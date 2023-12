Höhepunkte der Geschichte

Mein Weg oder der Highway: Niki Laudas Formel-1-Credo

Formel-1-Legende Niki Lauda trotzte seiner wohlhabenden Familie, um eine Karriere im Rennsport zu verfolgen

Der Österreicher beeindruckte den strengen Teamchef Enzo Ferrari trotz Kritik an seinem Auto

Nach einem lebensbedrohlichen Unfall 1976 stieg Lauda nach nur 42 Tagen wieder ins Auto.

Er gewann noch zwei weitere Weltmeistertitel, bevor er sich 1985 ein zweites Mal zurückzog

Der österreichische Formel-1-Pilot schaffte eines der größten Comebacks des Sports, nachdem er sich von den lebensbedrohlichen Verbrennungen und Lungenverletzungen eines Horrorunfalls in Deutschland 1976 erholt hatte und zwei weitere Weltmeistertitel gewann.

Aber der geradlinige dreifache Weltmeister, der im Alter von 70 Jahren verstarb, glaubte nicht an Wunder oder an die Gefühle der Leinwand.

Der Österreicher baute sich sein eigenes Vermächtnis auf, indem er nicht nur dem Tod auf der Rennstrecke trotzte, sondern auch seiner Familie, seinen Arbeitgebern und seinen Erzrivalen auf dem Weg dorthin.

"Ich gehe meinen eigenen Weg", sagte Lauda 2013 dem CNN-Sender The Circuit.

"Gott sei Dank habe ich im Sport gelernt, dass es keine Ausreden gibt. Es ist ganz einfach: Wenn du Erster, Zweiter oder Dritter bist, gibt es keine Diskussion.

"Wenn etwas schief geht, muss man zuerst in sich gehen und sich fragen, was ich falsch gemacht habe.

"Ich sehe nur schwarz und weiß, ich habe keine Grauzonen und ich hasse sie.

"Ich versuche zu analysieren, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es die falsche ist, das ist besser als keine Entscheidung zu treffen, denn wenn man keine Entscheidung trifft, findet man nie heraus, was man tun muss. "

Querdenker im Rennsport

Lauda wurde vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in eine wohlhabende österreichische Familie hineingeboren, doch obwohl er in privilegierten Verhältnissen aufwuchs, lernte er schnell, dass er seinen eigenen Weg in der Welt finden musste.

Seine Familie missbilligte die Rennsportambitionen ihres jugendlichen Sohnes. Als Lauda eine österreichische Bank fand, die sein Debüt im March F1-Team sponsern sollte, ließ sein Großvater - der zufällig im Vorstand der Bank saß - den Deal platzen.

"Er sagte: 'Auf keinen Fall! Wenn das mein Enkel ist, werden Sie ihn nicht sponsern", sagte Lauda.

"Ich war wirklich sauer auf ihn und sagte: 'Lass mich in Ruhe, das ist meine eigene Sache. Dann habe ich angefangen, auf meine eigene Art Rennen zu fahren."

Lauda finanzierte seinen Weg in die Formel 1 selbst und debütierte 1971 beim Großen Preis von Österreich für das nicht konkurrenzfähige March-Team.

Seine Entscheidung, weitere Bankkredite aufzunehmen, um seine F1-Karriere zu finanzieren, zahlte sich Ende 1973 aus, als er von Ferrari unter Vertrag genommen wurde - aber auch in dieser neuen Ära mit dem kultigsten Team des Sports machte Lauda weiter, was er wollte.

"Ich erinnere mich an meinen ersten Test in Fiorano", erinnert er sich. "Ich fuhr die ersten paar Runden und (Teamgründer) Enzo Ferrari war da und Piero, sein Sohn, übersetzte.

"Ferrari sagte: 'Also, Junge, was hältst du von diesem Auto?

"Ich sagte, das Auto sei scheiße. Und Piero sagte: 'Das kannst du nicht sagen. Du kannst meinem Vater nicht sagen, dass das Auto Schrott ist, weil er dich sonst rausschmeißt. Sag ihm, dass es nichts taugt, das klingt schon etwas besser.'

"Er sagte es ihm und der alte Mann wurde wirklich sauer, weil ich einen Ferrari kritisiert habe."

