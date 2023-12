Highlights der Geschichte

MotoGP: Wendungen in der Nachsaison versprechen Dramatik

Neue Moto GP-Saison steht vor der Tür

Das erste Rennen beginnt am 10. März in Doha

Marc Marquez ist der amtierende Champion

Nach einem hart umkämpften Wettbewerb 2017 war die letztjährige Meisterschaft eine Art Prozession - wenn auch eine unterhaltsame, für einen dominanten Marc Marquez.

Diese Saison verspricht jedoch etwas mehr Spannung, dank einiger faszinierender Wendungen in der Off-Season.

Marquez' Pech

Diese begannen mit einem bizarren Zwischenfall beim Grand Prix von Japan im letzten Jahr, als Marquez gerade seinen fünften MotoGP-Titel holte.

Auf seiner Siegesrunde in Motegi kugelte sich der Katalane die Schulter aus, als ihm der britische Fahrer Scott Redding überschwänglich gratulierte und ihn in den Arm nahm.

Einen Monat später folgte nicht nur eine, sondern gleich zwei weitere Auskugelungen derselben Schulter im Qualifying beim Saisonfinale in Valencia, eine davon nach einem besonders schrecklichen Sturz.

Marquez und sein Repsol-Honda-Team beschlossen, das problematische Gelenk über den Winter operieren zu lassen, aber seine Genesung verlief langsam und zäh.

Ende Januar, bei der Vorstellung des Honda-Werksteams, sagte Marquez den Reportern, dass es immer noch problematisch sei, aber beim Test in Katar schien es viel besser zu sein.

Obwohl Losail im Allgemeinen kein glückliches Jagdrevier für Honda ist, war er mit seiner Maschine zufrieden: "Katar ist eine Strecke, auf der wir normalerweise Probleme haben", sagte er, "aber bei diesem Test sind wir mit allen anderen dabei."

Natürlich ist das Testen eine Sache, das Rennen eine andere, und selbst ein kleines Fragezeichen hinter seiner Fähigkeit, auf Anhieb zu starten, wird den Rivalen dieses formidablen Champions Auftrieb geben.

"Sehr dummer Unfall"

Einer, der perfekt in der Lage gewesen wäre, von Marquez' leicht eingeschränkter Leistungsfähigkeit zu profitieren, ist sein neuer Teamkollege Jorge Lorenzo, der in dieser Saison nach durchwachsenem Erfolg bei Ducati zu seinem Team stieß. Doch Hondas Debütant ist deutlich weiter von seiner Fitness entfernt als sein Landsmann.

Im Januar brach sich der mallorquinische Star das Kahnbein im Handgelenk nach einem - wie er sagte - "sehr dummen Sturz", als er im Training mit einem Dirt Bike fuhr. Er verpasste den Sepang-Test Anfang Februar und erholte sich bis Katar nur knapp.

Dennoch ist die Vorfreude auf den dreimaligen Weltmeister auf einer Honda berechtigt. Das Motorrad ist kleiner und wendiger als die Ducati und liegt ihm zweifelsohne. Lorenzo sagt, dass er Marquez genau studiert

"Er weiß, wie man dieses Motorrad fährt und er fährt es sehr gut", sagte Lorenzo den Reportern in Katar. "Im Moment bin ich in fast allem schlechter, also werde ich mich nach und nach annähern."

Die Herausforderung für Ducati

Zumindest in ästhetischer Hinsicht ist die diesjährige Werksmaschine von Ducati eine der schönsten seit Jahren. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieses Thema unter der Haut fortsetzen wird. Das Team aus Bologna hat seit der Ankunft von Teamchef Gigi Dall'Igna Ende 2013 kontinuierlich ein Paket zusammengestellt, mit dem man um den Titel kämpfen kann.

Und mit Andrea Dovizioso und dem neuen Fahrer Danilo Petrucci haben sie ein überzeugendes Doppelpack. Nach einem starken Test in Sepang kämpften die Italiener beim Katar-Test jedoch mit den etwas launischen Bedingungen und belegten die Plätze 15 und 10.

Petrucci, ein dynamischer und direkter Fahrer mit vier Jahren Erfahrung auf einer Satelliten-Ducati, scheint sich gut in sein neues Werksmotorrad einzuleben.

Dovizioso hingegen, der im Titelrennen 2017 knapp Zweiter wurde, muss seinen Rhythmus noch finden.

"Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, dass ich komplett zufrieden bin, aber ich bin auch überzeugt, dass wir starkes Potenzial haben und ich bin zuversichtlich, dass wir ein starkes Rennen fahren können", sagte Dovizioso nach dem Katar-Test zu Reportern. "Wir haben viele interessante Daten gesammelt und es wird wichtig sein, das Beste daraus zu machen, um sicherzustellen, dass wir so bereit und konkurrenzfähig wie möglich sind."

Yamaha im Wandel

Yamaha hat eine außerordentliche Durststrecke in der MotoGP hinter sich. Das einst dominierende Team blieb 25 Rennen lang ohne Sieg und beendete diese Serie schließlich im vergangenen Oktober in Australien.

In diesem Jahr, zusammen mit einem neuen Sponsor und einer eleganten schwarzen Lackierung, erscheint das Motorrad wie verwandelt. Maverick Vinales, der immer noch als potenzieller zukünftiger Weltmeister gilt, führte das Feld beim Test in Katar an, während der legendäre Valentino Rossi hinter ihm einen ordentlichen vierten Platz belegte.

Obwohl er zufrieden ist, sagt Vinales, dass noch Arbeit an seiner Yamaha nötig ist. "Wir müssen uns verbessern", sagte er den Reportern. "Ich habe nicht wirklich guten Grip auf der Kante, also müssen wir weiter arbeiten, besonders in diesem Bereich."

Rossis Hunger

Rossi wurde im vergangenen Monat 40 Jahre alt, und obwohl sich seine Karriere zweifellos ihrem Ende nähert, scheint sein Hunger nach unglaublichen 23 Rennsaisons ungebrochen zu sein.

Der achtfache Weltmeister glaubt immer noch, dass er nicht nur einen, sondern zwei weitere Titel gewinnen kann: "Es ist ein Traum, an den ich immer noch sehr glaube, aber es ist auch ein großes Bedauern, weil ich es verdient habe", sagte er kürzlich der Gazetto dello Sport.

Da er für zwei weitere Saisons bei Yamaha unter Vertrag steht, schließt er auch nicht aus, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Suzuki-Überraschung

Von den verbleibenden Werksteams droht Suzuki für eine Überraschung zu sorgen. Die GSX-RR sieht wunderbar ausbalanciert aus, und mit Alex Rins - der bei den Tests beeindruckte - scheint man einen Fahrer zu haben, der um Podiumsplätze kämpfen kann, vor allem wenn die großen Hersteller ihre Pakete verfeinern.

Aprilia und KTM sind noch in der Entwicklung begriffen. Erstere verbessert sich stetig, während letztere trotz der tiefen Taschen ihrer Muttergesellschaft in der MotoGP-Klasse noch nicht richtig in Fahrt gekommen ist. Die Aufnahme des erfahrenen Tech3-Teams, früher Yamahas Satelliten-Team, in das Portfolio könnte genau das sein, was es braucht, um das zu ändern.

