Nach einem "lebensverändernden" Major-Sieg sagt Collin Morikawa, dass der Ruhm ihn nicht verändern wird

Etwas mehr als ein Jahr später, im August 2020, war er der fünftbestplatzierte Spieler im Golfsport.

Sein schockierender Sieg bei der PGA Championship im TPC Harding Park in San Francisco in jenem Monat - mit zwei Schlägen Vorsprung vor Dustin Johnson und Paul Casey bei seinem erst zweiten Major-Turnier - katapultierte ihn an die Spitze des Spiels und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Morikawa, der zugibt, dass der Sieg bei der PGA sein Leben sehr verändert hat, ist sich sicher, dass der Ruhm, der damit einhergeht, "nichts daran ändert, wer ich bin".

"Man bekommt viele Möglichkeiten, viel mehr Sponsoren, die Leute wissen, wer man ist", sagte er zu Shane O'Donoghue von CNN's Living Golf.

"Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch derselbe 23-jährige Junge bin, den ihr mich nennt. Ich habe ein Lächeln im Gesicht und liebe Essen, und ich hoffe, dass ich das für den Rest meines Lebens bin."

Während viele Spieler durch diesen Sieg gesättigt sein könnten, ist das bei Morikawa nicht der Fall.

"Es hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich das Kästchen mit dem Gewinn einer großen Meisterschaft abgehakt und wäre mit dem Rest meiner Karriere zufrieden. Es hat mir einfach Lust auf mehr gemacht", sagte er.

"Ob ich nun bei einer Major Championship oder einem regulären Event, einem European Tour Event oder was auch immer bin, ich will dieses Gefühl des Gewinnens, denn wenn man gewinnt, ist das einfach ein unbeschreibliches Gefühl, besonders im Golfsport, wo wir wirklich mehr verlieren als gewinnen."

Ein globaler Spieler

Nachdem Morikawa zunächst in den USA mit Siegen auf der PGA Tour auf sich aufmerksam gemacht hat, möchte er nun sein Spiel in die ganze Welt tragen.

"Wenn man sich die Geschichte des Golfsports anschaut, gibt es eine Menge globaler Spieler, und das sind diejenigen, die bekannt sind", erklärte er.

"Das sagt viel über ihre Persönlichkeiten aus, aber auch über ihr Spiel. Sie sind in der Lage, sich anzupassen. Darum geht es beim Golf: sich an das anzupassen, was man vor sich hat."

Auf der European Tour belegte Morikawa beim Race to Dubai 2020 den fünften Platz und wird diesen Monat als einer der Hauptdarsteller des OMEGA Dubai Desert Classic, das am 28. Januar beginnt, in das Emirat zurückkehren.

Neben dem Sieger von 2017, Sergio Garcia, und den europäischen Ryder-Cup-Helden Tommy Fleetwood, Justin Rose und Tyrrell Hatton wird der Kalifornier im Emirates Golf Club sein Können unter Beweis stellen.

"Mein ganzes Leben lang ging es immer um Beständigkeit. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt, ich habe an mich geglaubt, dass ich es schaffen kann, aber ich habe mich nur in den USA auf der PGA Tour wirklich getestet", sagte er.

"Es gibt keinen besseren Weg, um hier auf der European Tour, beim Race to Dubai, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass mein Spiel reisefähig ist. Am Ende meiner Karriere möchte ich zurückblicken und sagen können, dass es funktioniert.

Quelle: edition.cnn.com