Minjee Lee gewinnt US Women's Open

Die Australierin Lee ging mit einem Vorsprung von drei Schlägen auf Harigae in die Finalrunde, nachdem sie am Samstag mit einer 67 einen 23 Jahre alten Rekord von 200 Schlägen über 54 Löcher aufgestellt hatte.

Das Turnier fand im Pine Needles Golf Club in Southern Pines, North Carolina, statt, der bereits zum vierten Mal Austragungsort der Veranstaltung war.

Die 26-Jährige erwischte einen idealen Start in ihre Finalrunde mit einem komfortablen Birdie am ersten Loch, gefolgt von einem weiteren am zweiten Loch, als sie einen 30-Fuß-Putt versenkte.

An den Löchern fünf und sieben wackelte Lee ein wenig, als sie Bogeys spielte, aber sie erholte sich und ließ diesen Fehlern vier Pars und ein Birdie folgen.

Nach 12 Löchern hatte die Weltranglistenvierte sechs Schläge Vorsprung auf das Feld und machte sich auf den Weg zur Harton S. Semple Trophy.

Der Sieg ist der achte LPGA-Tour-Sieg in Lees Karriere und ihr zweiter bei einem Major, nachdem sie 2021 die Evian Championship gewonnen hatte. Lee erhielt für ihren Sieg 1,8 Millionen Dollar, das größte Preisgeld in der Geschichte des Frauengolfs, wie die LPGA am Sonntag twitterte.

Lees jüngerer Bruder und Profigolfer Min Woo Lee gratulierte seiner Schwester am Sonntag auf Twitter.

"Das ist ein harter Schlag. Tränen in meinen Augen", twitterte er. "Ich bin so stolz. Nur ein Kind aus Perth. Sie hat jetzt zwei Major-Siege auf ihrem Konto."

Quelle: edition.cnn.com