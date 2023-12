Nach einer Tragödie erwog er, das Pferdegeschäft aufzugeben. Jetzt hat dieser Trainer gerade das Kentucky Derby gewonnen

Mitten in einer Dezembernacht brach in einem der Ställe seines Pferdezentrums in Lexington, Kentucky, ein Feuer aus, das 23 Vollblutpferde tötete und einen Schaden von Hunderttausenden von Dollar verursachte.

"Als wir in dieser Nacht vorfuhren, sagte ich zu meiner Frau: 'Wir haben wahrscheinlich alles verloren'", erzählte Reed diese Woche. "Am nächsten Morgen, als wir die Verwüstung sahen ... dachte ich nur an all die Jahre und all die Dinge, die wir getan hatten, um diese schöne Farm zu bekommen, und dann passiert so etwas, dass mir etwas sagt, dass es das Ende der Fahnenstange ist."

Das war 2016.

Reed gab nicht auf, und mit Freunden - und manchmal auch Fremden -, die ihm halfen, trainierte er weiter. "Ich beschloss einfach, dass ich mich nicht unterkriegen lassen würde."

Es hat sich ausgezahlt: Reed ist jetzt ein Gewinner des Kentucky Derby.

Rich Strike, das von ihm trainierte Pferd, ging als größter Außenseiter in das Rennen (Quote 80:1) und setzte sich auf der Zielgeraden durch, um mit einer Zeit von 2:02,61 als Erster die Ziellinie zu überqueren.

Der Sieg war umso verblüffender, als Rich Strike bis Freitag nicht einmal im Feld war, als die Derby-Verantwortlichen bekannt gaben, dass ein anderes Pferd zurückgezogen wurde. Reed erzählte Reportern, dass er sein Team ein paar Tage vor dem Rennen auf die Möglichkeit hin, dass das Pferd eine Chance haben könnte, mit den Vorbereitungen "gegen alle Wahrscheinlichkeit" zu beginnen.

"Niemand dachte, dass wir es schaffen würden", sagte er. Als das Pferd den ersten Platz belegte, fiel Reed fast in Ohnmacht. Rich Strike ist sein erstes Siegerpferd im Derby.

"Jeder würde gerne das Derby gewinnen. Ich würde es immer tun, aber ich hätte nie gedacht, dass ich jemals hier sein würde", sagte Reed.

Der venezolanische Jockey Sonny Leon ritt Rich Strike in seinem ersten Kentucky Derby zu diesem Überraschungssieg. Rich Strike gehört der RED TR-Racing, LLC, wie auf der Website des Derbys zu lesen ist .

Die nächste Etappe der begehrten Triple Crown, die Preakness Stakes, werden am 21. Mai auf dem Pimlico Race Course in Baltimore, Maryland, ausgetragen.

Kevin Dotson von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com