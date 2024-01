Mitglieder eines australischen Surf-Schwimmclubs schockiert über das Verbot von Nacktheit in Umkleideräumen und Duschen

Die Meeresschwimmerin Nada Pantle, die regelmäßig die Umkleideräume nach dem morgendlichen Schwimmen in Terrigal, New South Wales, nutzt, sagte, sie habe einen Brief erhalten, in dem sie gewarnt wurde, dass sie gegen die Nacktheitsbestimmungen des Terrigal Surf Life Saving Club verstoßen habe, berichtet die CNN-Tochter 7News .

Ein Schild im Club rät den Nutzern, "im Badeanzug zu duschen und sich mit dem Handtuch um sich herum umzuziehen". Ein anderer Schwimmer sagte der BBC, das Schild sei "wahrscheinlich vor drei Monaten" erschienen.

In dem an Pantle gerichteten Schreiben heißt es: "Der Vorstand hat die Mitglieder darauf hingewiesen, dass Nacktheit gemäß der Kindersicherheitspolitik nicht akzeptabel ist."

"Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Regeln zu befolgen ... sollten Sie die Regeln weiterhin ignorieren, werden Sie disziplinarisch belangt und/oder Ihre Mitgliedschaft wird beendet", heißt es in dem Brief weiter, wie 7News berichtet.

Pantle war mit dieser Politik nicht einverstanden und sagte dem CNN-Sender 9News: "Dafür sind die Umkleideräume da, um sich umzuziehen."

Wendy Farley, Mitglied des Clubs, sagte gegenüber 9News, dass die neue Politik das Body-Shaming fördert.

"Ich denke, es ist entsetzlich, ich denke, es ist ein Rückschritt und ich denke, es ist schlecht für junge Frauen", sagte Farley.

Pantle sagte, der Brief habe sie "beunruhigt" und sie habe den Club inzwischen verlassen.

"Ich war so besorgt darüber, dass jemand etwas sieht und ein Kind eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt, dass ich meine Kündigung eingereicht habe", sagte sie gegenüber 7News.

CNN hat den Terrigal Surf Life Saving Club und Surf Life Saving Australia, die Organisation der freiwilligen Rettungsschwimmer des Landes, kontaktiert, um weitere Informationen und Kommentare zu erhalten.

In den Richtlinien von Surf Life Saving Australia zur Sicherheit von Kindern heißt es, dass Mitglieder "nicht gleichzeitig duschen oder sich umziehen sollten, wenn sie Gruppen von Kindern beaufsichtigen" und dass sie "Eins-zu-eins-Situationen mit einem CYP (Kind oder Jugendlichen) in einem Umkleidebereich vermeiden sollten; sie sollten sicherstellen, dass sie sich nicht ausziehen und vermeiden, einen Umkleideraum mit einem CYP zu benutzen, wenn keine anderen Personen anwesend sind".

Jon Harkness von Surf Lifesaving NSW verteidigte den Vorfall gegenüber 7News.

"Wir müssen an unsere jungen Mitglieder und den Kinderschutz denken", sagte er.

"Terrigal hat die Leute lediglich gebeten, beim Duschen ihre Schwimmer zu tragen und diskret ein Handtuch zu benutzen, wenn man sich tatsächlich umziehen muss."

Quelle: edition.cnn.com