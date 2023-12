MLB untersucht Streit zwischen Anthony Rendon von den Los Angeles Angels und einem Fan

In einem Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde, scheint Rendon einen Fan am Hemd zu packen und behauptet, der Fan habe ihn als "B*tch" bezeichnet. Rendon versuchte dann, dem Fan eine Ohrfeige zu verpassen, bevor er wegging.

Es gibt keine Videos, die den Vorfall zu zeigen scheinen.

"Wir sind uns des Videos bewusst und untersuchen die Angelegenheit", sagte ein MLB-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN.

Die Angels lehnten es ab, die Angelegenheit zu kommentieren und sagten CNN, dass das Team erwartet, dass Rendon vor dem Spiel am Samstag in Oakland zu den Medien spricht.

Der 32-jährige Rendon erzielte bei der 1:2-Niederlage des Teams am Donnerstag ein 0:3 mit einem Walk. Rendon ist in seinem vierten Jahr bei den Angels, nachdem er für die Saison 2020 unterschrieben hat, und verpasste den Großteil der letzten Saison mit einer Handgelenksverletzung.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com