MotoGP: Rekorde fallen und Kontroversen herrschen beim pulsierenden Auftakt

Der Italiener schoss auf der Zielgeraden an der Repsol-Honda von Weltmeister Marc Marquez vorbei und überquerte die Ziellinie mit nur 0,023 Sekunden Vorsprung vor seinem Rivalen.

Der Brite Cal Crutchlow wurde mit nur 0,32 Sekunden Rückstand knapp Dritter.

Dichtes Feld

Einen engeren Auftakt im Kampf um die Meisterschaft 2019 hätten sich die Fans kaum wünschen können. Die ersten 15 Fahrer trennten nur ein Hauch mehr als 15 Sekunden, ein Rekord in der Königsklasse, und die ersten fünf nur 0,6 Sekunden.

Yamaha-Pilot Maverick Viñales hatte sich nach einem überragenden Qualifying die Pole-Position gesichert, doch ein miserabler Start ließ seinen Vorsprung schon in der ersten Kurve dahinschwinden.

Mysteriöses Gerät

Dovizioso hingegen setzte sich früh an die Spitze - vielleicht auch dank einer mysteriösen neuen Technologie an seiner Ducati.

Das Team aus Bologna schien ein spezielles "Holeshot"-Gerät zu verwenden, das ihm einen Vorteil auf der Strecke verschaffen sollte. Dovizioso wurde in der Startaufstellung dabei beobachtet, wie er einen Schalter am Armaturenbrett betätigte und sich vom Feld absetzte.

Doch der Italiener konnte seinen Vorsprung nicht ausbauen und wurde bald von Alex Rins überholt, der eine beeindruckend runde Suzuki fuhr.

Die beiden lieferten sich daraufhin ein enges Duell, in das auch Marquez, der im Qualifying einen neuen Rundenrekord aufgestellt hatte, eingriff.

Zerschmetterter Knöchel

Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte Suzuki in Katar zum ersten Mal auf dem Podium stehen, aber es sollte nicht sein. Die vielleicht bemerkenswerteste Geschichte des Rennens ereignete sich hinter Rins, in Form von Crutchlow, dem Satelliten-Honda-Fahrer.

Der Brite hatte sich im letzten Jahr beim Training zum MotoGP in Australien den Knöchel gebrochen und konnte sich gerade noch rechtzeitig für den Saisonauftakt in der Wüste von Doha erholen.

Wenn es der Suzuki in dieser Saison an etwas mangelt, dann ist es der Top-End-Speed, und Crutchlows Honda nutzte dies nach und nach aus. Drei Runden vor Schluss driftete Rins weit ab. Crutchlow schlug zu und sicherte sich schließlich den dritten Platz.

Pulsierende

In einer pulsierenden letzten Runde tauschten Dovizioso und Marquez die Plätze. Im letzten Sektor schob sich Marquez unter die Ducati, was nach einer entscheidenden Führung aussah, aber er fuhr seine Honda breit.

Dovizioso machte einen ähnlichen Fehler, schaffte es aber, sein Motorrad vor Marquez zu bringen und - in einer Wiederholung des Rennens der letzten Saison - den Champion bis zur Linie zu schlagen.

Proteste eingelegt

Der Sieg war jedoch nicht ohne Fragezeichen: Honda, Suzuki, Aprilia und KTM legten Protest gegen einen neuen aerodynamischen Flügel an der Hinterradaufhängung der Ducati ein. Der Protest wurde abgewiesen, obwohl später Berufung eingelegt wurde.

Nach dem Rennen zogen es die Fahrer vor, sich auf den Wettkampf zu konzentrieren, anstatt auf die Kontroverse.

"Marquez hat wie immer alles gegeben und mich bis ans Limit getrieben", sagte Dovizioso gegenüber Reportern.

"Wir haben das Beste aus unseren Stärken gemacht, also Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, aber wir müssen unseren Kurvenspeed noch verbessern. Dieses Jahr gibt es viele schnelle Fahrer und es wird entscheidend sein, nicht zu viele Punkte auf weniger günstigen Strecken zu verlieren."

Marquez' Wehklagen

"Es war genau dasselbe wie im letzten Jahr!" beklagte sich Marquez. "Ich habe versucht, hart zu pushen, aber wenn man hier überholt, wird man einfach überrundet und kann die Linie nicht halten. Ich habe versucht, dabei zu sein, ein wenig zu pushen und einfach bis zum Ende da zu sein. Ich bin sehr glücklich über diese 20 Punkte, denn normalerweise tun wir uns hier schwer."

Crutchlow war von seinem Podestplatz überrascht und sagte Reportern, dass er nach dem Training über eine solche Andeutung gelacht hätte. Er gab auch zu, dass seine MotoGP-Karriere während des Winters auf der Kippe gestanden hatte.

"Hierher zu kommen und ein Podium zu holen ist ein Traum, denn wir wussten nicht, dass ich überhaupt zurückkommen würde", sagte er.

Rossis Zufriedenheit

Während Viñales sich über seinen schlechten Start ärgerte, war sein Yamaha-Teamkollege Valentino Rossi zuversichtlich, nachdem er sich von Startplatz 14 auf einen respektablen fünften Platz vorgekämpft hatte.

"Ich habe mich heute gut mit dem Motorrad gefühlt und ich habe es auch genossen, von hinten zu kommen, also ist es nicht so schlecht", sagte der Italiener nach dem Rennen. "Ich bin als Fünfter angekommen, das ist gut, vor allem, weil ich 0,6 Sekunden vom Sieg entfernt bin, aber auf dieser Strecke sind wir immer gut... wir werden dieses Ergebnis nehmen."

Die MotoGP reist nun nach Argentinien, wo am 31. März das zweite Rennen der Saison stattfindet.

