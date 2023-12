MLB verschiebt Spiel zwischen Guardians und White Sox wegen positiver Covid-19-Tests in der Cleveland-Organisation

Es ist die erste Covid-19-bedingte Verschiebung in dieser Saison.

Zu denjenigen, die positiv auf das Virus, das Covid-19 verursacht, getestet wurden, gehörten Cleveland-Manager Terry Francona, Banktrainer DeMarlo Hale und "anderes uniformiertes Personal", heißt es auf der Website der Guardians.

Neben Francona wurde auch ein Großteil des Trainerstabs der Guardians positiv getestet und zeigte Symptome, so eine Quelle mit Kenntnis der Situation gegenüber CNN.

Die Quelle sagte, dass andere Mannschaften in dieser Saison zwar mehrere positive Covid-19-Fälle hatten, dass aber die positiven Testergebnisse vom Mittwoch kurz vor Beginn eines Nachmittagsspiels eintreten und es für eine Mannschaft nicht möglich war, ohne Manager und Trainerstab zu spielen.

Die Verschiebung wurde weniger als eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 14:10 Uhr ET bekannt gegeben.

Gemäß den MLB-Protokollen 2022 für Covid-19, von denen CNN eine Kopie erhalten hat, müssen sich Spieler, Personal und Angestellte, die in engen Kontakt mit Spielern kommen, täglich einer Gesundheitsuntersuchung unterziehen, und wenn jemand Symptome meldet, sollte er getestet werden.

Bei einem positiven Test muss die betreffende Person bis zu zehn Tage lang isoliert werden und darf erst zurückkehren, wenn der Mannschaftsarzt und der gemeinsame Ausschuss der MLB, der sich aus zwei Ärzten und zwei nichtmedizinischen Vertretern zusammensetzt, dies genehmigt haben.

Die Protokolle besagen, dass die Person zwei Testergebnisse innerhalb bestimmter Parameter und verbesserte oder behobene Symptome haben muss, zusätzlich zur Genehmigung des Arztes und des gemeinsamen Ausschusses.

Das Spiel am Mittwoch sollte das Finale einer Drei-Spiele-Serie zwischen den beiden Teams im Guaranteed Rate Field in Chicago sein.

Es wird am 23. Juli im Rahmen eines Doubleheaders in Chicago nachgeholt, wobei das Nachholspiel um 12:10 Uhr CT beginnt und das reguläre Spiel für 18:15 Uhr angesetzt ist, so die MLB.

Das nächste geplante Spiel der Guardians ist am Freitag gegen die Minnesota Twins in Minneapolis.

Ein Sprecher der Guardians sagte, der Verein benötige einige Stunden, um die Logistik und die Reisekoordination zu regeln, bevor er eine Erklärung des Teams herausgeben könne.

Steve Almasy von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

