Michael Schumachers Erbe lebt mit der Einführung einer App zum 50. Geburtstag weiter

Neue Schumacher-App gestartet

F1-Größe erlitt 2013 bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen

Sohn Mick will seinem Vater in die Formel 1 folgen

Der siebenfache Formel-1-Champion erlitt bei einem verrückten Skiunfall am 29. Dezember 2013 schwere Kopfverletzungen, und seine Familie hütet sich nach wie vor, Einzelheiten über seinen Gesundheitszustand preiszugeben. Er wird weiterhin von Spezialisten in seinem Haus in der Schweiz behandelt.

In der Erklärung heißt es, dass Schumacher in den allerbesten Händen" sei und dass alles Menschenmögliche" getan werde, um dem legendären deutschen Champion zu helfen .

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Michaels Wünschen folgen und ein so sensibles Thema wie die Gesundheit, wie es schon immer war, unter Verschluss halten. Gleichzeitig bedanken wir uns für seine Freundschaft und wünschen ihm ein gesundes und glückliches Jahr 2019", heißt es in der Erklärung weiter.

Formel-1-Champion Michael Schumacher

Die Familie Schumacher - Ehefrau Corinna, Tochter Gina-Maria (eine Leistungssportlerin im Reitsport) und Sohn Mick - rief 2016 die Initiative "Keep Fighting" ins Leben, um diejenigen zusammenzubringen, die von dem legendären Fahrer inspiriert wurden.

Eine offizielle Schumacher-App - die ein "virtuelles Museum" der Errungenschaften des Fahrers sein wird - wurde veröffentlicht, um den Fahrer zu ehren, der eine Rekordzahl von sieben Meisterschaften und 91 Rennsiegen errang.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihnen Michaels 50. Geburtstag zu feiern und danken Ihnen von ganzem Herzen, dass wir dies gemeinsam tun können. Als Geschenk an ihn, Sie und uns hat die Keep Fighting Foundation ein virtuelles Museum geschaffen", heißt es in der Erklärung.

"Die App ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bemühen, ihm und Ihnen, seinen Fans, gerecht zu werden, indem wir seine Leistungen feiern."

"Wir wollen uns an seine Siege, seine Rekorde und seinen Jubel erinnern und ihn feiern."

Schumachers 19-jähriger Sohn wird in diesem Jahr in der Formel 2 fahren, nachdem er 2018 mit acht Siegen bei 30 Starts die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen hat. Sein Vater gab sein F1-Debüt im Alter von 22 Jahren.