Glücklich, am Leben zu sein

Lauda verdiente sich bald den Respekt von "Il Commendatore", einem Verfechter der harten Liebe, den der Österreicher als "den charismatischsten Kerl, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe", beschrieb.

1975 stürmte er zu fünf Siegen und holte seinen ersten Weltmeistertitel mit dem italienischen Kraftpaket - doch in der folgenden Saison griff das Schicksal grausam ein.

Vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem berüchtigten Nürburgring, den er wegen seiner schlechten Sicherheitsvorkehrungen von seinen Fahrerkollegen boykottiert hatte, führte Lauda die Titeljagd 1976 an.

Er kam aus dem Rennen heraus und kämpfte um sein Leben.

Nach einem Unfall in der zweiten Runde explodierte Laudas Ferrari in einem Feuerball. Er wurde mit schweren Verbrennungen und Lungenverletzungen aus den Flammen gezogen. Als er später in der Nacht im Krankenhaus lag, wurde ihm von einem Priester die letzte Ölung gespendet.

Typisch für Lauda, dass er die Dinge anders sah. Im Alter von 27 Jahren beschwor er seinen eisernen Willen, einen Weg zurück zu finden.

Nur 42 Tage nach seinem Unfall in Deutschland saß Lauda wieder im Cockpit eines Ferrari und wollte beim Großen Preis von Italien seinen Titel verteidigen.

Es war ein Comeback, das den Medizinern und seinen Rivalen trotzte. Lauda bezeichnete es als die mutigste Entscheidung seiner F1-Karriere.

"Zuerst wusste ich um die Gefahr", sagte Lauda, der eine Baseballkappe trug, um die Narben zu verbergen, die sein feuriger Unfall hinterlassen hatte.

"Ich war bei jedem Unfall dabei, auch wenn ich nicht beteiligt war oder ihn nicht gesehen habe, um zu verstehen, was passiert ist.

"Der Unfall hat mich nicht überrascht, weil ich wusste, dass er gefährlich war. Ich sagte mir: 'Ich hatte Glück, ich bin noch am Leben, warum also nicht, wenn ich schon am Leben bin, Gott steh mir bei, lass es uns versuchen.

"Das war die große Herausforderung ... ein Comeback. Für mich war klar, dass es umso schwieriger wird, je länger ich warte, denn je mehr Sorgen man sich macht, desto schwieriger wird es.

"Ich musste es so schnell wie möglich machen, um diese Probleme zu überwinden und weiter Rennen zu fahren wie bisher."

Lauda besucht das Hahnenkammrennen am 20. Januar 2018 in Kitzbühel, Österreich.

Entscheidende Momente

Aber es war eine andere mutige Entscheidung, die in dieser Saison über den F1-Titel entschied.

Lauda weigerte sich, beim entscheidenden Großen Preis von Japan bei sintflutartigem Regen zu fahren, wodurch der Titel an seinen Rivalen James Hunt ging.

"Ich würde heute die gleiche Entscheidung treffen", sagte Lauda 2013. "Es war dumm, ein Rennen zu fahren."

Die Geschichte dieser entscheidenden Momente wurde in dem Film "Rush" von F1-Fan und Regisseur Ron Howard verarbeitet.

Laudas Selbstbestimmung hat ihn sein Leben lang begleitet.

Nachdem er mit Ferrari einen zweiten Titel gewonnen hatte und zum Brabham-Team gewechselt war, verließ er die Formel 1 in der Saison 1979 zwei Rennen vor Schluss.

Lauda sagte, er sei es leid, "im Kreis zu fahren", und eine neue Karriere als Chef einer Fluggesellschaft winkte.

Eine zweite Karriere bei McLaren brachte ihm jedoch 1984 seinen dritten und letzten Weltmeistertitel, bevor der unvermeidliche zweite Rücktritt folgte.

Lauda wurde zu einer eigenwilligen, aber respektierten Stimme im inneren Kreis des F1-Fahrerlagers, wo er als nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Mercedes-Teams und als TV-Analyst unterwegs war.

Wenn "Rush" der Film seines Lebens ist, dann muss der Soundtrack Frank Sinatras "My Way" sein.

"Ich will mich nicht ändern", betonte Lauda. "Ich werde bis zum Ende meines Lebens so weitermachen wie bisher."

