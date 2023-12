Mauricio Pochettino übernimmt das Kommando bei Paris Saint-Germain

Die Nachricht war seit dem Abgang von Tuchel, der im Dezember von seinen Aufgaben entbunden wurde, nachdem er PSG in der vergangenen Saison zum Titel in der Ligue 1 und ins Champions-League-Finale geführt hatte, allgemein erwartet worden.

Der 48-jährige Argentinier ist arbeitslos, seit er im November 2019 von Tottenham Hotspur entlassen wurde, nachdem er den Verein aus dem Norden Londons erstmals ins Champions-League-Finale geführt hatte.

Pochettino, der auch schon Espanyol und Southampton betreut hat, absolvierte zwischen 2001 und 2003 95 Spiele für PSG.

Er hat bei den Parisern einen Vertrag bis zum Sommer 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

"Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, der neue Trainer von Paris St. Germain zu sein.

"Wie Sie wissen, hat dieser Verein immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Ich habe wunderbare Erinnerungen, vor allem an die einzigartige Atmosphäre im Parc des Princes", sagte er auf der offiziellen Website des Vereins.

"Ich kehre heute mit viel Ehrgeiz und Demut zum Verein zurück und freue mich darauf, mit einigen der talentiertesten Spieler der Welt zu arbeiten.

Tuchel zahlte den Preis für den schwachen Start von PSG in die französische Nationalmannschaft, die auf dem dritten Tabellenplatz liegt, aber es wurde auch berichtet, dass er die katarischen Eigentümer des Vereins durch kritische Kommentare in einem Interview verärgert hat.

Der Vorsitzende und Geschäftsführer von PSG, Nasser Al-Khelaifi, erklärte auf der offiziellen Website des Vereins: "Die Rückkehr von Mauricio passt perfekt zu unseren Ambitionen, und es wird ein weiteres aufregendes Kapitel für den Verein sein, von dem ich überzeugt bin, dass es den Fans gefallen wird.

"Mit der Verpflichtung von Mauricio Pochettino hat sich Paris St. Germain verpflichtet, den Verein in den kommenden Jahren weiter aufzubauen und voranzubringen."

Pochettino festigte seinen Ruf als führender Manager bei Tottenham, indem er die Mannschaft vier Mal in Folge unter die ersten vier Plätze der englischen Premier League und ins Champions-League-Finale 2019 führte, das er mit 0:2 gegen Liverpool verlor.

Es war der Beginn einer Talfahrt für Tottenham, das in der Liga abwärts rutschte, als Jose Mourinho ihn ablöste.

Pochettino, der in seiner aktiven Zeit ein kompromissloser Verteidiger war, ist dafür bekannt, dass er junge Spieler holt, darunter auch Dele Alli, den englischen Mittelfeldspieler, der bei Tottenham in Ungnade gefallen ist und bereits mit einem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht wird, um sich mit Pochettino wieder zu vereinen.

Er erbt eine Mannschaft mit Starspielern wie dem brasilianischen Superstar Neymar und dem französischen WM-Helden Kylian Mbappe, die im Champions-League-Finale 2020 knapp mit 0:1 gegen Bayern München unterlag.

Pochettinos unmittelbare Priorität wird es sein, die Dominanz in der Ligue 1 wiederherzustellen, wo man mit einem Punkt Rückstand auf Lyon und Lille steht, gefolgt von einem entscheidenden Champions-League-Achtelfinalspiel gegen Barcelona.

Quelle: edition.cnn.com