satz

Nadal hatte bei den French Open eine Bilanz von 84:0, als er den ersten Satz gewann, und das bedeutete große Probleme für Thiem.

Die Fans auf dem Philippe Chatrier sangen abwechselnd "Rafa, Rafa" und "Dominic, Dominic" und wurden mit einem weiteren glänzenden Satz belohnt.

Thiem ließ sich durch den Verlust des ersten Satzes, der 55 Minuten dauerte, nicht aus der Ruhe bringen und ließ sein Niveau nicht sinken.

Beide Männer hielten gut mit, ohne dass ein Breakball in Sicht war, bis Thiem zwei im 12.

Und als Nadal seine Rückhand lang schlug, holte er sich den ersten Satz in ihren vier Roland-Garros-Duellen.

Konnte er das fortsetzen? Und würde Nadal darauf reagieren?

Die Antwort kam schnell.

Nach einer langen Toilettenpause stürmte Nadal zu den ersten 11 Punkten und holte sich mit einem reflexartigen Vorhandpassierschlag einen doppelten Breakvorsprung.

Den Zuschauern gefiel es und Nadal auch, der mehrfach die Faust in die Höhe reckte.

"Nach den ersten beiden Sätzen habe ich mein Niveau etwas gesenkt" und dann hat Nadal "auf mich eingeschlagen", räumte Thiem ein.

Nadal kam nun ins Rollen und inszenierte einen atemberaubenden Rückhand-Drop-Volley, für den der Österreicher einen Daumen nach oben zeigte. Er gewann 23 von 27 Netzpunkten und kam oft mit starken Grundschlägen heran.

"Fast jeder wird Ihnen sagen, dass er einer der besten Volleyballer unseres Spiels ist", sagte Thiem, bevor er scherzhaft hinzufügte, "denn das letzte Mal, dass er einen Volley verschossen hat, ist vielleicht sieben Jahre her."

Er beendete das dritte Spiel mit 10 Winnern und zwei unerzwungenen Fehlern.

Man hatte das Gefühl, dass die Strapazen der letzten Tage Thiem nun endlich einholten, aber der vierte Satz war keine Formsache.

Nadal wehrte im ersten Spiel einen Breakball mit einem typischen Vorhand-Winner ab, schaffte ein Break und wehrte zwei weitere Breakbälle ab, um 3:0 zu führen.

Ein Denker

Für viele sind Nadals Kraft und Ausdauer das, was ins Auge sticht. Aber er ist auch ein Denker.

Beim ersten Breakball bei 30:40 schlug er einen guten Aufschlag auf Thiems Rückhand und der Return ging ins Netz. Beim zweiten wechselte er die Richtung und ging mit Tempo durch die Mitte, um einen Vorhandfehler zu provozieren.

Nadal besiegelte das Finale nach drei Stunden, als ein weiterer Rückschlag von Thiem ins Aus segelte.

Er sank auf dem Rücken auf den Boden, bevor er sich mit Thiem umarmte. Die beiden haben einen gesunden Respekt voreinander.

In einer Stadt, in der es eine Boulangerie nach der anderen gibt, will Nadal 2020 das Dutzend an French-Open-Titeln gewinnen.

